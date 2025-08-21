Eurostat: 110 ezer magyar dolgozik hetente legalább 49 órát

A munkaképes korú és dolgozó magyarok 2,4 százaléka, vagyis nagyjából 110 ezer ember töltött a munkájával hetente 49 óránál több időt 2024-ben – számolt az Eurostat. Ez jóval jobb, mint a 6,6 százalékos EU-átlag, és az egész unió hatodik legalacsonyabb értéke (a bolgár, a lett, a litván, a román és az észt arány után). És jelentős javulás ahhoz képest is, hogy húsz éve 6,4, tíz évvel ezelőtt pedig 4,6 százalék volt a magyar mutató.

Az jól látszik a számokon, hogy a férfiak vállalnak sokkal több túlórát – nyilván mert inkább a nőké a munkaidőn túli fizetetlen házimunka java –, náluk 3,3 a nőknél 1,4 százalékos a legalább 49 órán át dolgozók aránya.

Egyáltalán nem csak a fizetés számít, amikor megítéljük, hogyan érezzük magunkat a munkahelyünkön A fizetés a legfontosabb munkavállalói igény, de sokan elégedetlenek a munkáltatójuk rugalmasságával is, legyen szó akár a munkaidőről, akár az otthoni munkavégzés lehetőségéről.

Erősek vagyunk viszont az önkizsákmányolásban: az alkalmazottak közül mindössze 1,6 százalék dolgozik hetente 49 óránál többet, míg az önfoglalkoztatóknál ennek több, mint ötszöröse az arány. Azok, akik a saját cégük élén másoknak is munkát adnak, 9,7 százalékban vállalnak ennyire sok munkát, a többi önfoglalkoztató között pedig 8,1 százalék ez az arány.

Az EU egészében kiugró az, hogy a mezőgazdasági dolgozók, valamint a menedzserek túlóráznak a legtöbbet (26,2, illetve 21,1 százalékkal), Magyarországon az agráriumban foglalkoztatottak 7,8 százalékos aránya emelkedik ki.