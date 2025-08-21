Nagydorogi csecsemőgyilkosság: egy hozzátartozó szerint az édesanya egy fekete autót látott, majd eszméletét vesztette a tragédia előtt

Augusztus 20-án a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése után indított keresést, majd a délutáni órákban megtalálták a csecsemő holttestét Nagydorog határában.

A Bors szerint a kéthetes csecsemőt édesanyja sétáltatta Nagydorogon az eltűnés előtt. A lapnak egy meg nem nevezett hozzátartozó szólalt meg, eszerint az anya azt mondta, hogy egyszer csak meglátott egy fekete autót, majd eszméletét vesztette és később, egy púppal a fején ébredt, gyermekét sehol sem találta. Azonnal segítséget kért.

Nem sokkal később a rendőrség megtalálta a csecsemő holttestét. Az első orvosi vizsgálat szerint a gyerek halálát idegenkezűség okozta. További részleteket azonban a rendőrség egyelőre nem közölt. A lap úgy tudja, hogy az édesanya csütörtökön délelőtt a Szekszárdi Rendőrkapitányságon volt, nagyobbik, 5 éves fiúkra pedig az édesapja vigyáz otthon.

Nyitókép: Police.hu