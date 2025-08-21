Zelenszkij nincs oda az ötletért, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal
Az ukrán elnök szerint Európában egyedül Magyarország ellenzi Ukrajna támogatását.
HVG
Semleges európai helyszínen kellene megtartani a tárgyalást Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – idézte az Interfax Ukrajina hírügynökség Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt
„Úgy hisszük, az volna a fair, és az európaiak ugyancsak ezt hangsúlyozták, ha a találkozó egy semleges helyszínen zajlana el Európában. Hiszen a háború Ukrajnában zajlok, az európai kontinensen. Azt mondtam, egyetértünk. Svájc, Ausztria – egyetértünk” – idézték Zelenszkijt. Az ukrán politikus azt sem ellenzi, hogy a kétoldalú találkozó Törökországban történjen meg, hiszen NATO-tagország, és „része Európának”.
Moszkvát kizárta a lehetséges helyszínek közül, és Budapestet sem tartja ideálisnak. „Nem egyszerű, mert az összes európai ország egységesen támogatja Ukrajnát ebben a háborúban. És őszintén szólva Budapest nem támogatott minket. Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – magyarázta Zelenszkij.
Donald Trump amerikai elnök a múlt pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, és tárgyalt a háborúról, majd hétfőn Zelenszkij és európai vezetők jártak Washingtonban, hogy ugyanerről egyeztessenek. Putyin és Zelenszkij esetleges találkozójáról pénteken beszélt először Trump, az európaiakkal lezajlott egyeztetések után megindultak a találgatások a lehetséges helyszínről. Előbb egy amerikai tisztségviselő beszélt arról a Reutersnek, hogy Budapest neve felvetődött, nemrég pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, szerinte a magyar főváros alkalmas lenne a tárgyalás megrendezésére.