Zelenszkij nincs oda az ötletért, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal

Semleges európai helyszínen kellene megtartani a tárgyalást Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – idézte az Interfax Ukrajina hírügynökség Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt

„Úgy hisszük, az volna a fair, és az európaiak ugyancsak ezt hangsúlyozták, ha a találkozó egy semleges helyszínen zajlana el Európában. Hiszen a háború Ukrajnában zajlok, az európai kontinensen. Azt mondtam, egyetértünk. Svájc, Ausztria – egyetértünk” – idézték Zelenszkijt. Az ukrán politikus azt sem ellenzi, hogy a kétoldalú találkozó Törökországban történjen meg, hiszen NATO-tagország, és „része Európának”.

Moszkvát kizárta a lehetséges helyszínek közül, és Budapestet sem tartja ideálisnak. „Nem egyszerű, mert az összes európai ország egységesen támogatja Ukrajnát ebben a háborúban. És őszintén szólva Budapest nem támogatott minket. Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – magyarázta Zelenszkij.

Donald Trump amerikai elnök a múlt pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, és tárgyalt a háborúról, majd hétfőn Zelenszkij és európai vezetők jártak Washingtonban, hogy ugyanerről egyeztessenek. Putyin és Zelenszkij esetleges találkozójáról pénteken beszélt először Trump, az európaiakkal lezajlott egyeztetések után megindultak a találgatások a lehetséges helyszínről. Előbb egy amerikai tisztségviselő beszélt arról a Reutersnek, hogy Budapest neve felvetődött, nemrég pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, szerinte a magyar főváros alkalmas lenne a tárgyalás megrendezésére.

A hét elején Magyar Péter is azt javasolta, hogy legyen Budapesten az esemény, ám azóta például Donald Tusk lengyel miniszterelnök is jelezte, hogy ezt nem tartja jó ötletnek.

Svájcot, azon belül is Genfet korábban Emmanuel Macron francia elnök ajánlotta, a svájci külügyminiszter pedig kijelentette, hogy országa a nemzetközi jogi aggályok ellenére is készen áll a két államfő fogadására a tárgyalás céljából.