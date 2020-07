Gergely Márton: Akárhogyan dönt is az Index szerkesztősége, a hatalom nyer

Az idő sürgetett, de kapkodni még nem kellett 2017 áprilisában, amikor Simicska Lajos és Spéder Zoltán az Index további sorsáról döntést hozott. Láthatták, mit művel György Bence vezetése alatt a valaha sajtóterméknek minősülő Origo, és hogyan úszta meg a hatalom következmények nélkül a Népszabadság beszántását. Egy dologban biztosak lehettek, valamikor az Indexért is kopogtatni fognak. Kitaláltak tehát egy konstrukciót, amiért talán még elismerést is reméltek. Simicska érvényesítette ugyan opciós jogát az Index megvásárlására (ezt még az Orbán Viktorral szimbiózisban töltött évek alatt szerezte), de azt azon nyomban tovább is adta egy alapítványnak, hogy az őrködjön a szerkesztőség függetlensége felett.

Az alku lehetővé tette, hogy az Index újságírói komolyabb arcvesztés nélkül vegyék tudomásul cégük tulajdonváltását. Dudás Gergely akkori főszerkesztő egyfajta szolgálati közleményben magyarázta el a portál olvasóinak, hogy a Simicska által kínált megoldás ugyan jónak nem nevezhető, de lehetne sokkal rosszabb is. Legalább azt lehetővé teszi, hogy a szerkesztőség folytathassa munkáját. Pár héttel később aztán Dudás lemondott posztjáról. Lépését a kollégáival szembeni szolidaritás miatt indoklás nélkül hagyta, bár érthető volt az anélkül is.

Simicska ekkor még meccsben volt Orbánnal. A korábban a Fideszt harcba kísérő, általa birtokolt médiatermékeket a kormányváltás és a Jobbik szolgálatába állította, és e mellett az Index esetében biztosítani akarta, hogy a 2018-as választásokig ne törhessen be oda a Rogán-kommandó. Arra figyelt, nehogy a beavatkozása bontsa meg a szerkesztőséget, ám három év távlatából látszik, hogy a konstrukció megalkotásánál ügyelt arra is, hogy egy remélt választási győzelmet követően az Indexet közvetlen befolyása alá vonhassa.

Simicska (és Spéder) megtehette volna, hogy az Indexet szabadon engedi, és a szerkesztőségre hagyja az oldal gazdasági függetlenségéhez szükséges eszközöket. Helyette beavatkozási pontokat és függő helyzeteteket teremtett.