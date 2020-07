Mi is az a mikrochip, amit Bill Gates tenne az oltásba, ha igaz lenne a konteó?

Maga az összeesküvés-elmélet nem új. Évtizedek óta tömegek félnek attól, hogy állami szervek megjelölik, majd ellenőrzik, követik őket. Bill Gates, a Microsoft alapítója és egykori főnöke pedig elég híres és elég gazdag ahhoz, hogy konteók főszereplőjévé tegyék. Bill és felesége, Melinda Gates alapítványa ráadásul valóban támogat oltási kampányokat és kutatásokat.



De ezt csak bevezetésül. Mert az persze nem igaz, hogy akár Gates, akár bármelyik állam az új koronavírus elleni – egyelőre meg nem lévő – oltásba olyan mikrochipet csempészne, amellyel követni lehet, ki merre jár. De az igaz, hogy a Gates-alapítvány által támogatott egyik kutatás szerint lehetne jelölőanyagot tenni az oltásba, és az is igaz, hogy létezik – mellesleg régóta – olyan mikrochip, amelyet be lehet ültetni emberekbe. De mik is ezek?