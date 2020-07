Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán a legnagyobb tekintélynek örvend országszerte, s a tagjai mindig úgy néznek ki, mint ha skatulyából húzták volna ki őket. A több mint kétszáz éves csendőrséget azért ma is elsősorban rendfenntartói tevékenysége, katonás hatékonysága miatt tisztelik – miközben néha meg is mosolyogják.