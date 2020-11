Economist: A vasfüggöny helyén szivárványfüggöny választja szét Európát

gazdaság

Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági visszaesést, de végül majdnem ugyanoda jutott, mint a legtöbb európai ország: a gazdaság is belassul, és még sok halott is lesz – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember. A jelenlegi válság mélyebb és drasztikusabb, mint amivel Orbánnak már dolga volt, a válságkezelés koncepciója viszont nem látszik. Zsiday szerint most és tavasszal is egy átütő mentőcsomagra lett volna szükség, de azt látja, Orbán gazdaságfilozófiája ezt nem igazán teszi lehetővé. Orbán azt tanulhatta Gyurcsány Ferenc sorsából, hogy eladósodni veszélyes, bukáshoz vezethet.