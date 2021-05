A repüléstudomány világsztárja, akit itthon nem becsültek meg – 140 éve született Kármán Tódor

világ

2021.05.11. 15:00 2 perc

A 40 éves Annalena Baerbock már gyerekként környezetvédő tüntetésekre járt, de a nagypolitika véletlenül szippantotta be. Ilyen fiatal kancellárjelölt még nem volt Németországban, ráadásul most messze a legnépszerűbb is.