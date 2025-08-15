Nagy Gábor: Washington különleges státusa, volt elnök börtönben és a szörnyeteg Alien megálmodója

A hét városa: Washington

Washington rendőrségét a kormány ellenőrzése alá vonta, és a főváros utcáira vezényelte a helyi Nemzeti Gárdát Donald Trump amerikai elnök. A példa nélküli lépését azzal indokolta, hogy másképp nem lehet felszámolni az erőszakos bandákat és börtönbe csukni a vérszomjas bűnözőket, s eltávolítani a hajléktalan embereket, akik miatt élhetetlen Washington. A demokrata polgármester, illetve a demokrata politikusok tiltakoztak, katonai beavatkozásról beszéltek, de Trump teljesen törvényszerűen járt el. Washington ugyanis kezdettől különleges státussal bír az Egyesült Államokban.

A függetlenségi háború alatt és az Egyesült Államok megalakulása után több település is szolgált fővárosként – például New York és Philadelphia –, s 1790-ben rendelkezett törvény arról, hogy új fővárost építenek. A Potomac-folyó partjára esett a választás, a területet Maryland és Virginia államok adományozták, a névadó pedig a függetlenségi háború vezére és az első elnök, George Washington lett.

A fővárost egy 1801-es törvény tette szövetségi területté, s helyezte a kongresszus ellenőrzése alá, azzal a céllal, hogy az eredeti 13 szövetségi állam egyike se kapjon előjogot, hogy nála van az ország központja. (Hasonló megfontolásból épült fel Brasília, azaz Brazíliaváros is, hogy a korábbi főváros, Rio de Janeiro szerepét vegye át Brazíliában.) Washington jelzőt is kapott, a neve után ott a District of Columbia (DC), amelyből az utótag a Columbus női változata, mert az elképzelt Columbia annak idején az USA – és a szabadság – olyan jelképe volt, mint a franciáknak Marianne. Ennek azután lett jelentősége, hogy az ország északnyugati csücskében 1889-ben létrejött Washington állam, így a fővárost gyakran DC-ként emlegetik.

Míg az alkotmány értelmében az 50 szövetségi állam nagy szabadságot élvez, az élükön választott kormányzóval és törvényhozással, Washingtont három biztos irányította, akiket a kormány nevezett ki. A helyzet 1973-ban változott, amikor törvény teremtette meg a főváros önállóságát, lehetővé téve polgármester és önkormányzati testület választását. Washington mozgástere azonban korlátozott, az általa hozott jogszabályokat és megalkotott költségvetéseket a kongresszusnak kell jóváhagynia, és az ügyészi, illetve bírói szervezet is szövetségi ellenőrzés alatt maradt.

A mindössze 180 négyzetkilométeres fővárosnak nincs szavazati joggal bíró képviselője a kongresszus alsóházában, s nem rendelkezik szenátorral sem, de a lakói az elnökválasztáson voksolhatnak, és dönthetnek a törvényi minimumnak számító három elektorról. Ezt Washington a 23. alkotmánykiegészítésben kapta meg, 1971 óta pedig egy szavazati joggal nem bíró delegátusa van a kongresszusban. Adót viszont kötelesek fizetni, ezért virít a fővárosi autók rendszámán a felirat: Taxation Without Representation.

Rendszámtábla washingtoni autón Jewel Samad / AFP