Nagy Gábor: Washington különleges státusa, volt elnök börtönben és a szörnyeteg Alien megálmodója

A hét városa: Washington

Washington rendőrségét a kormány ellenőrzése alá vonta, és a főváros utcáira vezényelte a helyi Nemzeti Gárdát Donald Trump amerikai elnök. A példa nélküli lépését azzal indokolta, hogy másképp nem lehet felszámolni az erőszakos bandákat és börtönbe csukni a vérszomjas bűnözőket, s eltávolítani a hajléktalan embereket, akik miatt élhetetlen Washington. A demokrata polgármester, illetve a demokrata politikusok tiltakoztak, katonai beavatkozásról beszéltek, de Trump teljesen törvényszerűen járt el. Washington ugyanis kezdettől különleges státussal bír az Egyesült Államokban.

A függetlenségi háború alatt és az Egyesült Államok megalakulása után több település is szolgált fővárosként – például New York és Philadelphia –, s 1790-ben rendelkezett törvény arról, hogy új fővárost építenek. A Potomac-folyó partjára esett a választás, a területet Maryland és Virginia államok adományozták, a névadó pedig a függetlenségi háború vezére és az első elnök, George Washington lett.

A fővárost egy 1801-es törvény tette szövetségi területté, s helyezte a kongresszus ellenőrzése alá, azzal a céllal, hogy az eredeti 13 szövetségi állam egyike se kapjon előjogot, hogy nála van az ország központja. (Hasonló megfontolásból épült fel Brasília, azaz Brazíliaváros is, hogy a korábbi főváros, Rio de Janeiro szerepét vegye át Brazíliában.) Washington jelzőt is kapott, a neve után ott a District of Columbia (DC), amelyből az utótag a Columbus női változata, mert az elképzelt Columbia annak idején az USA – és a szabadság – olyan jelképe volt, mint a franciáknak Marianne. Ennek azután lett jelentősége, hogy az ország északnyugati csücskében 1889-ben létrejött Washington állam, így a fővárost gyakran DC-ként emlegetik.

Míg az alkotmány értelmében az 50 szövetségi állam nagy szabadságot élvez, az élükön választott kormányzóval és törvényhozással, Washingtont három biztos irányította, akiket a kormány nevezett ki. A helyzet 1973-ban változott, amikor törvény teremtette meg a főváros önállóságát, lehetővé téve polgármester és önkormányzati testület választását. Washington mozgástere azonban korlátozott, az általa hozott jogszabályokat és megalkotott költségvetéseket a kongresszusnak kell jóváhagynia, és az ügyészi, illetve bírói szervezet is szövetségi ellenőrzés alatt maradt.

A mindössze 180 négyzetkilométeres fővárosnak nincs szavazati joggal bíró képviselője a kongresszus alsóházában, s nem rendelkezik szenátorral sem, de a lakói az elnökválasztáson voksolhatnak, és dönthetnek a törvényi minimumnak számító három elektorról. Ezt Washington a 23. alkotmánykiegészítésben kapta meg, 1971 óta pedig egy szavazati joggal nem bíró delegátusa van a kongresszusban. Adót viszont kötelesek fizetni, ezért virít a fővárosi autók rendszámán a felirat: Taxation Without Representation.

Trump activates 800 DC National Guard, places police under federal control

President Donald Trump announced he is placing the Washington, DC, police department “under direct federal control” and deploying National Guard troops to the nation’s capital. The move comes after Trump ordered a seven-day surge in federal law enforcement within the city last week, pointing to several high-profile crimes.

