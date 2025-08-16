Állatian emberi világot mutat be Marabu első nagyregényében

„A Nagymágus ezekkel itt nem tud mit kezdeni. Fiatalok, békések. De elszántak! A saját jövőjüket akarják élhetővé tenni, csak ennyi a kérésük. Énekelnek, nevetnek.”

A Nagymágus tehetetlen. Pedig bő másfél évtized alatt a Nagymágus és kismágusai megdönthetetlen rendszert építettek ki Animátumban a társadalmi kötöttségek, megállapodások szintje fölött. Azon a ponton már nincs erkölcs, jog, hagyomány, tehát nincs bűn sem, lelkifurdalás sem. „Célok vannak és a célok elérése. Itt csupán ez határozza meg a tetteket.”