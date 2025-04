Nem először került be a hírekbe Laura Loomer, akinek a jelek szerint oroszlánrésze volt abban, hogy Donald Trump elnök kirúgott több vezető nemzetbiztonsági szakembert az NSA-ből és a Nemzetbiztonsági Tanácsból is.

Az elbocsátott szakemberek között van Timothy Haugh négycsillagos tábornok (ez a magyar vezérezredesnek megfelelő rendfokozat) és a helyettese, Wendy Noble is. A Nemzetbiztonsági Tanácsból kirúgták Brian Walsh hírszerzésért felelős igazgatót, aki korábban a Szenátus hírszerzési bizottságában volt fontos embere a mostani külügyminiszter Marco Rubiónak.

Mennie kellett Thomas Boodrynak, aki Michael Waltz nemzetbiztonsági főtanácsadót segítette munkájával korábban, amikor Waltz még kongresszusi képviselő volt.

Elbocsátották továbbá David Feith-et, aki Trump első ciklusa idején a Külügyminisztériumban dolgozott.

Loomernek a kirúgásokban játszott szerepe nem egyértelmű, Trump tagadta, hogy azért kereste volna fel az influenszer az Ovális Irodában, hogy kormányzati alkalmazottak eltávolítását kezdeményezze, az elnök egyenesen azt állította, hogy Loomer az állások betöltésére alkalmas jelöltek listáját adta át neki.

Timothy Haugh-t, a titkos amerikai hírszerző szerv, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetőjét április 3-án bocsátották el AFP / Jim Watson

Az influenszer előbb maga is visszafogottan fogalmazott és azt mondta, hogy a Trump iránti tiszteletből nem ismerteti a találkozó részleteit, később viszont már az X-csatornáján köszönetet mondott az elnöknek, amiért az figyelembe vette a neki átadott, Loomer által átvilágítási adatoknak nevezett dokumentumokat.

De kicsoda Laura Loomer, hogy ekkora befolyása legyen Donald Trump fölött?

Loomer 2015 óta aktív, előbb rejtettkamerával készült, különféle leleplező videókkal jelentkezett, majd két év múlva egy színházi előadást zavart meg, ahol szerinte a Shakespeare-féle Julius Caesar főszereplője túlságosan hasonlított Donald Trumpra.

A trumpizmus mellett Loomer természetesen iszlamofób és bevándorlóellenes retorikát is folytat, emellett igen nyitott az összeesküvés-elméletekre is. Meggyőződése például, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás „belső munka volt”. Volt, hogy állítása szerint dokumentumokkal nem rendelkező migránsokat vett rá, hogy lógjanak be vele az akkori demokrata házelnök, Nancy Pelosi kertjébe, majd ezt az akciót később megismételték álbajuszban, sombreróban és poncsóban a kaliforniai, szintén demokrata kormányzó, Gavin Newsom udvarán is.

2020-ra Loomer a radikális republikánusok egyik nagy követőbázissal rendelkező influenszere lett, akinek mára csak az X-csatornája 1,2 millió követővel rendelkezik. Még a képviselőséggel is megpróbálkozott, bár ez kudarcosra sikerült, ugyanis egy floridai választókerületben a demokrata jelölt nagyon megverte, így amikor két év múlva, 2022-ben egy másik választókerületben újra indulni akart, akkor már a republikánus előválasztáson is elvérzett.

Loomer a közösségi médiafelületein mindent megtesz az érdeklődés kiaknázása érdekében, két keményebb uszítás között reklámoz immunerősítő csodavizet, amit persze az ő spéci kódjával kedvezményesen lehet megrendelni, olcsón kínál befektetési aranyat, illetve ezüstöt, máskor pedig a közreműködésével igazi, hamisítatlan, amerikai termelői édesgyökérhez lehet hozzájutni.

Ami pedig az uszításokat illeti, volt, hogy azt állította, hogy Kamala Harris nem is fekete, máskor pedig arról delirált, hogy Soros György fia, Alex titkos üzenetekben buzdít Donald Trump meggyilkolására.

A nagy, bár nem túl hosszú pillanat

Az influenszeri nagy pillanat 2024 őszén köszöntött rá Laura Loomerre, amikor egy rövid időre, ha nem hivatalos minőségben is, de csatlakozhatott Trump kampánycsapatához. Több alkalommal látták leszállni a visszatérésre készülő elnök magángépéről, sőt, a Kamala Harris-szel folytatott philadelphiai vitára is együtt utaztak el.

Ez azért lényeges, mert Loomer a vita előtti napon osztotta meg azt a kamuhírt, hogy a Haitiről érkezett migránsok Ohióban megeszik a szegény amerikaiak házikedvenceit. Trump pedig ezt egyenes élő adásban bele is mondta a kamerába, ami nem csak a demokrata, de a republikánus oldalon is megrökönyödést váltott ki.

Kérdéses ugyanakkor, hogy mennyire lehet ezért Loomert felelőssé tenni, mert korábban maga JD Vance is terjesztette ezt az alaptalannak bizonyult értesülést. Tény azonban, hogy Loomer is ezt tette, ahogyan az is tény, hogy ott volt Trumppal Philadelphiában, ami elég ok volt több republikánus számára, hogy vele próbálják elvitetni a balhét azért, mert az elnökjelölt hülyeségekkel ijesztgette a választókat a televíziós vitában.

Néhány nappal később már Trump is úgy érezte, hogy jobb, ha némi távolságot tart Loomertől és simán csak támogatójaként hivatkozott a nőre, majd azt is kijelentette, hogy ő semmit nem hallott a szeptember 11-i támadással kapcsolatos kijelentéseiből.

Donald Trump és Laura Loomer Youtube / CNN

„Nem én irányítom Laurát. Neki ki kell mondania, amit akar, ő egy szabad szellem” – mondta Trump.

Nem sokkal később Loomer azonban saját magát ejtette ki a kampánycsapatból, amikor arról értekezett, hogy Kamala Harris győzelme esetén currytől fog bűzleni a Fehér Ház. Ezzel Loomer a részben délkelet-ázsiai származású demokrata elnökjelöltnek próbált odaszúrni, de a kijelentése az amerikai közbeszédben annyira rasszistának minősült, hogy még a szélsőségesen trumpista Marjorie Taylor Greene is kiakadt rajta és gyorsan ki is jelentette, hogy Loomer stílusa hatalmas problémát jelent és hogy ezzel ő nem a MAGA-tábort (Make America Great Again) képviseli.

Ezt követően Loomer eltűnt egy időre Trump mellől, de ez láthatóan nem jelentette azt, hogy az elnök nem követte figyelemmel a munkásságát. Ezt igazolja, hogy amikor Donald Trump visszavonta Joe Biden gyerekeinek titkosszolgálati védelmét, a döntésnek alapot adó felvételeket Hunter Biden dél-afrikai nyaralásáról, Laura Loomer hozta nyilvánosságra.

Loomer láthatóan nem elégedett meg az eddigi munkájával, a „halállistáján” ott van Michael Waltz nemzetbiztonsági főtanácsadó helyettese, Alex Wong is, aki egyes értesülések szerint Waltz ellenkezése miatt nem került lapátra a többiekkel. Kérdéses ugyanakkor, hogy a Signal-botránnyal magát már így is megégető Waltz meddig lesz képes védelmezni a helyettesét.

Laura Loomer folytatja az egyszemélyes kereszteshadjáratát, mindenki gyanús számára, aki nem elég hűséges Donald Trumphoz, vagy valaha életében volt bármi köze is a demokraták alatti kormányzatokhoz.