





A tűzijáték veszélyezteti a költségvetés stabilitását? Litkai Gergelynek van erre egy elmélete

A szakminisztérium számtalan magyarázattal szolgált már arra, miért nem akar sikerülni az a bizonyos gazdasági repülőrajt. Kicsit olyan, mint egy futballedző egy vesztes meccs után. Litkai Gergely a DumaFüred közönségének össze is gyűjtötte, mi a baj a gazdasággal és milyen okok lehetnek a háttérben. Lehet, hogy a számok miatt nem jók a számok? Vagy egy karácsonyi bulin végzetes baleset érthette a KSH egyik szerverét? És a bónusz kérdés: ha baj van, miért ekkora az ünnepi tűzijáték?