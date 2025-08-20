A tűzijáték veszélyezteti a költségvetés stabilitását? Litkai Gergelynek van erre egy elmélete

Duma Aktuál a hvg360-on
A Duma Aktuál legutóbb megmutatta, hogyan lehet felhasználni mások felvételeit, milyen az, amikor a kormány beavatkozik az árakba és ezzel életre hívja Frankenstein csirkéit, hogyan kerülhetné Budapest a csődöt alternatív módszerekkel, hogy mi vár Ramzan Kadirov fiára, mik a túrázás veszélyei, hogyan nézne ki egy magyar szuperkatonaprogram, milyen fontosabb állomásai voltak a kormányközeli luxustáskák történetének, milyen az, ha jogászok elemzik a száj- és körömfájásjárvány kezelését, hogyan lehet átvészelni az áramapokalipszist, mi a közös a pápaválasztásban és a magyar iskolákban, milyen statisztikai alapon aggódni, illetve hogy miért baj, hogy a hajón nincs fék, vagy ha ügyvéddel veszel részt egy szexkalandban.