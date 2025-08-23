Balkányi Nóra: Meglepő helyről érkező hang, ami bárkit elvisz nyaralni – Programok szeptember 6-ig

Hazaérkezni tengertől külön kategória a hazaérkezések között, különösen furcsa létállapotot okoz az augusztus végi verzió. Még sósak a cuccaid, de autók között kell közlekedned, még nyár van, de a fák kevésbé zöldek.

Szerencsés és random kapcsolódások révén az előző, szigetes hírlevél óta Methanán voltam Görögországban. A helyet sokak számára Steiner Kristóf tette fel a térképre, mi is az általuk felépített, őrült gyönyörű házban laktunk – hogy Kristóf és férje, Nimrod Dagan miért van ott és min dolgoznak, arról sok helyen lehet olvasni, én még a covidos 2021-ben beszéltem erről vele hosszabban utoljára.

Egy alapvetően kulturális hírlevél kereteit szétfeszítené a gasztró vagy utazó blogos kontent, ami nem is a területem, csak szuperlatívuszokban tudnék hosszasan csapongani. Inkább aki teheti, nézze meg a félszigetet maga: Methanán van minden vulkántól barlangig, Kristófék háza és vegán konyhája pedig tényleg non plus ultra nem vegánok számára is. Úgyhogy mielőtt ráfordulnék a nyárvégi budapesti programfelhozatalra, csak egy hangot ajánlok Methanáról.

Énekeskabóca alkatúak

Egy folyamatos háttérhang sosem kapcsolt ki az utazás alatt: nyilván a kabócáké. Tudom, hogy ez a hang nem mindenki számára kellemes, én borzasztóan szeretem. Ugyanúgy, ahogy a fehérzajokat (hangyák a képernyőn), a tibeti hangtálakat (nem a handpaneket), a drónzenéket (kitartott, minimalista cuccok) vagy a didzseridút (észak-ausztráliai fúvós hangszer). Ezerféle hasonló hangzó tartalmat lehet találni online, általában olyan kulcsszavakkal összekötve, mint alvás, meditáció, relaxáció, koncentrálás és persze a babaaltatás – kisgyerekes szülőknek általában ismerős nehéz helyzetekben a hajszárítózás bevetése.

Erősen tudnék érvelni az internet bezárása mellett, de például az ilyen és ehhez hasonló hangok megosztása miatt érdemes lenne életben tartani néhány szervert. Tipikus korai internetajándék például a Cicada Mania internetes weboldal (How do you do, fellow kids?), ami 1996-ban indult, a mai napig friss, megannyi részletes információt oszt meg a kabócák népes családjáról, mörcsöt is árul, a kurzor pedig kabócává alakul (!) az oldalon kattingatva. Mélyebb kabócahallgatásra erős versenyző még a cicadasong.eu, de a fent ajánlgatott hangokhoz hasonlóan bármelyik streamingplatformon bőséges a kabócakontent. A kulcsszavak itt kiegészülhetnek a meditárrán hangulatot kereső elvágyódó userek igényeivel: summer, nature, beach ambient, satöbbi.

A hang a hímek potrohában található hangképzőszervből ered, és elég egyedi dolog: izmokkal mozgatott kitinlemezekből jön létre. Nem minden kabóca énekel vagy egyáltalán ad ki hangot: világszerte 42 ezer fajt ismerjük, amiből itthon több mint 550 fordul elő, de közülük csak öt énekeskabóca-faj van. Viszont így is sokfelé lehet őket hallani Magyarországon. A kabócák növényi nedveket szívogatva élnek és kedvelik a meleget – bármilyen nyaraláshoz lehet tőlük példát venni.

Azoknak, akik továbbennének, itt van még két cikk a Guardianről a fehérzaj terápiás és zeneipari szerepéről a járványévek körüli időszakból.

