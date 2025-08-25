Még tart a nyomozás az újdörögdi gránátbaleset ügyében, a szakvéleményekre várnak

Az ügyészség széleskörű bizonyítást folytat, melynek keretében több szakterületen is igazságügyi szakértőket rendelt ki. A szakvélemények egy része elkészült, de az eljárás további részleteiről csak az után lehet dönteni, hogy az összes vélemény beérkezett – derül ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Kanász-Nagy Máté LMP-s képviselőnek adott válaszából, amit a 24.hu vett észre.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, több mint három hónappal a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén történt, súlyos sérülésekkel járó baleset után sem volt az ügynek felelőse, és a balesettel kapcsolatos eljárásnak nincs gyanúsítottja, bár a témában indult két vizsgálat közül az egyik már lezárult.

Igazságügyi szakértők kirendelésével folytatódik az újdörögdi gránátbaleset nyomozása A honvédségi belső vizsgálat lezárult, az ügyészségi nyomozás még folyik, de továbbra sincs gyanúsítottja az újdörögdi balesetnek, amelyben egy kormánytisztviselő éles gránáttal gyakorolt, és a robbanásban elvesztette mindkét kezét.

Korábban, szintén Kanász-Nagy Máté írásban benyújtott kérdésére adott válaszból tudtuk meg, hogy a honvédségi vizsgálat csak a balesetnél használt kézigránát-sorozat ellenőrzésére irányult, és megállapította, hogy a szériánál nem áll fenn műszaki probléma.

Kiderült ugyanakkor az is, hogy az esetleges büntetőjogi felelősség megállapítása egy másik vizsgálat hatásköre, ezzel kapcsolatban a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen zajlik a nyomozás.

Azt már július elején megírtuk, hogy igazságügyi szakértők kirendelésével folytatódik az ügy, egy hónappal később, augusztus elején Kanász-Nagy Máté az újabb fejleményeről kérdezte a legfőbb ügyészt, erre érkezett hétfőn a cikk elején is idézett válasz. Arra a kérdésre viszont Nagy Gábor Bálint nem válaszolt, hogy várhatóan meddig tart majd az eljárás.

Március 21-én történt a baleset, amelyben egy kiképző katona könnyebben, egy, a kiképzésen részt vevő, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő pedig súlyosan megsérült, amikor dobógyakorlatot végzett éles kézigránáttal. A 29 éves nő a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramban vett részt.

A balesetben mindkét kezét elvesztette, továbbá a HVG értesülései szerint más súlyos sérülést is szenvedett, megsérült például az arca.

Ahogy a HVG megírta, az Orbán-kormány külön rendelettel igyekezett a sérült tisztviselőn segíteni. Megalkották a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” kategóriát, a vele járó juttatásból álló csomagot, ami technikai csúszás után június végén lépett életbe: ez állami lakást és kiemelt egészségügyi ellátást, valamint életjáradékot jelent.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI / Vasvári Tamás