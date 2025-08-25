Orbán Viktor Nagy Mártonról: Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták

„Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik. Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a CSED és a GYED után fizetendő SzJA-t. Ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében. A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.

Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták

– írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Magyar Hangnak adott interjúban beszélt arról, „úgy hallja”, hogy Nagy Márton távozik a miniszteri pozíciójából. A nyilatkozat után a gazdaságfejlesztési miniszter azt közölte: „Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás. Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok”.

Nagy Márton Facebook-oldalán ma egyébként arról posztolt, hogy ülésezik a gazdasági kabinet, a napirenden pedig egyebek mellett a már korábban bejelentett államilag támogatott három százalékos lakáshitel, az anyáknak járó adókedvezmény, a 10 ezer milliárdos országépítési terv, valamint az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv szerepel.