A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen különböző karaktereket tud magára ölteni, miközben a jelenléte egy-egy szerepben következetesen ugyanolyan erős. A Társas játék című sorozatban, a Válótársakban, a Terápia utolsó szériájában vagy Till Attila Tiszta szívvel című filmjében is kihozza a karakterekből a maximumot. Ujj Mészáros Károly legújabb filmjében, az X – A rendszerből törölve című thrillerben, amelyet tavaly novemberben mutattak be, ismét főszerepet kapott. Színpadon a Budaörsi Latinovits Színházban és a Centrál Színházban látható. A Centrálban a Delila előtt beszélgettünk vele.