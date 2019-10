Láthattuk Szász Attila Örök tél című filmdrámájában, ahogy a rendező 2015-ös Félvilág című tévéfilmjében is. Az Aranyéletben a radikális karakterfejlődésen áteső Mirát játszotta, és kőszínházas, illetve független színházas produkciókban is otthonosan mozog, és ha ez még nem lenne elég: több zenei projektben is részt vesz. Na de lássuk, mint gondol a stresszes élethelyzetekről, a problémamegoldó képességéről, valamint a MeToo szerinte legjobb hozadékáról.

Bárcsak felfedeznék a...

Döbrösi Laura: ...teleportálást! Az emberiség rengeteg időt és energiát spórolna, és a feleslegek és szükségletek kiegyensúlyozásának problémája is megoldódna a Földön.

Amiért mindig ki fogsz állni?

D.L.: A természet védelme.

Mennyire tudsz előre tervezni?

D.L.: Azt általában még éppen tudom, mit főzök holnap ebédre.

A legszimpatikusabb sci-fi történet?

D.L.: Kora gyerekkorom óta mélyen fanatizált Star Wars-rajongóként nem tudok mást válaszolni sajnos.

Mi legyen ugyanilyen száz év múlva is?

D.L.: Úgy hiszem, vannak állandó és folyamatosan változó dolgok. Az állandóakat nem kizökkenteni, a változóakat pedig hagyni kell alakulni. Na jó, annak azért örülnék, ha száz év múlva is tudnánk gépek vagy szűrők nélkül levegőt venni.

© Valami Hektor

Mennyire viseled jól a bizonytalan élethelyzeteket?

D.L.: Mi több, élvezem őket! A problémamegoldás a kedvenc hobbim. „Úgy akarom, ahogy lesz!” – a kedvenc segítő mottóm.

Írsz naplót?

D.L.: Verset! Minden fontos dokumentálva van... Egyszer, ha bátrabb leszek, talán kiadom őket. Önéletrajz helyett.

Ha rajtam múlna, holnaptól kötelező lenne...

D.L.: ...több időt a szabadban a természet megfigyelésével tölteni. A gyerekeknek kertészkedést tanítani például, a felnőtteknek pedig felírni minimum havi egy naplementenézést.

A #metoo legmeglepőbb hozadéka?

D.L.: Az, hogy a gyengeség, az esendőség és a sebezhetőség nem tabu többé. Erős nőket és férfiakat láttunk hibát elkövetni és megsérülni, és megtanultuk, hogy ez mindenkivel előfordulhat.

Szigorú tervezés vagy spontaneitás és improvizáció?

D.L.: Azt hiszem, az egész életem e kettő egészséges és biztonságos kombinációjának keresésével fog eltelni.

A legértékállóbbnak tűnő tulajdonságaid ezen a pályán?

D.L.: Nagyon sokáig tudok egy dologra élénken koncentrálni, és a stresszhelyzetek szupererővel ruháznak fel.

