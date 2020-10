Bár hivatalos helyzetekben gyakran kérik tőlem, hogy titulussal lássam el magam – ilyenkor pedig az író, újságíró, ember és állatjogi, ökológiai aktivista címkék közül válogathat bárki, ám az igazság az, hogy többnyire történetmesélőnek tartom magam.

Ezzel nem csak hitelesebbnek érzem a bemutatkozásomat, de azt is megelőzöm, hogy olyan aktivisták, akik versengenek a „ki a zöldebb”, „ki a legvegánabb” címkékért érezzék magukat megszeppenve, ha ökológiáról, ember és állatjogokról beszélek – részemről bátran nevezhet bárki bárminek, a mondandómon a címke nem változtat.

Történeteket mesélek ezt írásokon, előadásokon, gasztronómiai élményeken keresztül, vagy görögországi falvacskákban vendégeket várva – és hiszem, hogy mindannyiunknak vannak történetei, amelyeket másokkal megosztva hozzátehetünk a közös, és egyéni jóhoz, tanulva egymástól, inspirálva egymást.

Ezért is mondtam igent a HVG Szemináriumok felkérésére: a Green Revolution Konferencia alkalmából pedig kiválasztottam azt a témát, amely az utóbbi időben leginkább foglalkoztat, személyes, és szakmai szempontból is – ez pedig a “downsizing” aktivizmus, melynek lényege a személyes és globális alkalmazkodás – a Föld igényeihez.

Jó érzés egy olyan világban, egy olyan érában élni, ahol szakmai konferenciák már nem kizárólag az eladhatóságról, az önpromócióról, és az állandó növekedésről szólnak. Az elmúlt esztentő – a COVID-19 pandémia árnyékában – alapvetően újrastruktúrálta a professzionális kommunikációt, és a fogyasztást is, így a hétköznapi döntéseinket is.

Mindannyiunkra igaz, hogy állandó változásban vagyunk – ideális esetben ez a változás pedig nem kizárólag az egyéni nagyobbravágyásnak és kényelmi igényeinknek kedvez, hanem a környezetünknek is, legyen szó emberekről, állatokról, vagy a természet egészéről. Az anyagi gyarapodás eszméjét támogató gazdasági és társadalmi rend viszont erről nem vesz tudomást.

Arra vagyunk berendezkedve, hogy ha megvettünk az autónkat, akarjunk drágább, nagyobb autót, ha van egy otthonunk, akarjunk medencés házat, és mindezzel mutassuk meg mindenkinek: sikeresek vagyunk. És bár erre ma már gondolkodás nélkül sütjük rá a “természetes” jelzőt, az igazság az, hogy ez a fajta megközelítés a szöges ellentéte mindennek, ami valóban természetes.

Hibáztathatnánk a közösségi médiát, a televíziót, a reklám korszakot, a globalizációt, ám az igazság az, hogy évezredek óta élünk a rendszerben, melyben az emberiség egészen kicsiny szelete veszi észre: a boldogsága, megelégedettsége, gazdagsága valójában nem azon múlik, hogy mások gondolnak a vélt vagy valós sikereiről.

A gond csak az, hogy a Dagobert bácsi-féle világszemlélet, mely szerint akkor érünk életünk csúcspontjára, amikor már fejest ugorhatunk az aranytallérjainkba egy nagyon komoly önhátráltató erővel is bír – ugyanis sosem történik meg, hogy valakinek egyszerűen mindene megvan, de még a legfelsőbb tízezer közé bekerülni is közel-esélytelen (no nem mintha ott fent várna bárkire a boldogság kék madara).

Ha valakinek ez volna a vágyak netovábbja, az sanszos, hogy felíratkozik egy életre, ahol egész egyszerűen sosem lesz elég jó – másoknak és önmagának. Ami azonban a legtragikusabb mindebben, hogy sokadrangú ponttá válik a prioritáslistán, hogy elég jók vagyunk –e a bolygónknak. A Föld igényei ugyanis éppen, hogy ellentétesen működnek: “neki” az volna jó, ha mi nem akarnánk állandóan mégtöbbet, és mégnagyobbat.

A Föld energiatartalékai végesek – mi pedig úgy használjuk őket, mintha korlátlan energia állna rendelkezésünkre. De azok számára is rossz hítem van, akik úgy van vele, kizárólag a saját Földön töltött ideje érdekli őket, hogy mi lesz a következő generációkkal, az legyen az ő gondjuk: a jelenlegi gazdasági rendszer energiái is végesek. Nem kell konspirációs elméletek rajongóinak lennünk ahhoz, hogy felismerjük: ha a mai nappal minden egyes ember ki akarná venni a pénzét a bankból, nem volna elegendő bankó. Nincsenek kimeríthetetlen kincsestárak.

Az egyetlen valós megoldás, hogy olyan emberekké válunk, akik kevesebbet használnak, tudatosabban fogyasztanak, és elkezdünk “visszaadni” a bolygónknak, és a gazdaságunknak. Ha gyártókat és forgalmazókat kérdezünk, hogyan léphetünl ezen ösvényre, a válasz az lesz: használjunk olyan termékeket, amelyek “vegán”, “zöld”, “fair trade”, “öko-barát” emblémával vannak ellátva. Ez egy csodálatos irány, amelyről hatalmasat dobbanthatunk a nem ártás irányába.

Ugyanakkor a “80%-ban helyi termelésű”, vagy “4/5 részben természetes alapanyagokat tartalmazó” termékek vásárlása esetén roppant büszkék vagyunk magunkra, és sokan meg sem kérdezüzzük, mégis mi lehet az a maradék 20%, amelyre nem tért ki a szlogen.

A leghatékonyabb módszer arra, hogy zöld útra trérjünk az, hogy nem használunk többet, mint amire valós igényünk van. Mi volna, ha átgondolnánk, hogy mi kell a boldogságunkhoz valójában? Hogy mekkora térre van szükségünk.

2019 tavaszán vásároltunk meg egy 24 négyzetméteres kis lakást Agios Georgios falucskában, Methana félszigetén, Görögországban, annyi pénzből, amennyit egy év alatt költöttünk el lakásbérlésre Tel Avivban – a faluban nincsen bolt, bank, posta, vagy tömegközelkedés, van viszont egy családi taverna, és egy jó ember, aki minden nap frissen szüretelt, saját termesztésű zöldségeket hoz a furgonja platóján.

Nincs koktélbár, nincsenek szuvenír boltok – viszont itt a tenger, és a vulkanikus talaj-táplálta szőlőnek köszönhetően mennyei bor, literenkénti másféleurós áron, és aranyló olívaolaj, kifogyhatatlan mennyiségben. Azaz csupa olyasmi, emiért a “civilizált” metropoliszokban a legtöbb pénzt kérik el tőlünk.

A “downsizing” a vállalati szférában afféle mumus-szó: elbocsátásokkal és megszorításokkal jár, ám a valódi downsizing azt jelenti: tudatosan és folyamatosan figyeljük és csökkentjük az igényeinket annak megfelelően, hogy mit bír el a természet, és mire vágyunk valójában.

Mondjunk nemet arra, hogy megfeleljünk egy olyan társadalmi értélrendnek (vagy inkább értéktelenség-rendnek), amit már elfogadtunk “normálisnak” – pedig tulajdonképpen minden szinten abszolút abnormális. A “normális” egy szó, amelyet közösen újra kell értelmeznünk – annak tükrében, hogy mit is szeretnénk, mi legyen az új norma a következő generációk számára.

Én szeretném azt hinni, hogy az lesz az új normális, ami jó a bolygónknak, és valóban fenntartható. Az élő környezetünk kell, hogy diktálja, mi lehet normális – “ő” pedig egyre hangosabban, és egyre egyértelműbben üzeni, hogy változtatnunk kell. Köszönöm, ha együtt változhatunk.

Steiner Kristóf, istagram: @kristofsteiner

Az kívánalmainkat többnyire a megszokásaink diktálják, ezek pedig egy fogyasztásra és állandó növekedésre épőlő gazdasági és társadalmi rendszer érdekeit szolgálják. Ideje újraértelmezni az emberi szükségletek fogalmát, egyensúlyban az ökoszisztéma halaszthatatlan igényeivel.



