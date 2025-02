Aki nem egy kő alatt élt az elmúlt évben, az bizonyára találkozott a mesterséges intelligencia valamilyen formájával. Persze a technológia ennél hosszabb múltra tekint vissza, de az olyan fejlesztéseknek köszönhetően, mint a ChatGPT, a képgenerálásra használható Midjourney vagy a néhány szóból slágerlista-gyanús zenéket alkotó Suno, a mesterséges intelligencia már valóban megérkezett a hétköznapjainkba.

A ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modelleket alkalmazó mesterséges intelligenciák persze óriási segítséget jelentenek, ha egy előadás megírásáról, egy prezentáció összeállításáról vagy épp egy házidolgozat elkészítéséről van szó, azonban a mindent elárasztó mesterséges fotók láttán hajlamos az ember elgondolkodni, hogy tényleg ennyit tud a csúcstechnika, vagy esetleg akadnak olyan részei is, amelyek a hétköznapi életünket tehetik könnyebbé.

Erre ad választ az új Samsung Galaxy S25 széria, nem is akárhogyan: nem véletlen, hogy a dél-koreai gyártó kifejezetten AI-partnerként hivatkozik a telefonhoz fejlesztett mesterséges intelligenciára, amely rámutat, hogy a technológia nem akarja átvenni az emberek helyét a világban, épp ellenkezőleg: afféle láthatatlan segédként, szinte észrevétlenül vezeti át a felhasználót egy olyan világba, ahol ember és gép jól megfér egymással.

Az innováció élvonalában

A Galaxy S25 Ultra 6,9 hüvelykes Dinamikus AMOLED 2X kijelzője lélegzetelállító színeket és fényerőt kínál, a 120 Hz-es képfrissítés pedig tökéletesen simává varázsolja a görgetést és a játékokat egyaránt. Az széria lelke a Galaxyra tervezett Snapdragon 8 Elite processzor, amely brutális teljesítményt nyújt, ráadásul energiahatékony is.

Az okostelefonok kamerái elképesztő fejlődésen mentek keresztül, a Galaxy S25 Ultra kamerarendszere azonban ezen a téren is rátesz egy lapáttal a konkurenciára: a 200 MP-es hátlapi fő kamera elképesztő részletességgel örökíti meg a pillanatokat, tűéles apró részletekkel és élénk színekkel, míg az 50 MP-es teleobjektív 5x optikai zoommal egészen szürreális dolgokra képes. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy amit pár éve még megmosolyogtunk volna, például egy filmben vagy sorozatban látva, az ma már a valóság: egy városi panorámaképen csaknem az egyes ablakok függönyeinek a mintázatát is látni fogjuk.

A 12 MP-es ultraszéles látószög pedig tökéletes tájképekhez és csoportképekhez. Az AI-partner működése már itt megmutatkozik: segít a képek kompozíciójában, felismeri a jeleneteket, és automatikusan beállítja az ideális paramétereket. Az új generációs éjszakai módnak köszönhetően a gyenge fényviszonyok között készült képek is részletgazdagok és tiszták maradnak. Ráadásul mindez nem igényli, hogy valaki Capa-díjas fotós legyen: a zajszűrésnek és a dinamikus fénybeállításnak köszönhetően még a gyenge fényviszonyok között készült képek is részletgazdagok és tiszták maradnak. Az AI-partner automatikusan optimalizálja az expozíciót és a kontrasztot, így a városi fények és a csillagos égbolt is lenyűgözően mutatnak a fotókon.

A Samsung Galaxy S25 Ultra beltéri körülmények között is kiválóan kezeli a különböző fényviszonyokat. Az okos algoritmusok kiegyensúlyozzák a kontrasztokat és a fehéregyensúlyt, így természetes hatású képek születnek, akár gyertyafény mellett is. Mozgás közben a fejlett optikai képstabilizátor gondoskodik arról, hogy a felvételek élesek és rezzenéstelenek maradjanak – legyen szó sporteseményről vagy egy gyerek első lépéseiről.

Mit tud a Galaxy S25 széria AI-partnere a hétköznapokban?

A Now Brief, napi riport funkció például reggelente összegzi a legfontosabb információkat: az időjárást, a naptárba beírt várható eseményeket és a legfrissebb híreket, emellé azonban még személyre szabott edzéstervet is készít. Ráadásul nem egy sima értesítéslista formájában kapjuk meg mindezt, hanem egy gondosan összeállított összefoglalóként, mintha csak egy, a saját igényeinkre szabott hírportál anyagai között tallóznánk.

Kifejezetten tetszett a Now Bar, éppen futó appok elnevezésű, dinamikus AI-vezérelt sáv, amely a felhasználói szokásaim alapján könnyen elérhetővé tette a legfontosabb alkalmazásokat és gyorsparancsokat. Mivel szeretek lefekvés előtt olvasgatni egy kicsit, nagyon értékeltem, amikor a készülék estefelé automatikusan feldobta az e-könyvolvasót, de hasonló élmény volt az is, amikor a futópályán az első pár lépés után feldobta a kedvenc zenémet tartalmazó Spotify-listámat is.

A telefon AI-funkcióit rejtő Google Geminivel* akár beszélgetni is lehet, ha igazán sci-fiben szeretné magát érezni az ember. A szívemre teszem a kezem és bevallom: mostanáig gyűlöltem a hangvezérlést a különféle kütyüknél, mert általában nem működött, vagy ha igen, akkor szinte szótagolva – és üvöltve – kellett a parancsokat kiadni, ami azért hamar elég idegesítővé válik. A Galaxy S25-ben azonban a Gemini Live funkciónak köszönhetően akár összetettebb kérésekkel is előállhatunk (például: „nézd meg, mikor lesz a következő Barcelona-meccs és tedd be a naptáramba”). Mindez gyorsan, pontosan történik, így már nagyjából a harmadik alkalomtól fogva úgy éreztem, mintha egy űrhajó fedélzeti számítógépével beszélgetnék, valahol a távoli jövőben.

A mesterséges intelligencia azonban még több ponton a segítségünkre van. A Galaxy S25 Ultránál jár a készülékhez az S-Pen, azaz a Samsung saját stylus-a, amellyel szinte már teljesen úgy jegyezetelhetünk, mintha valódi tollat vagy ceruzát használnák – sőt, a kiválasztott íróeszköznek a hangját is imitálja a készülék, ami lényegesen hasznosabb, mint elsőre gondolnánk. A Gemini technológiájának köszönhetően itt is akad egy sor funkció, amivel elkápráztathatjuk az ismerőseinket. Ebből a kedvencem a kézzel firkált rajzainkat valódi műalkotássá varázsoló AI-megoldás (Vázlatból műalkotás), amely többféle stílusban is életre tudja kelteni a műveinket. (feature neve: Vázlatból műalkotás)

A Galaxy S25 széria az egészségmegőrzésben is partner

Az okostelefonos egészségfigyelő applikációk közül már korábban is kimagaslott a Samsung Health, a szoftver azonban az AI-partnernek köszönhetően új szintre lépett. A telefon nemcsak nyomon követi az aktivitásunkat, hanem személyre szabott tanácsokkal is ellát. Előfordult például, hogy úgy alakult a napom, hogy nem sikerült sort keríteni a délutáni futásra. A telefon ezt érzékelte, és javaslatokat tett rá, hogyan pótolhatom az elmaradt testmozgást.

Ennél is jobb, hogy a Samsung Health a stresszkezelésben is segít, ami igazán nagy ajándék a mai világban. Ha a telefon érzékeli, hogy a pulzusunk hosszabb ideig magasabb a normálisnál, felajánl egy vezetett légzőgyakorlatot. Ez elsőre elég meglepő volt, ugyanis erre a számítógép előtt ülve került sor, de aztán rájöttem, hogy előtte volt egy meglehetősen feszült videobeszélgetésem egy kevésbé kellemes üggyel kapcsolatban, és bár magamtól nem érzékeltem, de szépen lassan felment bennem a pumpa. A telefon figyelmeztetése azonban már önmagában elég volt, hogy egy picit hátralépjek, és idegeskedés helyett hamar vissza tudtam térni a teendőimhez. Az AI-partner azonban nem csak nap közben, de éjszaka is segít: az alvásfigyelő funkció pontosan megmutatta, hogy milyen minőségű alvásban van részem és tippeket is kaptam tőle, hogy hogyan pihenhetem ki magam a továbbiakban. A Samsung Health a táplálkozásunkra is odafigyel, igaz, ehhez meg kell osztani vele az étrendünket, ezután azonban részletes tápanyagelemzést kaptam, illetve javaslatokat, hogy mivel tehetném kiegyensúlyozottabbá a kissé sok sót és cukrot tartalmazó étrendemet.

A Samsung és a Doktor 24 közti stratégiai együttműködés részeként egyes készülékek és okoseszközök mellé igényelhető a metabolikus szindróma megelőzésére és kezelésére irányuló Doktor24 Metabolic csomag, amely a kiterjedt szűrővizsgálatok mellett személyre szabott étrendet kínál a felhasználó igényeihez és egészségügyi állapotához szabva. A március 31-ig elérhető, 70 000 Ft értékű voucher a Telekomon keresztül intézett vásárlások esetén is kérhető.

* A Gemini Live internetkapcsolatot és Google-fiókkal való bejelentkezést igényel. A szolgáltatás elérhetősége országonként, nyelvenként és készüléktípusonként változhat. A funkciók előfizetéstől függően eltérhetnek.