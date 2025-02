Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De így járt az Egyesült Államok korábbi berlini vagy párizsi nagykövete is, vagy korábban a Trump által kinevezett David Cornstein.","shortLead":"De így járt az Egyesült Államok korábbi berlini vagy párizsi nagykövete is, vagy korábban a Trump által kinevezett...","id":"20250207_david-pressman-amerikai-nagykovetseg-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc.jpg","index":0,"item":"f431b9df-5b30-4a06-bd24-b64bacecbf34","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_david-pressman-amerikai-nagykovetseg-torles","timestamp":"2025. február. 07. 21:44","title":"„Eltörölték” David Pressmant az amerikai nagykövetség honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás. Az Athletic szerint Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen tagja a Premier League listavezetőjének.","shortLead":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás...","id":"20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"decb00db-3e1f-480e-befd-c7ac5009733c","keywords":null,"link":"/sport/20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","timestamp":"2025. február. 07. 17:34","title":"Az egekbe magasztalta Szoboszlait a legnevesebb amerikai sportlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97757a45-b403-4967-a01b-125215308d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, még nem látta a filmet. ","shortLead":"A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, még nem látta a filmet. ","id":"20250208_vitalyos-eszter-donald-trump-robert-fico-merenylet-direkt36-orban-csalad-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97757a45-b403-4967-a01b-125215308d32.jpg","index":0,"item":"676ffd36-63f2-47c8-b421-9eb98712a6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_vitalyos-eszter-donald-trump-robert-fico-merenylet-direkt36-orban-csalad-film","timestamp":"2025. február. 08. 09:39","title":"Vitályos Eszter a Fico elleni merénylethez hasonlította a Direkt36 Orbán családról szóló filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0ee8b2-7cdc-424e-8f09-982f03647ab7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kieséses szakaszban léphet pályára.","shortLead":"A kieséses szakaszban léphet pályára.","id":"20250207_sallai-roland-galatasaray-el-keret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e0ee8b2-7cdc-424e-8f09-982f03647ab7.jpg","index":0,"item":"c998edfd-c4a3-4e1a-adfc-beb8d9632a33","keywords":null,"link":"/sport/20250207_sallai-roland-galatasaray-el-keret","timestamp":"2025. február. 07. 18:51","title":"Sallai Roland bekerült a Galatasaray Európa-liga keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan kirángatták a rendőrök.","shortLead":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan...","id":"20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d.jpg","index":0,"item":"4f1da18c-3587-45e4-90c8-3f6842b5218a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","timestamp":"2025. február. 08. 19:37","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg a Patrióták madridi csúcstalálkozóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik, mint nyugati „osztály”-társaiknak. A tények mást mutatnak.","shortLead":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik...","id":"20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"c68d8e09-58a4-43fd-8efe-54586ea608d9","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 07. 11:26","title":"Orbán szerint erős és széles: megnéztük, milyen állapotban van valójában a magyar középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]