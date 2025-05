Szerencsére a fenntarthatóság gondolata és elvei manapság már egyre szélesebb körben ismertek: míg néhány évvel ezelőtt kicsit furcsán néztek azokra, akiknél mindig volt egy textiltáska, vagy épp kimosták használat után a tejfölös dobozt, esetleg nem használtak egyszerhasználatos műanyag zacskókat – manapság ez már egyre több ember napi gyakorlatának a része. Hétköznapi fogyasztóként az ökológiai lábnyomunk csökkentésének egyik leghatékonyabb módja az, ha odafigyelünk arra, mit és hogyan vásárolunk, különösen akkor, ha élelmiszerekről van szó. Az alábbiakban összeszedtük azokat a főbb szempontokat, amikre érdemes odafigyelnünk, és amelyek bárki hétköznapi rutinjába könnyedén beépíthetők.

Tervezés

A tudatos bevásárlás – és ezzel együtt az élelmiszerpazarlás megelőzésének – első és egyik legfontosabb pontja a tervezés. Ha megtervezzük, hogy mikor és mit fogunk vásárolni, és ehhez még hozzácsapjuk azt is, hogy részben vagy akár teljes egészében egy heti menüt is tervezünk hozzá, akkor nemcsak hatékonyak lehetünk, de akár környezettudatosak is.

Ha tehetjük, akkor próbáljuk meg hetente egy alkalommal elintézni a nagybevásárlást: mielőtt elindulnánk, nézzünk körbe otthon, hogy mi az, amiből kifogytunk és melyek azok a termékek, amelyekre egyelőre nincs szükségünk. Miután ellenőriztük a kamrát és a hűtőszekrényt, írjunk listát arról, mit szeretnénk venni, így kikerülhetjük az impulzusvásárlás csapdáját is. Ha pedig jóllakottan indulunk vásárolni, és nem farkaséhesen, az is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valóban azt vegyük meg, amire szükségünk van.

Termékek

Az élelmiszerüzletek széles kínálatában mindenki megtalálhatja azt, amire szüksége van, legyenek azok különböző kedvelt márkák, vagy épp bármilyen ételintolerancia miatt preferált mentes termékek. Az egészségünk szempontjából a legjobb az, ha változatosan étkezünk, ami elsősorban azt jelenti, hogy minden tápláléktípusból a megfelelő mennyiséget fogyasztjuk. Ehhez jó segítség lehet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által is ajánlott okostányér, amely megmutatja, hogy életkor szerint az egyes tápláléktípusokból és folyadékból mennyit kell bevinni egy nap.

A SPAR és a Nestlé közös évtervezője

Az A változatos és egészséges étkezéshez az is hozzájárulhat, hogy ha egész évben új, egészséges szokásokat és környezettudatos gyakorlatokat vezetünk be mindennapjainkba.Az Évtervező minden hónapban egy szezonális, pénztárcabarát alapanyagot és egy hozzá illő, kiegyensúlyozott receptet tartalmaz, de hasznos tippeket is találunk a fenntartható életvitelhez. Vásárlás, étkezés, hulladékcsökkentés és még sok más téma segít, hogy lépésről lépésre közelebb kerüljünk a boldogabb és egészségesebb mindennapokhoz.

Ha tehetjük, akkor keressük a helyi, friss és szezonális alapanyagokat, de ne ijedjünk meg a fagyasztott zöldségektől vagy gyümölcsöktől sem. A kiegyensúlyozott fehérjebevitelt a húsfélék mellett biztosíthatjuk hüvelyesekkel is, és semmi esetre se hagyjuk el a szénhidrátot, hiszen erre is nagy szüksége van a szervezetünknek.

Fenntartható, változatos és egészséges étkezés SPAR

Ételmentés

A boltok polcai között érdemes azokat a termékeket keresni, amelyek így vagy úgy, de megmentésre várnak: ezt megtehetjük úgy is, hogy például az egyre népszerűbb Munch-alkalmazáson keresztül vásároljuk meg őket, de ha nyitott szemmel járunk, akkor szinte minden terméktípusban találhatunk olyat, amit valamilyen oknál fogva kedvezőbb áron adnak. Ezzel egyfelől a pénztárcánkat is kíméljük, másfelől viszont az ételmentésben is segítünk: az ilyen termékek rendszerint közeli lejáratúak, vagy épp kicsit szépséghibás zöldségek vagy gyümölcsök, esetleg sérült csomagolású termékek. Fontos, hogy ezek mind fogyaszthatók, tehát bátran legyünk részesei az ételmentésnek!

Csomagolás

Ha fontos számunkra a fenntarthatóság, akkor a bevásárlásokra a saját, többször is használható táskáinkkal érkezzünk meg! De ha valamiért mégsem tudjuk magunkkal vinni őket, akkor ha lehet, válasszuk a fenntartható alternatívákat: ma már az üzletek többségében rendelkezésre állnak papírtáskák és lebomló műanyag zacskók is.

Szerezzünk be újra felhasználható péksütemény-, valamint zöldség- és gyümölcstasakokat, akár különböző méretben is, így ezzel is csökkenthetjük a csomagolás mennyiségét. Ma már szerencsére az ételek csomagolása is nagy aranyában újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagokból készül, így otthonunkban a megfelelő módon szelektálhatjuk őket.

A szelektív hulladékgyűjtés mostanra már szintén a napi rutin része, azonban érdemes itt is néhány alapszabályt betartani. Műanyag csomagolás esetén célszerű elmosni a dobozokat, a visszaváltható műanyag palackokkal, fém dobozokkal és üvegekkel pedig érdemes visszamenni az üzletbe az automatákhoz, de a papírszemét és a konyhai zöldhulladék szelektív gyűjtésére is van már lehetőség. Utóbbit érdemes különböző maradékmentő receptekben is felhasználni, a meghámozott zöldégek héjából például kiváló zöldségchips készíthető a sütőben. Ha van rá lehetőségünk, gyűjtsük saját, vagy közösségi komposztálóban a konyhai zöldhulladékot.

Főzés és ételmentés otthon

A főzés egyszerre egészséges és költséghatékony megoldás, még akkor is, ha csak egyszemélyes a háztartásunk. Ma már megannyi videó és poszt fellelhető arról az interneten, hogy és milyen módon lehet a legjobban elkészíteni egy heti menüt, hogy kell azt porciózni, odafigyelve arra, hogy az ételek tartalmasak és változatosak legyenek.

Akár kitűzhetünk olyan célokat is, hogy havonta más és más gyakorlatok szerint étkezünk, kipróbálunk új recepteket, esetleg egy bizonyos tápanyagra fókuszálunk, elhagyjuk a húst vagy épp fehérjedúsan étkezünk. Ha pedig épp többet főztünk, és megmaradt, akkor ma már egyre több olyan ételmentő csoport található a közösségi médiában, ahol fel lehet ajánlani ezeket az ételadagokat.