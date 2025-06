A IV. Gin Market Budapest minden eddiginél több kiállítóval, impozáns új helyszínen várja a látogatókat 2025. június 13-14-én. A SPAR Magyarország támogatásával megvalósuló rendezvényre mintegy 10 ezer vendéget várnak a szervezők, akik számos meglepetéssel készülnek a hazánkban is egyre népszerűbb italkülönlegességbőI.A SPAR GINVIBE standján profi bártender vár, aki többféle gin-tonikot is elkészít Neked – köztük természetesen alkoholmentes változatot is. A kínálatban a SPAR és INTERSPAR üzletekben is elérhető ginek szerepelnek: a klasszikus Jeremy’s dry gin mellett a világhírű Tanqueray London Dry, a 0.0%-os Tanqueray, valamint a prémium Hendrick’s és Hendrick’s Oasium gin is kóstolható lesz.A fesztiválon bemutatott gin választékot úgy állította össze a SPAR, hogy minden árkategóriában minőségi választékot találj – legyen szó egy könnyed frissítőről vagy egy kifinomult, különleges koktélalapról. A standon megízlelt italok ráadásul nemcsak a fesztivál élményeihez kapcsolódhatnak, hanem egész évben megvásárolhatók a SPAR és INTERSPAR üzletekben.A Gin Market Budapest küldetésének része, hogy elhozza Magyarországra az élvonalbeli nemzetközi trendeket, így 2025-ben először vendégpárlat is gazdagítja a népszerű italok sorát. A nőiesebb energiákat képviselő gin koktélok ideális párosítása lesz a meglehetősen maszkulin minőséggel bíró rum. Úgyszintén kuriózum lesz, hogy egyes kiállítók 2 centes adagolásban, önmagában is kóstolható gin termékeket szolgálnak fel. A gasztronómiai élményt gourmet food truck-ok széles ételkínálata teszik teljessé.További információk ezen az oldalon érhetők el