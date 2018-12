A jól tervezhetőség kulcsa a pontos, naprakész információ. A Bisnode, mint Európa egyik vezető cégminősítő és digitális üzleti információszolgáltató vállalatának okos megoldásaival lehetőség nyílik adataink rendszeres tisztítására, frissítésére, de lehetőség van arra is, hogy a partnerek üzleti változásait, képességeit nyomon követésére is. Ezek az ismeretek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy időben felismerjük és kezeljük az üzleti kockázatokat, hogy ezáltal is biztosíthassuk cégünk pénzügyi stabilitását.