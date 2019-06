Bár a nemzetközi pénzügyi válságból történő kilábalás jelentős előrelépéseket hozott a fizetési morál, - ezzel összefüggésben a cégek kintlévőségeinek beáramlása - terén, még most is elmondható, hogy a hazai vállalatok éves bevételének akár a negyede is a rövidebb-hosszabb ideig késlekedő partnereknél lehet. Az itthoni átlagos profitrátákat tekintve ez nem jelent egyebet, mint hogy a vállalati szektor nyereségének akár az ötszörösét is kitehetik a követelések; jól látható tehát ez alapján, hogy a talpon maradás szempontjából alapvető fontosságú azon üzletfelek megtalálása, amelyek időben fizetnek. A Bisnode PartnerPayment szolgáltatása ebben nyújt segítséget. A szolgáltatás megmutatja, hogy a lehetséges üzleti partnereknek milyen a fizetési morálja, mindezt több mint 60 000 cég számlainformációin alapuló adatbázis alapján. A Bisnode PartnerPayment adataiból az is kiderül, hogy üzleti partnereinknek más cégeknél van-e kifizetetlen számlatartozása, mennyire tartják a határidőket vagy éppen mennyire jellemző rájuk a késedelmes fizetés A Bisnode most lehetőséget biztosít a szolgáltatás ingyenes kipróbálására. Aki élni kíván a lehetőséggel, három napon keresztül térítésmentesen használhatja az adatbázist, amelynek segítségével képet kaphat arról, hogy partnerei milyen fizetési morállal rendelkeznek. A részletek megtalálhatók a Bisnode honlapján.