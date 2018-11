A kibertámadások jelentette veszélyekre a Generali biztosító is reagált: vállalati vagyonbiztosítása kibővült kiberkockázatokra szóló kiegészítő biztosításokkal is, amelyek megoldást kínálnak adatvesztés esetére, internetes támadások, vagy akár a személyes adatok kezelésével okozott károkra is. A Generali Vagyonőr vállalati biztosítása rugalmasan alakítható egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozók részére. Az ügyfél választhatja meg az önrészt, de igény szerint választhatóak kiegészítő fedezetek, vagy a minden kockázatra kiterjedő All Risk csomag is.