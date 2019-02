Az Invitech hazánk egyik vezető üzleti informatikai és távközlési megoldásszállítójaként külön figyelmet fordít a vállalati szintű ügyfélélményre. A társaság ügyfélportálján néhány kattintással intézhetjük üzleti szolgáltatással kapcsolatos ügyeinket, legyen szó a korábbi és friss számlák áttekintéséről, befizetéséről, a legújabb ajánlatokról. Az ügyfélportálon keresztül továbbá bejelentést lehet tenni a hibákról, illetve az esedékes karbantartások időpontjáról is tájékozódhatunk, de itt lehet módosítani személyes adatainkat is. Az Invitech természetesen nem hagyja személyes segítség nélkül azon ügyfeleit sem, akiknek erre lenne szükségük, hiszen kérhetünk visszahívást is. A cég egy épp a napokban indult kampányában pedig minden segítséget megad azoknak a vállalkozásoknak, akik a továbbiakban az e-számlát választják, felismerve a számos előnyt, amit saját cégük számára jelenthet a korszerűbb megoldás. Az ügyfélélmény szempontjából a szolgáltatások minősége – és ára – is kulcskérdés. Az Invitech kiemelt figyelmet fordít az intelligens biztonsági szolgáltatásokra, az adatközpont- és felhőszolgáltatásokra, valamint a komplex – internet mellett telefonkapcsolatot is biztosító – megoldásokra, és mindezt kedvező feltételek mellett. Az Invitech gondol azokra is, akik az iparági folyamatokra szeretnének figyelmet fordítani: a társaság rendszeresen frissülő blogján és Facebook-oldalán a legjobb szakemberek adnak tájékoztatást a technológiai trendekről, az infokommunikációs ágazat fejlődésének irányairól. Az ügyfélélmény fokozására mindemellett új távlatokat nyit az Internet of Things (IoT), vagyis a dolgok internete. A társaság az IoT Insights névre keresztelt online platformon integráltan, egy kézből kínálja a különböző szenzorok, adatbázisok és rendszerek monitorozását és üzemeltetését, valamint az ezekből származó adatok gyűjtését, feldolgozását és megjelenítését a vállalati felhasználók számára. Ők ezáltal gyorsabban, eredményesebben tárhatják fel az üzleti hatékonyságot javító összefüggéseket. Ráadásul az IoT Insights platformon keresztül nemcsak vállalatok, intézmények, hanem egyetemek, startupok is igénybe vehetik az Invitech IoT megoldásait, amelyekre építve új fejlesztéseket hozhatnak létre.