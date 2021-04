A COVID-19 járvány hatására a társadalom a korábbinál jelentősebb, a fenntarthatóságot szolgáló lépéseket vár a nagyvállalatok részéről. Az Európai Unió pedig az Európai Zöld Megállapodás programjával a klímasemlegesség céljait akarja elérni. Ennek részeként különleges karbon-határvámot vezetne be, és a kisebb vállalatokra is kiterjesztené a nem-pénzügyi jelentéstétel kötelezettségét. Ezek a folyamatok arra ösztönzik a nagyvállalatok döntéshozóit, hogy átértékeljék saját fenntarthatósági szemléletüket, és javítsanak is rajta.

Az ENSZ és az EU is nagyobb fokozatra kapcsolt, és többet vár el a fenntarthatóság területén. Az előbbi szervezet által létrehozott Egyesült Nemzetek Globális Egyezménye, amely egy nem kötelező érvényű ENSZ-egyezmény, amely arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy világszerte fenntartható és társadalmilag felelős politikákat fogadjanak el és számoljanak be azok végrehajtásáról. Az ENSZ Global Compact elvein alapuló keretrendszer a vállalkozások számára 10 alapelvet fogalmaz meg az emberi jogok, a munka, a környezetvédelem és a korrupcióellenes területeken.

Az Európai Unió által létrehozott Európai Zöld Megállapodás célja, hogy Európa a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. Az EU többek között különleges határvámot szabna ki azokra a termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyeknek karbontermelési szintje nem felel meg a közösség belső piaci egyenértékének. A klímasemlegesség célját szolgálja többek között az Európai Klíma Bank létrehozása és az új, körforgásos gazdaság akciótervének kidolgozása is. Az Európai Bizottság a közeljövőben várhatóan felülvizsgálja a nem pénzügyi jelentéstételben érintett vállalatok és jelentett adatok körét. Ez jelenleg az olyan, több mint 500 főt foglalkoztató vállalatoknak kötelező, amelyek 6 milliárdos mérleggel és 12 milliárd feletti éves nettó árbevétellel rendelkeznek. A jövőben azonban a jelentéstételi kötelezettséget a kisebb vállalatokra is kiterjeszthetik.

A fenntarthatóság már nem csak egy hangzatos hívószó: egyre nagyobb igény van a változásra, amit a COVID-járvány csak még jobban felerősített. A fogyasztók és munkavállalók a társadalmi problémák megoldását, a társadalom különböző rétegeinek megsegítését várják a nagyvállalatoktól. Ezeken kívül az érintett felek és partnerek is elvárják a cégek tevékeny akcióit, továbbá különböző piaci trendek is segítik a zöldgazdaság elterjedését.

Nagyot lépett előre a környezetvédelemben a Jungheinrich

Megnéztünk egy konkrét példát is: arra voltunk kíváncsiak, hogyan és mit tesznek azért a raktározás és a logisztika világának egyik legfontosabb szereplőjénél azért, hogy növeljék a vállalati fenntarthatóság szintjét. 2020 decemberében a Jungheinrich csatlakozott a 50 Sustainability & Climate Leaders nevű kampányhoz. A kezdeményezést támogató, különböző iparágakban aktív 50 nemzetközi vállalat vezető szerepet vállal a klímavédelemért és az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célért folytatott küzdelemben.

„Az éghajlatváltozás napjaink egyik legsürgetőbb kihívása. Mi a Jungheinrichnél a fenntarthatóságot gazdasági, ökológiai és társadalmi kötelezettségünknek tekintjük. Ezért csatlakoztunk a kezdeményezéshez” – mondta a Jungheinrich AG igazgatótanácsának elnöke, Dr. Lars Brzoska. „Energiatakarékos targoncáinkkal és intelligens automatizálási megoldásainkkal csökkentjük a szén-dioxid kibocsátást az intralogisztikában. Ezzel fenntartható értékeket hozunk létre és hozzájárulunk a klímaváltozás elleni küzdelem közös győzelméhez” – fogalmazott a szakértő.

A vállalatnál a közelmúltban bemutatott Stratégia 2025+ részeként a cég alapvető értékeként határozták meg a fenntarthatóságot és ambiciózus célokat tűztek ki. Ezzel összefüggésben a Jungheinrich tervbe vette a szén-dioxid-semlegesség elérését. A vállalatnál és a teljes szállítói láncban bevezetett rendszerszintű fenntarthatóság-menedzsment által a konszern egyértelmű felelősségi köröket határoz meg és átláthatóságot teremt a fenntarthatóság szolgálatában.

„A termékeinkért mi nem a gyártás során kezdünk el felelősséget érezni, hanem már jóval azelőtt. A Stratégia 2025+ megvalósításával fenntartható szállítói láncok kialakítására törekszünk. Ennek részét képezi az energiabeszerzés is. Ilyen módon ügyfeleink, dolgozóink, részvényeseink és üzleti partnereink, de a társadalom számára is fenntartható értékeket hozunk létre” – mondta az elnök.

Az EcoVadis vezető, fenntarthatóság-értékelő platform a Jungheinrichet fenntarthatóság szempontjából világszerte a legjobb vállalatok közé választotta. A gépiparban a Jungheinrich a legjobb vállalatok 2 százalékához tartozik. A raktározás területén elért energiahatékonyság tekintetében a vállalat az első helyen áll, az innovatív energiarendszerek fejlesztésében pedig vezető pozíciót tölt be. Az általuk gyártott targoncák mintegy 98 százaléka elektromos meghajtású, és világszerte több mint egymillió Jungheinrich elektromos targonca működik. Ezzel a cég a saját ágazatának éllovasa. Nincs még egy olyan cég, ami ennyire következetesen épít az intralogisztikában a lítiumion akkumulátorra. A Jungheinrich saját gyártású akkumulátoraiban olyan vegyi anyagokra támaszkodik a cellák összetételénél, amelyek között nincs szükség az előállítási körülményei miatt sokat bírált kobalt nyersanyagra.

Ezért jobb, mint a dízel

Egy lítiumionos targonca a dízelmotorral működő társaihoz képest akár 52 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. Ráadásul a hosszú élettartamú akkumulátorokat további életciklusokban is újra fel lehet használni. Ennek köszönhetően a cég jelentősen hozzájárul a klímavédelemhez. A használt gépek felújítása és a két, néha három életciklus elérése nagyban csökkenti az alapanyag- és energiafelhasználást. Összehasonlítva az új gyártással, ezzel a szén-dioxid kibocsátás mintegy 80 százaléka megtakarítható. A Jungheinrich használt targoncái így egyesítenek gazdasági, műszaki és ökológiai előnyöket.

Automatizálás és digitális raktárak

A Jungheinrich az automatizálás és digitalizáció területén is komoly fejlesztéseket valósított meg. A raktártechnika, a targoncák és a szoftverek rendszerben működnek és egységet alkotnak. Így biztosítják azt, hogy a dolgozók, a gépek és a raktárak megfelelően kommunikáljanak, együttműködjenek és kiegészítsék egymást. Kicsiben ez az önvezető targoncáknál, nagyban pedig a több mint 40 méteres automatizált magasraktáraknál valósítható meg. Az automatizálási megoldások kevesebbet hibáznak, elkerülik a felesleges szállításokat, kevesebb balesetet okoznak, és ezáltal jelentősen hozzájárulnak a logisztikában az energiafogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

Egyik partnerével közösen a Jungheinrich egy teljesen automatizált megoldást fejlesztett ki a vertikális növénytermesztés támogatására. A feladat során kulcsfontosságú volt, hogy ebben az új mezőgazdasági termesztéstechnológiában az intelligens megoldásokkal a lehető legtöbb módon érjék el és tegyék lehetővé a hatékonyságot és a fenntarthatóságot. Akár a sivatag közepén, vagy az irodaházak falain is lehet így friss salátát termeszteni. A hagyományos művelési módokhoz képest pedig a rendszer 90 százalékkal kevesebb vizet használ fel, és teljesen elkerülhető a növényvédő szerekek alkalmazása.

Gyárfejlesztés, villamosenergia, klímasemlegesség

A fenntarthatósági törekvésekkel összhangban a Jungheinrich összes németországi telephelye, köztük a vállalat 6 gyára kizárólag villamosenergiával működik. A külföldi telephelyek és gyárak átállása zöld áramra pedig a közeljövőben várható. A konszern a megújuló villamosenergiára történő váltással egyedül Németországban mintegy 15 500 tonna szén-dioxiddal csökkentette az üvegházhatású gázkibocsátásának éves mennyiségét. Ezzel újabb lépést tett a klímasemlegesség elérése felé.

„Azt a célt tűztük ki, hogy vezető szerepet vállalunk a globális felmelegedés elleni küzdelemben. Azzal, hogy az áramellátásban átálltunk a megújuló energiahordozókra, nagymértékben hozzájárulunk a fenntarthatóság eléréséhez” – mondta Dr. Lars Brzoska.

A következő lépésként a Jungheinrich a külföldi telephelyek átállítását tervezi környezetkímélőbb, elektromos energiára. Ezért elkezdődött a telephelyek felszerelése napelemes rendszerekkel. Így saját maguk termelhetik meg a megújuló energiát. 2021. február közepe óta a vállalat maga működteti első ilyen berendezését a németországi Moosburgban található gyárépületének tetején. A konszern hamburgi központját az idén szerelik fel napelemekkel, később pedig további hasonló projektek megvalósítását tervezik.

Ennyi energiát spóroltak meg

A 2019-es üzleti évben a Jungheinrich gyárai és telephelyei Németországban összesen mintegy 45.600.000 kilowattóra villamos energiát fogyasztottak el. Azzal, hogy a vállalat egyáltalán nem használ fosszilis energiaforrásokból, így barna- és kőszénből, valamint földgázból nyert villamos energiát az áramfelhasználáshoz kapcsolódó kibocsátásait Németországban nullára tudja csökkenti. A hagyományos forrásokból előállított villamos energiával összehasonlítva a Jungheinrich éves szinten 15 500 tonna szén-dioxid kibocsátást kerül el. Ennek a mennyiségnek a légkörből történő kivonásához több mint 1.800 labdarúgópálya nagyságú vegyes erdő egy éves teljesítményére lenne szükség.