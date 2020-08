A Magyarország régiós versenyképességében kulcsszerepet játszó digitális transzformációban nagy előrelépést jelentett két évvel ezelőtt az eSIM technológia bevezetése a Telekomnál. Az eSIM ugyanis utat nyit a hálózatba kötött okos eszközök és a teljes mobilitás világa felé. Az új technológia elterjedése az ügyfelek számára nagyobb ügyfélélményt hoz, hiszen kényelmesen, online rendelhetik meg és aktiválhatják a mobil előfizetésüket, illetve ha több telefonszámot szeretnének kezelni, azt is könnyedén megtehetik, bárhol is vannak. Ahogy ma már sokan digitális bankszámlát használnak, aminek nyitásához, kezeléséhez nincs szükség fizikai, valós bankfiókra, bárhonnan, bármikor, könnyedén és biztonsággal tudjuk pénzügyeinket intézni, úgy ez a működés a telekommunikációs szolgáltatások terén is nagy könnyebbséget hozhat magával. Nincs szükség sorban állásra, időpont egyeztetésre, hosszas szerződéskötési procedúrára. Használata abszolút biztonságos, mert ha például elvesztjük vagy netán ellopják az okostelefonunkat, nem tudják kivenni belőle a SIM-kártyát, ezért a hálózaton marad, így könnyebb megtalálni, illetve nehezebb eltüntetni.