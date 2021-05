Az elmúlt száz év szinte felsorolhatatlan újdonságot hozott magával, alaposan átformálva az emberek életét, teljes világunkat, sokszor pedig a történelmet is. Csak hogy néhányat említsünk: 1920 óta a világ gazdagabb lett a telefonnal, a penicillinnel, az FM rádióval, a nukleáris energiával, a műanyaggal, a videószalaggal, a számítógépekkel, az e-maillel, az internettel, a videójátékokkal, az űrutazással... A lista végeláthatatlan. Ám mindez csak a kezdet volt. A 21. század még inkább belehúzott a fejlesztésekbe.

A 24/7 Wall St. különböző tudományos forrásokat és az azokkal kapcsolatos cikkeket megvizsgálva próbálta megtudni, hogy vajon a megannyi technológiai innováció közül mégis melyek voltak a legfontosabbak az elmúlt húsz évben. A kép igen vegyes, hiszen a találmányok között vannak, amik tényleg új időszámítást hoztak életünkbe, és vannak, amik csak keveseket érintenek. A befutók között van a 3D-nyomtatás, az e-cigaretta, a fogamzásgátlás, a kapszulás endoszkópia, a bitcoin, az online streaming, a földre visszatérő rakéták vagy akár az érintőképernyők.

Tehát van mire emlékezni. Megkérdeztünk jónéhány hétköznapi embert, hogy mit tartanak ők a legjelentősebb találmánynak azok közül, melyek az ő életük során került be a köztudatba. Ez alapján egy sokkal egyszerűbb kép rajzolódik ki. Bár a különböző orvosi, sokszor életmentő felfedezések és innovációk sokaknak eszébe jutnak, bármelyik generációt vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az igazán nagy változást életünkben mégsem a nagy tudományos bravúrok, sokkal inkább a kézhez álló kütyük jelentik, amik valóban a mindennapokat teszik könnyebbé. Lássuk be, az atomenergia valóban kissé absztrakt az okostelefonhoz képest!

A tinédzser zöld jövőt akar

A legfiatalabb korosztály számára nem is olyan meglepő módon például az okostelefon a legdédelgetettebb innováció. Így gondolja a 14 éves Rozi is, aki szerint azért ez a legszuperebb technológiai találmány, mivel segítségével könnyedén tud videóchatelni a rokonaival és barátaival. Ez az opció pedig az utóbbi időszakban még inkább fontossá vált generációja számára. Rozi a mindennapokban figyelemmel is kíséri, hogy milyen új telefonokat dobnak a piacra. A jövőtől pedig gyorsabb, olcsóbb, és mindenhol elérhető internetet vár – na meg online tanfolyamokat.

Tisztán láthatjuk: a legfiatalabbak már valóban teljesen online képzelik el a jövőt. Online és zölden. Rozi szerint a legnagyobb tudományos áttörés az életében az elektromos autó volt. Hogy miért pont az? Mivel csökkentik a környezetszennyezést. A technológia jövőjétől pedig azt várja, hogy minél hosszabb utakat lehessen majd megtenni velük.

Mindenki internetet akar

Az autók a 27 éves Csabi számára is fontosak. Ő az egyik legfontosabb találmánynak az önvezető autókat tartja, amikkel – véleménye szerint – csökken majd a balesetek száma, és reméli, a jövőben ezek a modellek mindenki számára elérhetők lesznek. Ahogy a 14 éves Rozinak, úgy a harmincas évei felé tartó Csabának is fontos, hogy az internet a jövőben még közvetlenebbül, még nagyobb körben legyen elérhető: éppen ezért emeli ki Elon Musk Starlink projektjét, mely a tervek szerint az egész világon minden ember számára nyújt majd elérhető hálózatot. Csabi tudományos szempontból az mRNS megjelenését tartja megváltónak, ami bár a Covid-19 miatt került előtérbe, sokat vár tőle a jövőben is, akár a HIV ellenszereként, akár a rák gyógyításában.

A szintén 27 éves Márk szerint élete legfontosabb találmánya a laptop és az internet, a jövőtől pedig azt várja, hogy a különböző informatikai eszközök még inkább összeköthetőek legyenek. A jövőt ő is zölden látja: fentarthatóbb és tervezhetőbb közösségi közlekedésben reménykedik.

A 39 éves Zsolt nemcsak a jövőt látja zölden, hanem az elmúlt évtizedeket is. Szerinte a technológia legnagyobb vívmánya az utóbbi évtizedekben mindenképpen a megújuló energiaforrásokban rejlett, melyek óriási hatással lennének a Földre, és reméli, ezek a jövőben is nagy dinamikával fejlődnek majd. Zsolt az okostelefonokra is kitér, elsősorban a beépített kameráikra, hangsúlyozva, hogy mára mind hardveresen, mind szoftveresen ott tart a technológia, hogy lényegében bárki tud azonnal szinte tökéletes képeket készíteni.

A Telekom, amellett, hogy aktív alakítója annak, hogy a jövő technológiája egyre közelebb kerüljön az emberekhez, támogatja és ünnepli a felfedezéseket és az előremutató gondolkodást. Ez előtt tisztelgett legutóbbi videójában is, amiben a magyar történelem nagyjait szólaltatta meg egy a deepfake-hez nagyon hasonló technológiával – ez az úgyneveztt first order motion megoldás. Itt arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia mozgatja az állóképet, így szólalhat meg Szendrey Júlia, Márai Sándor vagy éppen Széchenyi István:

A mosógép és a telefonfülke nosztalgiája

Az 50 éves Márti sokkal gyakorlatiasabban látja a technológiai fejlődés kérdését, és inkább azok az eszközök jutnak először eszébe, amik nem általánosságban az életére, inkább mindennapjai részterületeire vannak szignifikáns hatással. Az okostelefon természetesen az ő számára is óriási szerepet játszik, nemcsak a folyamatos elérhetőség miatt – ami, mint kihangsúlyozza, talán a legnagyobb előrelépés volt a klasszikus telefonokhoz képest –, de az olyan funkciói miatt is, mint a telefonos fizetés, vásárlás vagy a GPS. Új színt hozva a válaszok közé, felidézi, hogy mekkora változást jelentett életében a mosogatógép megjelenése, hiszen, ahogy fogalmaz, van, aki szerint nem nagy technológiai újítás, számára mégis gyökeresen megváltoztatta a hétköznapokat.

Az 59 éves Éva is nagyra becsüli a háztartásban végbement újításokat, főleg az automatikus mosógépet, a munkahelyére gondolva pedig a számítógép megjelenését, ami sokaknak az ő generációjából komoly kihívást is jelentett, ahogy felidézi: „elég, ha csak az egér használatának elsajátítását említjük példaként”.

Tudományos szempontból örül neki, hogy a környezetvédelem egyre nagyobb fókuszt nyert, és egyre több lehetőség van környezettudatosan élni – azzal tisztában van, hogy nem a szelektív hulladékgyűjtéssel menti meg a Földet, de mégis jó érzés, hogy az ember élhet vele, és a szortírozással egy kicsit mégis jobb hely lehet a világ.

Az okostelefonok és okostévék előretörését is mérvadónak gondolja, és bár minden előnyüket élvezi, közben kritikusan is áll az új szolgáltatásokhoz. Az, hogy immár mindenki otthonában ott vannak a legmodernebb televíziók, elvette azt az élményt, hogy a szomszédok összegyűljenek és együtt nézzenek műsorokat vagy sporteseményeket. De a telefonok terjedésével kapcsolatban azt is megemlíti, hogy neki személy szerint igenis hiányzik az élmény, mikor az embernek még sétálnia kellett, hogy felhívjon valakit egy utcai fülkéből. A céltalan bóklászás és vásárolgatás is egyre ritkább program a boltokban – hiszen egyszerűbb mindent megvásárolni online. Aminek, mint kiemeli, megvannak a maga előnyei is: „elképesztően kényelmessé vált az élet az elmúlt évtizedekben”.

Számítógép és Gagarin

A 83 éves Krisztina egy másik technikai bravúrt érez fontosnak életében. Ő már tinédzserkorában gépírónőként dolgozott, így az életében az írógépek eltűnése és a számítógépek először lassú megjelenése, majd gyors elterjedése jelentette a legfontosabb változást. Ettől függetlenül, ha technikai megoldásokról van szó, szeretettel gondol vissza a hivatali páternoszterre is, persze nem bravúrosságuk miatt, sokkal inkább mert szép emléket jelentenek. Emellett ő is kiemeli a telefonokat, ám nem azért, mert azok okossá váltak volna. Számára az volt jelentős változás, hogy egy idő után a telefon egy könnyen megvásárolható termék lett, nem csak a gazdagok kiváltsága. Ahogy maga a telefonálás is; különösen örül neki, hogy míg régen a világ összes pénze elment egy németországi hívásra, ma ez már koránt sincs így. A tudományt fiatalkorában még nem lehetett olyan nagy figyelemmel követni – bár a holdra szállás híre számára is emlékezetes volt, ahogy maga az űrkutatás első fontos lépései is. Már csak azért is, mert ő maga is a reptéren várta izgatottan Gagarint.