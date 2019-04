Saci és párja egy budapesti vállalkozóval kötött szerződést arra, hogy egy 68 négyzetméteres könnyű szerkezetes házat kulcsrakészen felépítsen – számolt be erről a megbízó az egyik internetes fórumon. Az első, 1 millió forintos részletet a szerződéskötéskor átutalták, majd még 3 milliót, hogy a szaki végre elkezdhesse a munkálatokat. Erre azonban nem került sor, a vállalkozót hónapokig nem is látták, csak telefonon magyarázkodott, mondván, az építési engedélyekre vár. Aztán amikor háromnegyed év elteltével végre elkezdte csinálni az alapot, több hónapig megint állt a munka. Többszöri sürgetésre legalább hajlandó volt OSB-lapokat felszerelni, ám azok nagyon rossz minőségűek voltak. Hiába írattak alá Saciék még egy kötbérkikötést is vele, hogy a kialkudott határidőre készüljön el a ház, erre nem került sor. A vállalkozó csak hitegette őket, aztán megint hetekre eltűnt, hiába telefonálgattak neki, lerázta őket. Két évvel a megbízási szerződés aláírását követően a pár elment egy ügyvédhez, ahol jött a feketeleves: közölték velük, bottal üthetik az addig átutalt pénzüket, azt aligha tudják behajtani.

Sajnos Saciék esete nem egyedi, sokakat átvernek az építési munkálatok során, noha a legrosszabbra, vagyis arra, hogy a lakás, családi ház el sem készül, azért ritkábban kerül sor. Inkább az a jellemzőbb, hogy a szerződésben kikötött időhöz képest hónapokat csúszik az átadás, vagy ha egy nagy hajrával sikerül is tartani a határnapot, a gyorsaságnak megvan az ára: ferde lesz a fal, beázik a szoba. Sokszor csak később derül ki, hogy nem azt az alapanyagot építette be a vállalkozó, ami a szerződésben szerepel, hanem annál jóval silányabb minőségűt. Megdöbbentő, hogy az elmúlt két évtizedben háromszorosára nőtt a teljes beruházási értékhez viszonyított hibaérték aránya: míg az ezredfordulón még az átadott új lakások, házak 4-5 százaléka kapcsán adódott minőségi kifogás, addig jelenleg már a 15-16 százalékával vannak gondok.

Az is gyakori, hogy menet közben merülnek fel „előre nem látható” pluszköltségek. Márpedig ezek a drágulások csak részben foghatók arra, hogy az építőipari anyagok árai a nagy kereslet hatására az utóbbi években felmentek, illetve kevés a szakember – pláne a hozzáértő –, akiket csak borsos összegekért lehet elcsábítani.

Sok per indul minőségi kifogások miatt. Egy, az esetek többségében elhúzódó bírósági tárgyaláson azonban általában nehezen állapítható meg, ki okozta a beruházás csúszását vagy a minőségi problémát, az alvállalkozók egymásra mutogatnak.

Szerencsére van megoldás arra, ha valaki egy vita esetén később is felhasználható bizonyítékot szeretne a kezében tudni – közjegyzőhöz kell fordulni. Ráadásul a gyakorlat azt mutatja, hogy így legtöbbször a pereskedés is megelőzhető.

Többféle eljárás kezdeményezhető a közjegyzőnél egy építkezés körüli jogvitánál, ha még nincs folyamatban peres eljárás: - Előzetes bizonyítás keretében a közjegyző elvégezheti mindazon bizonyítási cselekményeket, amelyeket a bíróság is, azaz például tanúkat hallgathat meg, szemlét tarthat, okiratot tekinthet meg, kérésére pedig a kivitelezőnek kötelező bemutatnia az építési naplót. - Kirendelhet igazságügyi szakértőt, aki meg tudja határozni, mi idézte elő az adott problémát, például miért ázik a fal. A közjegyző kirendelése által adott független igazságügyi szakértői vélemény perdöntő lehet. - Ténytanúsítást is végezhet a közjegyző mindezeken túl, amelynek keretében közjegyzői okiratban részletes leírást, fényképet, hang- vagy videofelvételt készít az általa tapasztalt körülményekről, eseményekről. Például rögzítheti, hogy egy adott pillanatban álltak-e már a falak vagy még csak az alapozás készült el – ezt összevetve a szerződésben vállalt ütemtervvel egyértelműen látható lesz, hogy időben vagy késve húzták-e fel a falakat. - Egyezségi eljárást folytathat le, ha mind a két fél hajlandó megegyezni. Ebben az eljárásban a felek maguk rendezhetik a vitás igényeiket, és ha az egyezségük megfelel a jogszabályoknak, akkor a közjegyző azt jóváhagyja, és ennek az egyezségnek ugyanolyan hatálya lesz, mint a bíróság ítéletének.

Fontos tudni, hogy a fenti esetek mindegyikében nagy esély van arra, hogy a vitában álló felek peren kívül megegyeznek, és nem húzódik el az ügy. A közjegyzői eljárások a tapasztalatok szerint ugyanis növelik a megegyezési, fizetési hajlandóságot a hibásan vagy késve teljesítő félnél. A vétkes általában a közhiteles dokumentumokat és a szakértői véleményt látva belátja, nincs értelme egy hosszú perbe bocsátkoznia, aminek a végén – ha azt elveszíti – még annak a költségeit is neki kell állnia.