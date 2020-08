Azt is fontos tudni, mi lesz a sorsa egy korábban készült, majd újraírt vagy visszavett végrendeletnek. Ha ugyanis az örökhagyó újabb írásbeli végrendeletet tesz, a korábbi végrendeletet visszavontnak kell tekinteni. Ugyanakkor a korábbi végrendeletnek az újabb végrendelet rendelkezéseivel nem ellentétes rendelkezései – ha az örökhagyó eltérő akarata nem állapítható meg – hatályban maradnak. Magyarán, ha valaki végrendelkezik a nyaralójáról és az autójáról először, majd másodszor csak az autójáról rendelkezik eltérően, akkor a nyaralóról a korábban leírtak maradnak hatályban. Azt is jó tudni, hogy a közjegyzői letétbe helyezett, majd onnan visszavett végrendelet is hatályát veszti. Ez akkor jelenthet problémát, ha a visszavett végrendelet a fiókba kerül, és nem semmisítik meg, vagyis a dokumentum ránézésre hatályosnak tűnik, de mégsem az.