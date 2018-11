A prosztata meglehetősen rejtelmes szerv – sokan csak annyit tudnak róla, hogy olyan helyen van, ami nos… speciálisan, a végbélnyíláson keresztül közelíthető meg. A britek kétharmadának például fogalma sincs arról, mire való. De mi vajon tudjuk? A közvetlenül a húgyhólyag felett elhelyezkedő, dió nagyságú nemi mirigy, a prosztata fő feladata a spermiumok számára tápanyagokat biztosító nedv, az ondó termelése. A prosztatán keresztül fut a húgycső, amely a húgyhólyagból eljuttatja a vizeletet a péniszbe.

Könnyen megbetegedhet

A prosztata érzékeny szerv, ezért bármelyik életkorban lehet vele probléma: megnagyobbodhat, gyulladttá válhat, fertőződhet és akár jóindulatú, akár rosszindulatú daganat is kialakulhat benne. A különböző prosztatabetegségek leggyakoribb tünetei között van az éjszakai vizelési inger, a fájdalmas vizeletürítés, de a vizeletsugár gyengesége is figyelmeztető jel lehet. További, kevésbé jellemző tünete lehet a herefájdalom, az erekciós zavar, vagy a fájdalommal járó magömlés, de akár vér is kerülhet a vizeletbe. Most nézzük meg részletesen is a betegségeit.

1. Prosztatamegnagyobbodás

A hatvan feletti férfiak 60%-ánál fordul elő a prosztata jóindulatú megnagyobbodása (BPH). A megnövekedett szerv nehezíti a vizeletürítést, ugyanakkor az inger gyakoribbá válik. Ha a tünetek enyhék, a prosztatamegnagyobbodás nem igényel kezelést, ám súlyosabb esetekben gyógyszer szedésére, vagy akár sebészi beavatkozásra is szükség lehet.

2. A prosztatitisz, vagyis prosztatagyulladás

A prosztata egyik leggyakoribb betegsége a prosztatitisz, köznapi néven prosztatagyulladás. A gyulladásos folyamatok miatt megduzzadt prosztata a vizelési problémákon kívül alhasi diszkomfort érzést, lágyéki, ágyéktáji, illetve herékbe sugárzó fájdalmat okozhat, de fájdalmassá válhat a vizelés, vagy az ejakuláció (magömlés) is. Lehet hirtelen fellépő, akut vagy hosszan fennálló, krónikus, anélkül, hogy baktérium vagy gyulladás kimutatható lenne a háttérben. Mivel számos kiváltó oka lehet – fertőzéstől kezdve, sérülésen vagy nemi betegségen át a felfázásig –, így a gyulladás pontos okának kiderítése, és a megfelelő terápia kiválasztása gyakran komoly kihívást jelenthet. A prosztatagyulladás már fiatalabb korban (30-40 évesen) is jelentkezhet, a gyógyulás pedig hónapokig, súlyosabb esetekben akár évekig is elhúzódhat.

3. Prosztatarák

A prosztatarák rendkívül gyakori betegség: kilencből egy férfi szenved tőle. Az esetek kétharmada a 65 évnél idősebb korosztályban fordul elő, a Brit Rákkutató Intézet adatai szerint a legtöbb esetet a 70 és 74 év közötti férfiak körében diagnosztizálták. Huszonöt páciens közül egy bele is hal a betegségbe, a frissen diagnosztizáltak közül pedig 10-ből 7-en számíthatnak 5 évnél hosszabb túlélési időre.

Azok, akik fiatalkorukban átestek valamilyen nemi betegségen, hajlamosabbak a prosztatarák kialakulására, de a betegségre való hajlam családi ágon is öröklődhet. Az esetek nagyjából 10%-nál szerepel a kialakulás okai között a genetika.

A prosztatarák általában lassan fejlődik ki, a betegség korai szakaszának tünetei – esetleg hát- vagy csípőfájdalom – nem jellegzetesek, és eleinte még vizelési zavar sem lép fel. Később fájdalom alakulhat ki a medencében és a csontokban is, illetve vér is megjelenhet a vizeletben. A daganat okozta megnagyobbodás mértéke nem mindig mutat összefüggést a prosztatarák súlyosságával. Vizeletürítési zavar pedig gyakran csak előrehaladott stádiumban alakul ki.

Milyen a „prosztatabarát” étkezés?

Az étkezés nagy hatással lehet a prosztata egészségére. Ajánlott napi hat adag gyümölcsöt és zöldséget enni, és heti háromszor halat fogyasztani – lehetőleg lazacot, heringet, szardíniát vagy makrélát, amelyek gazdagok D-vitaminban, zsírsavakban, omega-3-ban és omega-6-ban. Ajánlott a szelén fogyasztása is, amely megtalálható a brokkoliban, a brazil dióban, tengeri ételekben, spárgában, barna rizsben és a hagymában is. Továbbá E-vitamin és cink fogyasztása ugyancsak hasznos lehet.

Több tanulmány is kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik több olyan ételt fogyasztanak, amelyben sok a likopin (karotintartalmú antioxidáns) – a legjobb példa erre a paradicsom, és a paradicsomot tartalmazó ételek – kisebb eséllyel alakul ki prosztatarák. A mediterrán férfiak körében kevésbé gyakori a prosztatarák előfordulása, sokak szerint azért, mert sok zöldséget és gyümölcsöt, fokhagymát, olívaolajat, halat és paradicsomot fogyasztanak.

Az elhízás és a prosztatarák között is találtak összefüggést: a túlsúlyos férfiaknál 50%-kal magasabb a betegség kialakulására való hajlam.

Ha a prosztata egészségéről van szó, fontos a megfelelő, napi 1,5-2 liter folyadék fogyasztása is. Egyes feltételezések szerint a japán és kínai férfiak körében azért alacsonyabb a prosztatarák előfordulási gyakorisága, mert sok zöldteát fogyasztanak, amely gazdag antioxidáns hatású polifenolokban. Az alkohol és a cukros italok azonban kerülendők, ha vigyázni akarunk a prosztatánkra.

Hogyan éljünk az egészséges prosztata érdekében?

Az életmódunkkal is sokat tehetünk a prosztata betegségeinek kialakulása ellen. A dohányzás kerülése, az ideális testsúly megtartása és a rendszeres testmozgás, sport csökkentheti a prosztatabetegségek kialakulásának esélyét. A mozgás mellesleg különböző tanulmányok szerint akkor is hasznos, ha valaki már küzd a betegséggel. Prosztatagyulladás esetén azonban vannak olyan sportok (pl. biciklizés, súlyemelés), amelyek nem ajánlottak. Tanácsos a só- és az alkoholfogyasztás korlátozása is.

A gyakran előforduló prosztatagyulladás ellen is hatásosan védekezhetünk: fontos, hogy folyamatosan tisztán tartsuk a péniszt és környékét, illetve próbáljunk meg minél többet állni, mozogni. A szorongás és stressz, illetve ezek következményei ugyancsak lehetnek okozói a prosztatagyulladásnak, különösen akkor, ha a betegség krónikussá válik. Akár ok, akár okozat, rendszeres mozgással, különböző relaxációs technikákkal és a stressztényezők csökkentésével sokat tehetünk ellene.

A prosztatához a baktériumok a húgycsövön keresztül jutnak el, ezért nem csupán a megfelelő folyadékbevitelről, hanem a hólyag gyakori ürítéséről is gondoskodjunk! Ezzel meggátolhatjuk a baktériumok hólyagban való megtapadását és szaporodását. Vese- vagy szívproblémák esetén azonban érdeklődjünk orvosunknál, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében.

Vigyázzunk a csípős, fűszeres ételekkel! Bár ezek nem okozhatnak gyulladást, a kialakult betegség tüneteit sokkal kellemetlenebbé tehetik. Törekedjünk emellett a minél több gyümölcs és zöldség beépítésére étrendünkbe, ez az ideális testsúly megtartásában szintén segíthet. A túlzott kávé- és alkoholfogyasztás ugyancsak növelheti a gyulladás kialakulásának esélyeit.

Bár sokan női problémának tartják a felfázást, de a férfiaknak sem ajánlott, hogy hideg felületen üldögéljenek, hiszen ez is vezethet gyulladáshoz. Mivel különböző nemi betegségek szintén szerepelnek a prosztatitisz lehetséges kiváltó okai között, ezért az óvszer használata a prosztata védelme miatt is fontos. És persze a legkisebb tünet esetén azonnal keressük fel az urológust, illetve rendszeresen vegyünk részt szűrővizsgálaton.