Igaz, hogy a különböző prosztatapanaszok a férfiak közel kilencven százalékát érintik életük során?

B.M.: Azt, hogy mennyien érintettek, nehéz pontosan megmondani. Az azonban tény, hogy sok, 40 év alatti – akár még csak a 20-as éveiben járó – férfi fordul prosztatagyulladásra utaló panaszokkal urológushoz. A prosztata jóindulatú megnagyobbodását az 50 év feletti férfiak közül minden második megtapasztalja, a 60 év felettieknek pedig akár háromnegyedét is érintheti. A prosztatával kapcsolatos megbetegedések sokféle tünettel járnak, ezek pedig sokféle problémát okozhatnak. A prosztata a férfi nemzőképességi rendszer része, de gyulladása a reproduktív rendszerre és a húgyutak működésére is hatással van. Sokszor még szakmai berkekben is hajlamosak vagyunk azt gondolni, ha egy férfinak kismedencei vagy vizeléssel összefüggő panaszai vannak, arról biztosan csak a prosztata tehet. Ebből a téves feltevésből adódóan nem egyszer keverik össze a szakemberek a prosztatagyulladást például a kismedencei fájdalom szindrómával. Az előbbi lehet bakteriális eredetű probléma, ilyenkor az ondóból, vagy a húgyutakból kórokozó mutatható ki a prosztatával összefüggésben. De a gyulladásos jeleket már a prosztata tapintásából és a vizeletvizsgálatból is láthatjuk. Ám amennyiben here- és prosztatatáji panaszokkal együttesen fordulnak hozzánk, annak hátterében már akár az egészen más kezelést igénylő kismedencei fájdalom szindróma is lehet.

Dr. Benyó Mátyás urológus, andrológus szakorvos, a Magyar Andrológiai Társaság vezetőségi tagja, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Urológiai Klinikájának adjunktusa. Legfőbb kutatási területei a szexuális problémák, a férfi meddőség, illetve a szexuális zavarok, a vizelettartási panaszok, a trombózis-megelőzés, a férfi nemi szervek jó és rosszindulatú betegségei, valamint az általános urológiai problémák kivizsgálása.

A sokféleség ellenére léteznek vezető tünetek?

B.M.: A gyulladástól megduzzadt prosztata folyadékot halmoz fel magában, ami megszoríthatja a rajta átfutó húgycsövet, ettől megnehezülhet, elakadhat a vizeletürítés. Ez akut és krónikus prosztatagyulladás jele is lehet. Krónikus gyulladásról akkor beszélünk, ha három hónapon túl is tartanak a tünetek. Az ennél rövidebb akut prosztatagyulladásnál az ürítési panaszok és az alhasi fájdalom mellett sokszor magas láz is jelentkezik. A prosztatagyulladásos férfiaknál a fájdalom sokszor akár a herék vagy a hímvessző felé is sugárzik. Ez azért alakulhat ki, mert a prosztata mellett szorosan fut a merevedésért felelős éridegköteg, és ha a prosztatagyulladás oda is kihat, akkor ott is jelentkezik a fájdalom.

A bakteriális prosztatagyulladás mely életkorban fordul elő a leggyakrabban?

B.M.: A szexuálisan aktív korban a nemi betegségek viszonylag sűrűn okozzák a termőképességi rendszer gyulladását. Ha egy nemi úton terjedő kórokozó eleinte „csak” húgycsőgyulladást vált ki, az annyira legyengítheti az immunrendszert, hogy az egyszerű, bélflórai kórokozók is bejuthatnak az ondóutakba, a prosztatába, ahol szintén gyulladást okoznak, de az anális szex során is ezek jutnak be a szervezetbe. Idősebb férfiaknál, ha valaki például húgyhólyagkatétert visel, egyértelműen a bélflóra és a bőrflóra kórokozói pusztíthatnak könnyebben, mert a katéter folyamatos nyitott utat biztosít a húgyutakba. Továbbá a prosztata anatómiai elváltozásai is jobban hajlamosítanak a gyulladás kialakulására: egy jóindulatú prosztata-megnagyobbodás például nehezítheti a mirigyek kiürülését, hiszen ha a mirigyekben pang a váladék, bármilyen szöveti nedv jó táptalaj a kórokozók számára.

A tartós stressz alatt álló, szorongó, túlhajszolt férfiak mennyiben lehetnek kitettek a prosztatagyulladásnak, vagy esetleg más betegségeknek?

B.M.: A tartós fizikai és pszichés stressz kimerítheti az ember energiatartalékait, így a férfiak a prosztatagyulladáson túl hajlamosabbak lehetnek mindenféle más krónikus betegségre, gyulladásra is. Nem biztos, hogy ilyenkor az antibiotikumos kezelés a legjobb megoldás, mert ettől az immunrendszer csak „hátradől”. Ellenben az immunrendszer erősítésével, az életmód megváltoztatásával, egészségesebb táplálkozással, több alvással és sportolással, akár étrend-kiegészítőkkel hosszabb távon sokkal jobb eredményt érhetünk el.

Tipikus magatartásnak számít, hogy a zavaró tünetek ellenére a páciens csak akkor fordul a szakemberhez, amikor már igen komoly a probléma?

B.M.: Jellemző jelenség, méghozzá nemcsak a prosztatagyulladás, hanem a többi betegség esetén is, hogy a férfiak nem mennek el vizsgálatra. Míg a nők, legtöbbször a fogamzásgátlás kapcsán viszonylag korán keresnek maguknak nőgyógyászt, majd rendszeresen bejelentkeznek az éves rákszűrésre, valamint elvégeztetik a szükséges kontrollvizsgálatokat is, addig a férfiak kevésbé veszik komolyan a számukra negyven fölött javasolt prosztatadaganat szűrést. Bármi is legyen a probléma, szégyellik magukat, szoronganak, hogy le kell vetkőzniük egy idegen férfi vagy nő előtt, ahogy félnek a prosztatatapintástól is.

Ha a gyulladásos megbetegedés kezeletlen marad, a tünetek egyre kellemetlenebbé válhatnak, illetve számolni lehet különböző szövődmények, vagy további betegségek kialakulására is?

B.M.: Ha a gyulladás tartósan fennáll, és kezeletlen marad, azon túl, hogy mindennapi fájdalmat okoz, hosszú távon vizelési panaszokhoz, a prosztatamirigyek hegesedéséhez vezethet. A krónikus gyulladások a szöveti védőmechanizmusokat is ronthatják, ez pedig fokozhatja a rosszindulatú prosztatadaganat kialakulásának kockázatát is. Mivel a prosztata az ürült ondó mennyiségének nagyjából egyharmadát adja, továbbá a hímivarsejtek mozgékonyságát és a méhnyak áthatolását segítő fontos enzimeket tartalmaz, a krónikus gyulladástól károsodhat a nemzőképesség is. Emellett a már említett, merevedésben fontos szerepet játszó prosztatához közeli éridegköteg működési zavarait is eredményezheti. Ezek egy férfi esetében mind aláássák az önértékelést, kihatnak nemcsak a párkapcsolatra, de összességében a hétköznapok minőségére is.

Ha a gátlásos férfi mégis rászánja magát arra, hogy időpontot kérjen az urológustól, mire számíthat?

B.M.: Ez nagyban függ az adott urológustól és a rendszer túlterheltségétől is. Tény, hogy a prosztatagyulladásos betegek feltérképezése nem kevés türelmet, időt, szakértelmet és elhivatottságot igényel. Az általános panaszok mellett ugyanis alaposan körbe kell járni a kórtörténetet is, de a betegség tettenérésében a szexuális életre vonatkozó kérdések és válaszok is hasznos ismereteket jelenthetnek. Fontos kihangsúlyozni, hogy az ultrahang vizsgálat, valamint a herék és a hímvessző vizsgálata önmagában nem fájdalmas, a prosztatavizsgálat pedig kellő empátiával végezve egy abszolút elviselhető dolog. Ezt követően a laborvizsgálatok, az ondóminta és a vizelet leadása már önmagában nem olyan kellemetlen procedúra. Az egész, talán elsőre frusztrálónak ható folyamat előnye viszont az, hogy az esetleges problémára fény derülhet, ezután pedig szakszerű kezeléssel a betegség, minden kellemetlen tünetével együtt, maradéktalanul megszüntethető.