Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek, mások elveszítették a munkahelyüket, ami miatt kénytelenek voltak a végzettségüktől teljesen eltérő pénzkereseti lehetőséget vállalni, hogy eltartsák magukat és a családjukat. A mai férfiak talán még sosem éltek át ekkora mértékű stresszt, ami egyúttal a szexuális teljesítményükre is negatív hatással lehetett.

A pandémia okozta stressz miatt

Talán furcsának tűnhet, de a koronavírus nemcsak a testünket, de a pszichénket is megbetegítheti. Ugyanis a járvány okozta változások az élet majdnem minden szegmensébe befurakodtak, átformálták az eddig jól működő szabályokat, vagy helyettük újakat hoztak létre. Nem kivétel ez alól sajnos a szexuális élet sem, aminek a karantén, a korlátozások és a fokozott stressz egyáltalán nem kedvez.

„Gimnáziumi tanárként majdnem egy éve digitálisan oktatatok, ami totálisan megváltoztatta a mindennapjaimat – vág bele Tibor, mikor régi ismerősként arról faggatom, ismer-e olyan férfit, akinek a párkapcsolatára is rányomta a bélyegét a járvány okozta sokféle változás. – Az eddig jól bejáratott életem a múlté. Sokszor egész nap a képernyő előtt ülök otthon: hol órát tartok, hol értekezletünk van, máskor érettségire készítem fel a diákjaimat vagy dolgozatot javítok. Minden napom feszültségben telik: az új módszerek, a rengeteg feladat estére szinte zombit csinál belőlem.”

Tibor kezdetben csak az ágyban nem tudott teljesíteni, majd jött a már ismerős égő, csípős érzés vizeléskor, és az a bizonytalan fájdalom a kismedencéjében. Egyből tudta, hogy ismét visszatért a régi gondja: Tibor évek óta krónikus prosztatagyulladással küzd. Amikor elmúlnak a tünetek, szentül hiszi, hogy végre örökre búcsút intett a betegségnek. Ám az egyelőre nem engedi el őt, és stresszesebb időszakokban újra és újra fellángol.

A munkahelyi stresszben élő férfiaknál nem ritka, hogy szexuális zavaroktól szenvednek, amelyek előbb-utóbb szervi elváltozásokhoz vezetnek. Ez alól a prosztata sem kivétel, főleg, ha a bajnak esetleg volt már előzménye is, például egy bakteriális fertőzés, ami a gyógyszeres kezelés ellenére sem múlt el tökéletesen. Így viszont kialakulhat egy ördögi kör, amelyből nem mindig könnyű kitörni. Sokszor elég egy stresszesebb időszak, ami miatt csökken a nemi vágy, romlik az erekció minősége, és rosszabb esetben komolyabb merevedési zavarok is felléphetnek. De jelezhet fájdalmakkal is a prosztatagyulladás: akár érzékeny magömléssel, akár az alhasban, a herékben, vagy a gáttájékon érzett diszkomfortérzéssel, vagy vizeléskor tapasztalható csípő, égő fájdalommal.

Szelíd gyógymódok

Bár a férfiak egészségügyi problémák terén jóval szégyenlősebbek, mint a nők, mégsem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ilyen tünetek esetén igenis fel kell keresni egy urológust. Nem szabad arra várni, hogy a jelzések maguktól tompuljanak vagy elmúljanak. Lehetőleg olyan szakembert érdemes választani, akit jó szívvel ajánlanak, és aki nyitott a pszichés megoldások, valamint a gyógynövényi hatású készítmények irányában is. Segítséget nyújthat ilyenkor a párunk is, akit ha a titkolózás és a dolgok elhallgatása helyett őszintén bevonunk a gondjainkba, minden bizonnyal szívesen vesz részt a helyzet leküzdésében.

Sajnos a tartós stressz még „békeidőben” is gyengíti az immunrendszert, nem is beszélve a pandémia okozta kihívásokról, valamint az úgynevezett „Covid-fáradtságról”, amely tovább növelheti a gyulladásos betegségek kialakulását. A járvánnyal járó fokozott, régóta fennálló stressz manapság egyre több férfinál okoz állandó feszülést az izmokban. Ilyenkor nem csupán a váll-, vagy a nyakizmok, hanem a medence izmai is befeszülnek, összerándulnak. A medencefenék láthatatlan izmainak gyakori megfeszülése pedig rossz hatással van a prosztatára, mert folyamatos nyomás alatt tartja azt, így akadályozva az egészséges vérkeringését.

„Az orvosom szerint a stressz okozta prosztatagyulladásra leginkább a szelíd módszerek vezethetnek eredményre – mondja Tibor. – A pandémia óta rengeteg meditációs tréninget tettek fel a világhálóra, ezeket kezdtem el gyakorolni, s a gyógynövényes végbélkúp használata mellett elkezdtem futni is. Nem szeretném elkiabálni, de végre érzem már mindezek pozitív hatását. A meditálást és a sportot nem is szándékozom abbahagyni még a panaszok elmúltával sem.”

A krónikus prosztatagyulladás hatékony kezelésénél mindig fontos a stresszkezelés és az időközben elveszett lelki egyensúly megteremtése. Ebben óriási szerepük van maguknak a férfiaknak, akiknek el kell hinniük, hogy olykor saját maguk tehetik a legtöbbet a probléma leküzdésében. Természetesen, ha önerőből nem sikerül, számos módszer elérhető akár egyénileg, akár csoportos formában. A stressz kezelésére remek választás lehet bármilyen mozgásforma, a légzésterápia, az autogén tréning, de a pszichoterápia is.

A szelíd gyógymódok közé tartozik a láb- és ülőfürdő is. Ha rozmaringot adunk a lábvízhez, annak melegítő hatása így tovább fokozható. Szintén jótékony a levendula, amely stresszoldó, nyugtató hatású. A lábfürdőt érdemes lefekvés előtt végezni, mert elősegíti a nyugodt alvást. A lábfürdőnél intenzívebb hatást fejt ki a 10-20 perces ülőfürdő, ugyanis stimulálja az alhas vérkeringését, javítja az ellenállóképességet. Míg bizonyos gyulladástípusok esetén, például akut ízületi vagy vakbélgyulladásnál tilos a meleg fürdő, addig az alhasi gyulladások általában melegítést igényelnek.

A gyógynövények egyébként is jó alternatívát kínálnak a prosztatagyulladás kezelésére:

szorongáscsökkentő hatása miatt kiváló a kamilla, a citromfű;

antibakteriális hatása miatt a cickafarkfű, az echinacea, a rozmaring, a medveszőlő, a teafa illóolaja;

kifejezetten előnyös a prosztata számára a tökmagolaj, a csalán, a fűrészpálma és a kisvirágú füzike.