„Ha valaki nem bánja a korát, sokkal több az önbizalma, sokkal gyorsabban jut előre.”

A címbéli idézet az isteni Monica Belluccitól származik, aki ma, 54 évesen is a világ legszexibb asszonya. Vajon mi lehet a titka? Többek között a bölcsesség, ahogy a korát kezeli, és látja annak szépségeit. Ám nem csak ő, Coco Chanel, a Vaslady és Jane Fonda is megajándékozott bennünket jó pár örökérvényű idézettel, melyek erősen megkérdőjelezik a fiatal nők egyeduralkodó kultuszát.

A Vaslady füves könyve politikáról, háztartásvezetésről

Korának egyik legbefolyásosabb, egyben legnépszerűtlenebb politikusa, Margaret Thatcher (1925-2013), „becenevén” a Vaslady, 54 évesen foglalta el Nagy-Britannia miniszterelnöki székét, ahol egészen 65 éves koráig ült. Ebből az időszakból számtalan szarkasztikusan bölcs – bölcsen szarkasztikus mondása maradt fenn, melyek konfrontatív, pikírt stílusának pontos lenyomatai. Lássuk az öt legnagyobb mondást, melyekben a Vaslady szelleme él tovább!

Nem való a nőknek a politika?

„Bármely nő, aki érti a háztartásvezetés gondjait, közelebb áll ahhoz, hogy megértse egy ország irányításának gondjait."

És a Vaslady ne tudta volna ezt fokozni?

„A politikában, ha azt akarod, hogy beszéljenek valamiről, kérj meg rá egy férfit, ha azt, hogy valamit megcsináljanak, akkor egy nőt."

Ezek után esetleg lenne még valakinek pár kritikus megjegyzése?

„Ha a kritikusaim azt látnák, hogy a Temzén járok, azt mondanák, hogy azért teszem, mert nem tudok úszni.”

És akkor a végére még egy jellegzetes thatcher-i mondat:

„Rendkívül türelmes tudok lenni, feltéve, ha a végén elérem, amit akarok.”

Coco Chanel tanítása

Coco Chanel (1883-1971) ugyan nem volt hatással a világpolitikai folyamatokra, mégis forradalmat csinált, mégpedig a divat világában. Ha valaki, akkor Coco Chanel tudta, hogy mit jelenti kitartani a saját elveid és elképzeléseid mellett, még akkor is, ha mindenki lenéz, vagy épp kinevet. A divatdiktátor élete során nem csupán a Chanel divatházat alapította meg, de a francia elegancia ikonjává, és a XX. század divatjának egyik legnagyobb alakjává is vált. Az öltözködésről, a szépségről és az eleganciáról örökérvényű tanítást hagyott örökül az utókornak.

Merne vele bárki is vitatkozni?

„Húszévesen olyan az arcod, amilyennek a természet teremtette. Harminc évesen olyan, amilyenre az élet formálta. De ötven évesen olyan, amilyet megérdemelsz."

Coco Chanel nem tudott hibázni:

„Azt gondoljátok, hogy a luxus a szegénység ellentéte? Ugyan már! Nem a szegénységé, hanem a közönségességé.”

A Napkirály után szabadon:

„Én nem csinálom a divatot, a divat én vagyok.”

Még szerencse, hogy Coco megmutatta nekünk, mi a stílus:

„A divat változik, de a stílus örök.”

Akkor most megyünk, hogy újragondoljuk az életünket:

„Egy nő lehet túlöltözött, de túl elegáns: soha.”

A világ legszexibb nője, aki elmúlt 50

„Hát lehet ez kérdés? Ő a legszexibb nő a világon!” – válaszolta Sam Mendes rendező, amikor megkérdezték tőle egy interjúban, hogy rendhagyó módon miért választott egy ötven pluszos színésznőt Bond-lánynak a 007 Spectre – A Fantom visszatér című filmhez. És mit mondott a koráról és az öregedésről az akkor 51, jelenleg 53 éves gyönyörű olasz színésznő, Monica Bellucci?

„Nézd, 51 éves vagyok. Színésznő és 51! És folyamatosan dolgozom. Most fejeztem be egy filmet Rómában. Most kezdek egy másikat. A megítélésünk változik, mert hátrányos helyzetből jövünk, és hogy milyen gyorsan leszünk egyenjogúak, tőlünk is függ. Ha valaki nem bánja a korát, sokkal több az önbizalma, sokkal gyorsabban jut előre.”

És még két inspiráló gondolat az öregedés miatt aggodalmaskodó ötvenes nőknek:

"Mi a szépség? Nem a biológiai adottságokon múlik: hanem a nőiességen, ami kirajzolódik az arcodon és a testeden az életed és tapasztalataid során."

"Mi, nők rettegünk, hogy elveszítjük a szépségünket, ahogy öregszünk. Én megpróbálok nem törődni ilyenekkel. Nem tudsz mit tenni az idő múlásával, csak elfogadni."

Szex 70 felett? Naná! Sőt, minél inkább!

Ha létezik olyan kategória, hogy szépen és boldogan megöregedni, akkor egyértelmű, hogy Jane Fonda a mindenkori bajnokok egyike. A 79 éves élő legenda, a háromgyerekes, kétszeres Oscar-díjas színésznő, aki ma is fantasztikusan néz ki, az elmúlt évek során számtalan alkalommal beszélt rengeteg humorral és kifogyhatatlan életörömmel, meg persze nem kevés öniróniával az évek múlásáról.

Bár közhely, csak annyi a különbség, hogy Jane Fondától valahogy mégsem tűnik elcsépeltnek:

„Soha sem késő – sosem késő újrakezdeni, és soha nincs késő boldognak lenni.”

A színésznő, a nyolcadik X felé vágtázva is nyíltan és felszabadultan beszél a szexről. Mondatai alapján igencsak úgy tűnik, hogy nem vizet prédikál:

„Azt, hogy még mindig jól nézek ki, 30 százalékban a génjeimnek köszönhetem, 30 százalékban a jó szexnek, 30 százalékban a sportnak, az egészséges életmódnak és a megfelelő táplálkozásnak; a maradék 10 százalék pedig a plasztikai sebészem érdeme.”

„74 évesen kielégítőbb a szexuális életem, mint valaha. Fiatalon rengeteg gátlásom volt – egyáltalán nem tudtam, mire vágyom.”

„Lehet, hogy fájnak az ízületeink és elhomályosul a látásunk, de a szívünk és az agyunk készen áll az intimitásra és a kölcsönösségre – jobban, mint valaha.”