Már csak abból a szempontból is különleges év lesz 2020, hogy a William Gibson – és még sokan mások – által életre hívott cyberpunk stílusnak ez az egyik kulcsfontosságú évszáma, éppen ezért a geekek óriási várakozással tekintenek a rohamos léptekkel közeledő új évre.

A technológia gyorsan változó világa folyamatosan ontja magából az izgalmasabbnál izgalmasabb fejlesztéseket. Lássuk, mi vár minket a cyberpunk évében!

1. Megérkezik az ötödik „gé”

A mobilinternet megjelenése rengeteg ember életét változtatta meg gyökeresen, hiszen ma már akár a vonaton, vagy a kedvenc kávézónkban ülve is folyamatosan rajta tarthatjuk az ujjunkat a világháló ütőerén. Legyen szó közösségi oldalakról, online videojátékokról, vagy épp akár kedvenc zenéink, filmjeink vagy sorozataink streamingjéről, ma már egy belépő kategóriás okostelefonnal is lehetőségünk van minderre.

Sorozatok, amik megértőbbé, elfogadóbbá, érzékenyebbé tettek minket

Ezt az LTE-nek, vagy közismertebb nevén 4G-nek nevezett mobilnetes technológiának köszönhetjük. Ennek elődje értelemszerűen a 3G volt, amely már alkalmas volt egy-egy weboldal megtekintésére, azonban alighanem beleőszültünk volna, ha a legújabb hollywoodi kasszasiker előzetesét ilyen kapcsolaton szerettük volna megtekinteni.

Az 5G ehhez képest szinte feldolgozhatatlan sebességet jelent majd, míg ugyanis a jelenlegi 4G-mobilnet másodpercenként 100 megabit adatátvitelre képes, addig következő generáció már 1 gigabitet tud majd továbbítani ugyanennyi idő alatt. Egy tévésorozat egy-egy epizódja a mai technológiával körülbelül 350 megabyte-ot foglal, míg egy egész estés, Blu-ray felbontású mozifilm körülbelül ennek bő negyvenszeresét, nagyjából 15 000 megabyte-ot. Az 5G sebességét talán a legjobban az szemlélteti, ha elmondjuk, utóbbi alkotást ilyen adatkapcsolat mellett körülbelül 2 perc alatt tudnánk letölteni.

Nem ez azonban az 5G egyetlen előnye, hanem az is, hogy egy-egy szolgáltatási cellában sokkal több készüléket tud majd kezelni, mint a mostani 4G, vagyis a technológia eljövetelével véget érnek azok az idők, amikor nem tudunk ismerőseinkkel kapcsolatba lépni egy zsúfolt fesztiválon, vagy nem tudunk taxit rendelni szilveszterkor. Emellett a különféle szenzorokkal felszerelt okoseszközök, vagyis az úgynevezett Internet of Things működése is hétköznapi valósággá válik a felgyorsuló adatátvitelnek köszönhetően.

2. Vége az unalmas, sík képernyőknek

Persze, amikor a régi, katódsugárcsöves, „doboztévéket” váltották az elegáns, lapos készülékek, még mindenki a modern világot látta ezekben az eszközökben, ma azonban már valódi sci-fiben szeretnénk élni, ahol a kijelzők formáját nem szorítja korlátok közé a technológia fejletlensége.

A 2020-as év egyik legnagyobb durranását a hajlítható kijelzők jelentik majd, sőt, a jövő már idén megérkezik Magyarországra a Samsung Fold nevű okostelefonja képében, amely a világon az elsők között mutatja meg, hogy attól, mert valami kijelző, még nem kell unalmas, merev téglalapnak lennie.

A hajlítható kijelzőkkel pedig egy sor új eszköz és alkalmazási módszer is a kezünkbe kerülhet majd, a természetesebb ergonómiájú okosóráktól és fitneszkarkötőktől kezdve a ruháinkba épített kijelzőkön át egészen akár a bőrünkre helyezhető digitális „tetoválásokig.”

A hajlítható kijelzők pedig többet jelentenek majd annál, mint, hogy a készülékeink kijelzőit fura szögekbe tekerhetjük: a képernyő formájának megváltozása ugyanis kihat majd a digitális tartalmak átalakulására is. Érdemes ezzel kapcsolatban megnézni a Samsung idei fejlesztői konferenciáján, a Samsung Developer Conference 2019-en készült alábbi videót, amelyből azonnal érthetővé válik, hogyan kell majd a digitális felületeknek, de akár a videóknak is alkalmazkodnia a megváltozó formavilághoz.

3. Beszélj hozzám!

Vagyis beszéljünk a gépeinkhez! Míg napjainkban a különféle digitális asszisztensek, de akár egy autó vagy más készülék hangvezérlése is kissé darabosnak hat, mind az általunk kimondott parancsok, mind azok értelmezését illetően, addig 2020-ban megérkeznek majd azok az eszközök, amelyekkel már szinte úgy érthetünk szót, mintha csak egy ismerősünkkel, barátunkkal társalognánk.

A titok nyitját a természetes nyelvi feldolgozás, a Natural Language Processing (NLP) fejlődése jelenti, amely bonyolult algoritmusok által teszi lehetővé a gépek számára az emberi – írott vagy beszélt – kommunikáció könnyebb és gyorsabb értelmezését.

Ilyenre már ma is van példa, a nagy, sokmillió dolláros infrastuktúrával működő mesterséges intelligenciák és kognitív döntéstámogató rendszerek esetén, a technológia fejlődésével azonban az NLP közelebb kerülhet a hétköznapi végfelhasználókhoz is.

4. Látni fognak a gépeink

Természetesen kamerák ma már a legolcsóbb telefonokon és belépő szintű laptopokon is akadnak, ezek azonban még messze vannak attól, hogy a számítógépeink szemei legyenek. Persze, a gépek képesek feldolgozni a digitális jeleket, arra azonban még nem igazán képesek, hogy az emberekhez hasonlóan „első blikkre” felismerjék egy kép minden részletét.

A számítógépes látás, vagyis a computer vision előretörésével azonban ez a múlté lehet. A technológia egyszerűbb formái már ma is elérhetőek, például a digitális kamerák, okostelefonok arcokat érzékelő szoftverei már így működnek, a közeli jövőben azonban a gépek sokat fejlődhetnek a vizuális adatfeldolgozás terén.

Ennek első példái a legújabb autókban figyelhetők meg, létezik ugyanis olyan, éjszakai üzemmód, amikor az autóba épített kamerák a sofőrnél lényegesen hamarabb képesek érzékelni, ha az út szélén gyalogosok – vagy épp kóbor kutyák, erdős részeken szarvasok – sétálnak, kivédve ezzel egy potenciálisan balesetveszélyes helyzetet.

A fejlett számítógépes látás azonban ennél sokkal többre lesz képes, például egy robotporszívó képes lesz elkerülni a féltve óvott családi perzsaszőnyeget, de azt is felismeri majd, ha például a padlón olyan szennyeződés található – például egy vizes, sáros tócsa – amit érdemes elkerülnie, ha nem szeretne rövidzárlatot, és a járólapon sem kenné szét a matériát. Ezzel pedig még mindig csak a felszínt karcolgatjuk, így érdemes lesz árgus szemekkel nézni majd a computer vision témájával foglalkozó híreket is 2020-ban.

5. Különféle valóságok

Nem, most nem a posztfaktuális világ alternatív tényeiről lesz szó, hanem az olyan technológiák beéréséről, mint a virtuális-, a kevert-, illetve a kiterjesztett valóság. Míg a virtuális valóság (VR) ma már létező és elérhető, tény, hogy az 1-2 éve nagy hírveréssel beharangozott VR-szemüvegek és sisakok egyelőre még nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket: a Steam online játékáruház statisztikái szerint ugyanis a játékosok jelentős hányada a kezdeti lelkesedést és próbálgatást követően a fiókba dobja a VR-sisakot, mivel egyelőre még kevés az igazán minőségi tartalom erre a platformra.

Ami a kiterjesztett valóságot, vagyis az augmented reality-t (AR) illeti, pár éve már volt ezzel kapcsolatban egy nagyobb fellángolás, ami főként a Pokémon Go című játék formájában ért el a mainstreambe. A mobileszközök és elsősorban a viselhető (wearable) digitális eszközök fejlődésével azonban a való világra digitális rétegeket ráhúzó megoldások egészen új világot varázsolhatnak majd a szemünk elé.

A mixed reality (MR) a fentiekben tárgyalt AR fordítottjának is tekinthető: míg utóbbinál egy szemüvegen vagy az okostelefon kameráján keresztül nézzük a valóságra rávetített digitális elemeket, addig az MR esetében fizikai valónkban lépünk be egy olyan térbe, ahol kamerák és szenzorok összehangolt munkájának köszönhetően a virtuálisan kivetített világ a mozgásunkhoz igazodva váltakozik, ahogy ez megfigyelhető a francia Théoriz grafikai stúdió különleges MR-szobáját bemutató videón is.

Bár természetesen a technológia világ egy év alatt is óriási változásokon mehet keresztül, már most látszik, hogy ebből a szempontból rendkívül izgalmas esztendő elé nézünk 2020-ban.