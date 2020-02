Bár a digitális technológia használatának megvannak a szakértő által fent részletezett kockázatai, tagadhatatlan, hogy az okostelefonok és táblagépek egy sor olyan lehetőséget kínálnak a felhasználóknak, amelyekre korábban nem vagy csak jóval bonyolultabban volt lehetőség. Jó példa a fotózás, hiszen ma már akár profi minőségű képeket is készíthetünk az okostelefonunkkal. Bárhol is járunk a hétköznapokban, a készülék mindig ott van a zsebünkben, így bármikor előkaphatjuk, hogy megörökítsük azokat a pillanatokat, amik megragadják a figyelmünket. Lehet ez egyfajta tudatosság, ami a jelenben, a környezetünkben tartja a figyelmünket, vagy egy digitális napló, amiben összegyűjtve, képekben, videókban rögzítjük a velünk történteket. Érdemes nyitott szemmel járni, hiszen a minden nap látott lakókörnyezetünkben is felfedezhetünk érdekes vagy szép részleteket - ehhez jól jön a Samsung Galaxy S20 Ultra okostelefon Space Zoom, ultranagyítás nevű megoldása, ami a mesterséges intelligenciával támogatott Szuperfelbontású nagyítással párosítva közel hozhat olyan részleteket, amik szabad szemmel láthatatlanok maradtak volna. Nem csak a telefont használhatjuk azonban pozitívan: a Samsung Galaxy Watch Active2 okosórája, amely helyettünk is figyel a szervezetünkre: méri a minket érő stressz-szintet, az alvásfigyelő funkciójával pedig mindig kipihenten ébredhetünk. Az óra természetesen sportoláshoz is komoly segítséget nyújt, afféle saját személyi edzőként mutatva, hogy hány kalóriát égettünk el, vagy, hogy mennyit teljesítettünk a napi edzéstervünkből. A nyelvtanuláshoz is kiváló eszköz az okostelefon, hiszen mindig velünk van és az erre szolgáló – ingyenes – applikációk segítségével akár közlekedés közben is pallérozhatjuk a nyelvtudásunkat, arról nem beszélve, hogy a kiterjesztett valóságnak (augmented reality) köszönhetően akár úgy is lefordíthatjuk egy-egy tábla vagy felirat szövegét, hogy egyszerűen ráirányítjuk a telefon kameráját. A zenét szinte már nem is kellene említeni, hiszen ma már gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne a telefonján hallgatná a kedvenc számait. Azonban, rengeteg olyan alkalmazást tölthetünk le, amelyekkel magunk is komponálhatunk, sőt, az úgynevezett generatív zenei appok segítségével pedig akár az utca zajaiból is gyárthatunk futáshoz, de akár bulizáshoz is tökéletesen megfelelő új zenéket.