Már Magyarországon is elérhető a Samsung teljes légtisztító-portfóliója, amelynek tagjai a hatékonyműködés mellett elegáns, letisztult megjelenésükkel is hozzájárulnak a lakás ízléses berendezéséhez. Az egyik legnépszerűbb, a minimalista, prémium alapanyagok felhasználásával készült AX9500, avagy a Kocka, amelynek speciális Wind-Free™ tecnhológiája lehetővé teszi, hogy szinte hang nélkül oszlassa el a friss és tiszta levegőt a szobában. A többrétegű tisztítási rendszer először kiszűri a nagyobb por részecskéket, majd egy Aktív szén szagtalanító szűrő kiszűri a káros gázokat és a kellemetlen szagokat is*. Ez után a HEPA szűrő elkapja az ultrafinom 0.3㎛ részecske méretű por 99.97%-át**. Moduláris kialakításának köszönhetően pedig akár több egységet is összekapcsolhatunk, ha egy nagyobb szoba levegőjét kell kitisztítani. Valamivel nagyobb az AX7500-as modell, amely kettős erejű ventilátorával, háromirányú levegőáramoltatást tesz lehetővé és akár nagyobb mennyiségű levegőt is képes gyorsan megtisztítani. Az AX5500 még komolyabb teljesítményre képes, óránként akár 467 köbméter levegő megszűrésére, tisztítására képes. A fenti modellekhez hasonlóan lézeres szenzorával valós időben figyeli a szálló por koncentrációját, négyszínű jelzőfény segítségével pedig meg is tudja jeleníteni azt. Kialakításának köszönhetően mozgatása könnyű és egyszerű, mivel négy kerekén könnyedén átgurítható egyik helyiségből a másikba. Az AX3000 a modern családok választása, természetesen szintén fel van szerelve a már említett szenzorokkal, Alvó Módja pedig lehetővé teszi a csendesebb éjszakai működést is. Nagy előnye, hogy egyszerűen használható és karbantartható, tisztítható, beépített HEPA-szűrőjének és aktív szenes szagtalanító szűrőjének cseréjére fényjelzéssel figyelmezteti a felhasználót. * AX47N9*****D modellen tesztelve toluol, xilol, benzol, etilbenzol, sztirol és formadehil gázokra a National Test Institute of Korea által. ** A szűrő 99.97%-os por szűrési hatékonyságra képes 0.26㎛részecske méreten, ahogy azt a 42 CFR 84. rész szabályozza. National Test Institute of Korea által tesztelve.