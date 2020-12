Ha van valami, ahol igazán fontos a látvány, az a sminkek világa. És nem csak a bőrön. Egy bevásárlóközpontban néhány lépésre egymástól is számos üzlet küzd a vevőkért, nyerni pedig az fog, aki már a kirakatnál meg tudja őket fogni. Aki csak szépen kipakolja a kontúrceruzáit, az remegő szempillákkal nézheti, hogy a vevő inkább a szomszédba megy be. Oda, ahová professzionális vizuáltechnika csalogatja. Külön előny, ha az üzlethelyiségen belül is rendelkezésre állnak az interaktív eszközök.

Bár sokszor már eleve meglévő elképzeléssel érkezünk egy sminkszaküzletbe, de a termékskála annyira széles, hogy a tájékozódás komoly kihívást jelenthet. Ezen az sem feltétlenül segít, hogy egyébként hozzáértő munkatársak állnak a vásárlók rendelkezésére.

A termékismertető katalógusok, brosúrák áttekinthetősége, a keresett információk megtalálása is problémákat jelenthet, és természetesen nem lehet eltekinteni az időfaktortól sem. Ha a boltban lévő vendég nem jut hozzá gyorsan és hatékonyan a számára fontos tudnivalókhoz, akkor jelentősen csökkenhet a vásárlási kedve, miközben az ott dolgozókat lefoglalja; akik így egy másik érdeklődőről maradhatnak le.

Emellett életvitelszerűen üveglapokat tapogatunk, hozzászoktunk az okos eszközök nyújtotta kényelemhez, sőt, az azok által biztosított élményhez is. Ha mindez a vevőcsalogatásban és a termékkiválasztásban is kamatoztatható, akkor miért ne élnénk a lehetőséggel?

Ezt ismerte fel az NYX Professional Makeup mielőtt budapesti bevásárlóközpontokban nyitott új üzleteket. Az a megállapítás, amely szerint az első csata már a kirakatnál eldől, egyenesen vonta maga után a leghatékonyabb vizuális eszközökre vonatkozó igényt. A statikus megjelenítés helyett ugyanis célravezetőbbnek bizonyult a nagyméretű, dinamikusan változó tartalmat közvetítő kijelzők elhelyezése.

Ez eddig még csak reklám, vagy ha úgy tetszik, digitális cégér, de a vállalat komplex megoldást szeretett volna. Olyat, amely az üzletbe történő belépés ösztönzésén túl a vevőtájékoztatást és a vásárlási élményt is szolgálja, minél nagyobb fokú automatizáltság és tartalmi rugalmasság mellett.

A Samsung Digital Signage rendszereit forgalmazó és installáló Streamnet értékesítési menedzsere, Stampok Tamás azt mondja, hogy rendszerszinten kezdtek el gondolkodni a legmegfelelőbb megoldásról, amikor a NYX Professional Makeup megkereste őket. Ennek során sok egyéb mellett figyelembe vették a termékcsoporthoz kapcsolódó jellemző vásárlói attitűdöket és magának az üzlethelyiségnek a fizikai adottságait, valamint a digitális eszközhasználatban rejlő lehetőségeket is.

„A Samsung Digital Signage rendszerei jóval többet tudnak, mint hogy pusztán kihelyezünk néhány nagy tévékészüléket” – mondja Stampok Tamás. A rendszerszemlélet azt is jelenti, hogy a bejárat két oldalán lévő kijelzőkön túl az üzleten belül is vannak megjelenítő eszközök, ezeken az aktuális promóciók futhatnak.

Az NYX Professional Makeup számára ezen felül azért rendkívül hasznos a rendszer, mert a tartalmak szerkesztéséért felelős központi marketing osztály távolról is fel tudja tölteni a promóciós anyagokat, az üzletben helyileg ezzel már senkinek nem kell foglalkoznia. A rendszer ismeri a nyitvatartási időket, és ennek megfelelően szabályozza a ki- és bekapcsolást, ezzel a tartalommenedzsmenten kívül energiamenedzsment is automatizálttá válik.

Az üzleti felhasználású kijelzők fontos jellemzője, hogy a jól világított helyiségekben nagy fényerő mellett is bírniuk kell az akár 0-24-es rendelkezésre állást is. Ez az igénybevétel nem várható el egy háztartási használatra fejlesztett tévékészüléktől, itt már ipari technológiáról beszélünk.

Különösen, ha azt a kiszolgáló hátteret is figyelembe vesszük, márpedig a biztos és hatékony működéshez ez is szükséges. Amikor pedig a hatékonyságot említjük, akkor a végén mindig eljutunk a költségekig; és egy fejlesztés, továbbá az üzemeltetés mindig a kiadási oldalon szerepel. Itt is igaz, hogy végül nem a legolcsóbban beszerezhető megoldás kerül a legkevesebbe.

A Samsung Digital Signage egy összefüggő rendszer, amelynek már a tervezésekor alapvető szempont volt, hogy a működtetéshez csak a legszükségesebb IT- és logisztikai háttérmunkára legyen szükség. Így a teljes felhasználási ciklusra vetítve jelentős erőforrás-megtakarítás érhető el.

Főleg, ha azt is hozzávesszük, hogy mivel minden elemében illesztett és az adott felhasználásra optimalizált infrastruktúráról beszélünk, ezért az üzembiztonság jelentősen felülmúlja a darabonként összevásárolgatott rendszerekét. Emellett a karbantartási igény is sokkal kisebb, vagyis végül alacsonyabbak, de mindenképpen kiszámíthatóbbak a költségek.

A fentiekből következik, hogy egy teljesen homogén eszközpark a legjobb megoldás, de ha egy vállalkozásnak már vannak megjelenítő eszközei, azok is csatlakoztathatók. Van lehetőség az on-premise, vagyis saját szerveren telepített és futtatott Digital Signage szerver kialakítására is, de természetesen a felhő alapú szolgáltatásra épülő megoldások is elérhetők.

A paraméterezhetőségi, dedikálhatósági lehetőségek teljes tárháza rendelkezésre áll, a kapcsolt szoftver képes videó-, hang-, kép-, PowerPoint-, Flash-adatokat közölni valós időben vagy időzítve, a forrás pedig lehet akár egy USB adathordozó vagy közvetítve egy szerver is. A megszerkesztett anyagot egy egyszerű drag&drop mozdulattal az összes eszközre fel lehet tölteni.

A rendszer előnye, hogy egy kijelzőn többféle tartalom is megjelenhet egy időben, tetszőleges elrendezésben, így az információ közlése még hatékonyabbá tehető. Természetesen ennek a fordítottja is igaz: egy adott helyiségen belül – vagy akár egy lánc különböző üzleteiben – több kijelzőn különböző információk helyezhetők el, amelyek megjelenítése teljes körűen testre szabható és automatizálható.

Ráadásul külön speciális hálózatot sem kell kialakítani, mert az összes kijelző közvetlenül a szerverrel kommunikál a belső LAN hálózaton vagy akár az interneten keresztül. És ami legalább ennyire fontos: nincs szükség speciálisan képzett szakemberre sem a működtetéshez, a felhasználóbarát kezelői felületek ugyanis kulcselemei a rendszernek. Nem kell külön mondani: ez is a költséghatékonyságot szolgálja.