Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket.

Bár napjainkban már mindenre ráaggatják az okos és az intelligens jelzőket, bizony egy olyan hétköznapi eszköznél is van helye a hasonló funkcióknak, mint egy kávéfőző. Különösen, ha valaki kávérajongóként nemcsak holmi fekete löttyöt szeretne inni, hanem olyan „költeményeket”, amikre egy vérbeli olasz barista is csak elismerően csettintene. Lássuk, milyen tudással kell felvértezni egy ilyen eszközt ahhoz, hogy a „koffeinisták” tetszését is elnyerje.

Főzzön JÓ kávét!

Egyértelmű elvárásnak tűnik, de nem biztos, hogy a kinézett gép képes olyan minőségben előállítani a serkentő italt, hogy arra képzeletbeli baristánk – nevezzük Sergiónak – is rábólintson. Az egyik legfontosabb tényező, hogy milyen nyomás uralkodik az eszköz belsejében. Bár hazánkban sokan a „minél több, annál jobb”-elvét vallják, de a megfelelő kávékészítéshez bizony szigorú határok között kell maradni. A tökéletes espresso ugyanis csak akkor jön létre, ha a kávégépünk 9-12 bar közötti nyomást tud biztosítani. Ha ennél kevesebb, vagy ennél több, akkor vagy gyenge lötty vagy ihatatlan borzalom lesz a végeredmény. Ugyanígy, a vízhőmérséklet sem mindegy, mivel tévhit, hogy a kávéhoz forró – vagyis 100 Celsius fokos – vízre van szükség! Az ideális hőtartomány 88 és 96 fok között van, ezért érdemes olyan gépet keresni, ahol ezt is be lehet állítani. Na meg persze az sem hátrány, ha a kinézett masinán szabályozható a kávészemek őrlési finomsága, ezt bármelyik ínyenc (és persze Sergio) meg tudja erősíteni.

Főzzön olyan kávét, amilyenre vágyunk!

A puristáknak elég, ha van egy eszközük, ami megfőzi a kávét, aztán arrivederci! De ha valaki nemcsak a koffeintartalom miatt fogyasztja – márpedig miért tennénk így, elvégre a kávé csodálatos, számtalan ízletes változatban előállítható ital –, akkor bizony el kell sajátítani egy barista tudásának jelentős részét, hogy ne csak az espresso, de a latte macchiato, a flat white vagy épp a frissítő jeges kávé is tökéletes legyen. Sőt, ha kell, teát is tudjon főzni, elvégre nem mindenki „kávés”! Mennyivel egyszerűbb lenne, ha mindezt egy gombnyomásra elvégezné helyettünk a gép, nem igaz?

Persze, ehhez olyan eszközre van szükség, amelyik nem csak a kávét képes feldolgozni, de megbirkózik a tejhabosítással is, lehetőleg egy beépített habosító egység segítségével – az oldalra kilógó, gőzt pöfögő csövekkel ugyanis kényelmetlen és akár balesetveszélyes is lehet ez a művelet, ha például a forró tejhab ránk fröccsen.

Kinek-kinek igényei szerint

A világ egyik legfrusztrálóbb szituációja, amikor kedvünk szerint „belőttük” a kávégépet, pont olyan lesz a kávénk, amilyet szeretnénk, aztán jön egy kollégánk vagy családtagunk és mindent elállít, elteker, hogy kezdhessük elölről az egészet. A mai modern, intelligens kávéfőzőknek már erre is van válaszuk: mindenki létrehozhat rajta egy „felhasználói fiókot”, ún. profilt, amely képes tárolni a beállításainkat, és így egyetlen gombnyomással újra a mi kedvünk szerinti kávét fogja készíteni a masinánk.

Ne kelljen mérnöki diploma a tisztításhoz!

A profi kávégépek egyik legproblémásabb része azok tisztítása, a sok különféle alkatrészt ugyanis vagy csak nehezen lehet kiszerelni – a visszaillesztésről nem is beszélve – vagy egyáltalán nem, ilyenkor pedig kevésbé gusztusos foltok, lerakódások keletkezhetnek a kevésbé jól elérhető részeken, amire egy idő után elég csak ránézni, hogy elmenjen a kedvünk a gép használatától. Érdemes ezért a vásárlás előtt megnézni, hogy milyen módon lehet tisztítani a kinézett gépet. Ha egyszerűen szét lehet szedni és ugyanilyen könnyű összerakni, jó helyen járunk – az sem hátrány persze, ha ezek az alkatrészek aztán a mosogatógépet is kibírják!

Legyen OKOS!

Bár ezek főleg kényelmi funkciók, de ha tökéletes kávét szeretnénk, hát legyen a hozzávaló gép is hasonló! Ma már nem űrtechnológia egy színes érintőképernyő, amellyel még azok is könnyedén boldogulnak, akik egyébként zavarba jönnek egy többfunkciós kávégép rengeteg gombjától, zavaros kapcsolóitól és piktogramjaitól. Egy barátságos, felhasználóbarát érintőképernyő azonban mindenki számára egyértelművé teszi a gép kezelését, arról nem beszélve, hogy így attól sem kell tartani, hogy a különféle konyhai szennyeződések megülnek a gombok illesztéseiben, amitől először csak ragacsos lesz az eszköz, idővel azonban akár a működését is befolyásolhatják az apró, de makacs szennyeződések.

Ha pedig reggelente, amíg agyunkat még a robotpilóta vezérli, nem szeretnénk a kávékészítéssel vesződni, jól jön, ha már az ágyban fekve kiadhatjuk a parancsot a gépünknek, hogy éppen milyen kávékölteménnyel várjon minket a konyhában. A modern intelligens kávéfőzőknél ezért ma már megjelentek az okostelefonra letölthető applikációk, amelyek segítségével beindíthatjuk a folyamatot, hogy nekünk már csak a gőzölgő csészét kelljen felemelni a gép tálcájáról. Igaz, ehhez előző este oda kell azt készíteni, de ennyit bizonyára mindenki megtesz jövőbeni (és sokkal fáradtabb) énje kényelme érdekében.

