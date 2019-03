Van egy rossz hírünk: valószínűleg többnyire ön sem rendeltetésszerűen használja a testét. Lehet, hogy most sem, mikor ezt a cikket olvassa. Ha hirtelen megáll egy pillanatra, és megfigyeli, hogy épp hol, és milyen pózban ül, mit tapasztal? Elég kényelmes a széke? Egyáltalán milyen széken ül, és azt ki állította be? Nem fáj tőle a háta? Mennyire kénytelen rágörnyedni az asztalra? Milyen pózban vannak a lábai, és a karjai? Mennyire van távol a monitor? Amikor pedig a telefonját nyomkodja, milyen szögben áll a nyaka? Most, hogy szóba került, van is benne némi feszülés? Ahogy a vállakban és a karokban is?

Nem nekünk való az ülés

Egyáltalán nem véletlen, ha irodai munkát végezve, az íróasztal mellett töltött napi nyolc-tíz-tizenkét óra után nem érzi jól magát, mert evolúciós szempontból nem való nekünk az ülő életmód, az emberi szervezet alapvetően nem erre lett kitalálva - állítja Relle Éva gyógytornász.

© Székely Petra

A gerinc betegségeit speciális McKenzie tornával kezelő szakember hozzáteszi, gyerekkorunkban még szép egyenesen tudjuk tartani magunkat, majd ez a kamaszkorral nagyrészt elmúlik. A helyzet pedig akkor kezd drámaian romlani, mikor a kötelező testnevelés órák világán túl, ha az illető addig sportolt is, beül az irodába, és felhagy a rendszeres mozgással.

„Eleve bizonyos mennyiségű hát-és hasizom kell az egészséges, gerinckímélő üléshez, amivel az iroda embere sokszor nem rendelkezik. A statikus ülő helyzetben töltött mindennapoktól eleinte csak hol egy kis izomgyengeség, máshol egy kis izomfeszesség alakul ki, majd egyre görbébb lesz a hát. A helytelen tartástól jellemzően a négyes-ötös csigolyánál törik meg a gerinc, ebből az állandó nyomásból alakulnak ki idővel a komoly fájdalmakkal járó porckorong- és a gerincsérvek. Ezeket aztán nem győzzük gyógytornával helyretenni, de legrosszabb esetben akár műtétre is szükség lehet” – magyarázza Relle Éva, akinek betegei zömmel a 25 és az 50 közti korosztályból kerülnek ki.

A tempós gyaloglás csodája

A gyógytornász szerint sokan azzal is rontanak a helyzeten, hogy tanulás és munka közben előszeretettel hajtogatják magukat a gyerekkorukban megszokott sarokülésbe. „Ez a póz hosszú távon már egy középiskolás térdszalagját is tönkreteszi. Egy felnőtt térdének már csak az gyilkosabb, ha még be is ül a két lába közé” – sorolja Relle Éva.

A szakember az ún. amerikai tévénézős üléstől is óva int, mikor a lábat feltesszük az asztalra, mert ez a merev, kifeszített helyzet szintén hatalmas nyomás alá helyezi a derék-és a térdízületeket. Az pedig a lehető legnagyobb merénylet az erek ellen, amikor jellemzően a nők dupla gordiuszi csomóba csavarják maguk alatt a lábukat. „Hiába ezt tartjuk elegánsnak és nőiesnek, ha valaki sokat ül így, ne csodálkozzon, ha idővel seprűvénás lesz a lába” – figyelmeztet.

Azon túl, hogy kerüljük az említett testhelyzeteket, érdemes hengerpárnát tenni a derekunk mögé, hogy a csigolyák némileg jobb helyzetbe kerüljenek, továbbá legalább húsz-harminc percenként álljunk fel és sétáljunk, nyújtózzunk egy kicsit – tanácsolja a gyógytornász, hogy ne üljük magunkat tönkre.

Ma már egyre okosabb applikációk is segítenek, illetve tudatos szervezéssel is alakíthatjuk úgy a napunkat, hogy időről-időre kénytelenek legyünk elhagyni a megszokott munkaállomásunkat. „És igenis, iktassuk be a rendszeres mozgást az életünkbe. Heti 150 perc intenzív sportolás lenne az ideális, ami lehet bármi: úszás, kerékpározás, futás, tánc, aerobic, jóga, pilates, stb. Nem kell ezt túlgondolni, én például nagyon hiszek a tempós gyaloglás igen előnyös hatásaiban” – tette hozzá.

Holisztikus szemléletmód az irodákban is

„A globális munkaerőpiacon komoly átalakulás zajlik, egyre tudatosabbak vagyunk mind a testkultúra, mind az ergonómia terén” – ezt már Sebestyén Diána, az irodai megoldásokkal foglalkozó Kinnarps üzeltfejlesztési menedzsere mondja. Szerinte az emberközpontú, holisztikus gondolkodás folyamatosan nagyobb teret nyer.

„Ülhetek a legjobb irodaszéken, beállíthatom a legoptimálisabban, járhatok sportolni és felállhatok óránként, ám ha engem alapvetően megterhel a pszichológiai környezetem, vagy nincs levegő és természetes fény az irodámban, mit sem ér az egész. A legfontosabb az lenne, hogy minden tényezőre odafigyeljünk, és a tüneteket ne csak kezeljük, hanem megelőzzük. Sok apró gesztus, kis napi cselekedet, kellő odafigyelés az egészség kulcsa, az ülő életmód mellett különösen” – teszi hozzá.

A székbeállítás az egyik kulcs

Sebestyén szerint az ergonomikus munkakörnyezet kialakításával és a megfelelően beállított irodabútorokkal is rengeteget tehetünk az egészségünkért. „Nem is gondolnánk, mennyire megterhelő a szervezetünknek, hogy nap mint nap rosszul beállított székeken ülünk” – figyelmeztet.

A szakember szerint tipikus hiba, hogy a székbeállítások nincsenek testre szabva, például nem a súlyunknak megfelelők, sokan ráadásul még le is fixálják az irodaszékeket. Miközben a forgószékekre jellemző hintamechanika fontos egészségvédő funkció: a háttámlát és az ülőlapot úgy mozgatja szinkronban, hogy ettől a gerinc melletti izmok finoman dolgozzanak. „Ez egyrészt kellően tartja a hátat, másrészt nem leszünk olyan fáradtak” – emeli ki az irodabútorokkal foglalkozó Kinnarps munkatársa.

Ilyen az ideális munkaállomás: - az irodaszék ne legyen lefixálva - lehetőség szerint kagyló alakú ülőlapon üljünk, ami nem vágja a vádlinkat - kényelmesen meg legyen támasztva az alkar, a könyök és a csípő - az alkart nem metssze az íróasztal lapja - az ízületek (térd, boka, könyök) 90 fokos szögben legyenek - a képernyő teteje a fejünk búbjával egy magasságban, vagy 20 fokkal alatta legyen - alulról felfelé semmiképp ne nézzük a monitort, mert az nagyon megterheli, kiszárítja a szemet Mi az az ökölszabály? Ha fél-egy öklömnyi távolság van a vádlink és az ülőlap között, akkor már egészségesen ülünk.

A Next Office a Kinnarps koncepciója a jövő munkakörnyezetéről, ahol az egyik lehetséges megoldás a tevékenységalapú munkavégzés. A tevékenységalapú munkakörnyezet olyan szemléletet tükröz, amely változatosságon alapuló, rugalmas és ösztönző megoldásokat kínál. A legújabb munkavégzési trendek lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak választani tudjanak a feladataikhoz igazított terek közül, az ergonomikus megoldások és lehetőségek az irodán belüli közlekedésre pedig hozzájárulnak az egészségesebb életmódhoz. Mozgásra - azaz egészségesebb munkavégzésre - ösztönöz az is, ha úgy szervezzük a meetingeket, a munkanapjainkat, hogy eleve fel kelljen állnunk a gépünktől és sokat mozogjunk. Fontos, hogy legyenek terek a bizalmas telefonbeszélgetésekhez, vagy a nagy koncentrációt igénylő munkavégzéshez. Az új generációk már tudatosabban választanak munkáltatót akár aszerint, hogy mennyire környezetbarát vagy egészségkímélő egy–egy iroda.

(A kiemelt grafika készítője: Székely Petra)

Az oldalon elhelyezett tartalom a Kinnarps Hungary Kft. megbízásából készült, a cikket egy független szerkesztőség írta, előállításában és szerkesztésében a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.