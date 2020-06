A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék – a könnyű elérhetőség mellett. Az online videótárakban a folyamatosan megjelenő új szériák mellett párhuzamosan elkezdünk akár három másikat is, nem ritkán olyat, ami már befejeződött, a 90-es évek vége óta megerősödő minőségi sztenderdek miatt pedig már az újranézés sem bűncselekmény. Alább az HBO GO kínálatából válogattunk és teszünk javaslatokat, de a lista személyes ízlésünket tükrözi.

1. Maffiózók (1999-2007)

Ha már a 90-es évek vége és bűncselekmény, akkor kezdjük a Maffiózókkal. Tony Soprano és tágabban értelmezett „családja” történetének formai/vizuális megoldásaiban tapasztalhatunk majd némi antik sercegést, de látni fogjuk, mennyire izgalmas mai szemmel egy-egy beállítás, kamera- vagy zenehasználat. Amit viszont kapunk, az egy csúcsrealista maffiasorozat, aminek egyik legszórakoztatóbb és talán legfontosabb vonása, hogy leszámol a klisékkel, és rendkívül széles spektrumon ismertet meg minket egy bűnöződinasztia mindennapjaival. A mindennapokat szó szerint kell érteni, mert Tony és barátai ott vannak a lányaik focimeccsén, látunk közös grillezést, de ennél sokkal többet is, mert a sorozat és a karakterek pszichológiai rétegzettsége folytán megismerkedünk a bűnözők lelki világával, sőt, bármennyire is megdöbbentő, lelkiismereti küzdelmeikkel is.

2. Szex és New York (1998-2004)

Egy évvel korábban indult a sorozat, amely letette a modern romantikus vígjátékok alapkövét. A popkultúra megkerülhetetlen tényezője lett, és talán pont azért, mert a négy New York-i szingli csillogós történetébe belevegyültek olyan nyers és őszinte gondolatok, történések, amik képesek voltak valódi, mélyebb dimenziót kölcsönözni a sorozatnak. Egy válás, az egyedülállók gyereknevelése vagy a rákkal való küzdelem is belefért egy alapvetően könnyed keretbe. Az egyes részeken átívelő, fő epikus szál, Big és Carrey lassú-lassú egymásra találása pedig nem kevés azonosulási felületet tudott adni a nézőknek, hiszen mindenki találkozott már Big egy-egy alteregójával a saját életében is.

3. True Detective (2014-)

A sorozat a köztudatban leginkább úgy csontosodott meg, mint az első folytatásos, amelyik a legkomolyabb, A-ligás színészeket igazolta le az HBO eddig 3 évadot megélt saját gyártású detektív produkciójához. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell vagy Mahershala Ali pedig a sorozatban is hozták azt a fajta, minőségi színészi játékot, amit mindig elvárunk tőlük – de ami sosem lesz magától értetődő. Mindhárom évad különböző nyomozási ügyeket dolgoz fel, ami ugyanakkor mindig sajátja, az a nehéz, sötét, szinte bőr alá hatoló atmoszféra, ami egy pillanatra sem engedi el a nézőjét. Nem mindig könnyű befogadni, de fontos darab, már csak olyan szempontból is, hogy nagyon plasztikussá tette azt, miből is áll egy nyomozás – a Sherlock Holmes-féle könnyed dedukciós módszer papíron nagyon jól mutat, de a sorozat kitálal: sokszor a véletlen és az idő az, ami a nyomozó leghűségesebb Watsonja lesz. Sőt, ha főcímeket is rangsorolnánk, bizonyosan az első három helyezett között lenne a széria.

4. Terápia (2012-2017)

Talán még ma is nehéz elképzelnünk, hogy vannak filmek, amik végig egy szobában játszódnak, többé-kevésbé akció nélkül zajlanak az események, mégis páratlan feszültség képződik a párbeszédekből és a karakterek kapcsolati dinamikáiból. A Terápia ezeknek a kamaradrámáknak egyik zászlóshajója. Az sokszorosan díjazott izraeli eredeti után számos nemzet legyártotta – a maga képére – a produkciót. A magyar verzió castingjában igyekeztek azokat a természetesen játszó tehetségeket felvonultatni, akik színpad mellett filmen, egy ennyire fókuszált felállásban és közegben is megállják a helyüket. Néhány név: Mácsai Pál mint terapeuta, Nagy Zsolt, Péterfy Bori, Nagy Ervin, a fiatalabbak közül pedig Sztarenki Dóra vagy Vilmányi Benett világszínvonalon jelenítik meg a pácienseket, de azt se felejtsük el, hogy olyan fantasztikus rendezők vannak mögöttük, mint Enyedi Ildikó, Gigor Attila, Nagypál Orsi vagy épp Schwechtje Mihály. Ami pedig egyedülálló, sőt hiánypótló minősége a sorozatnak, hogy sok kártékony közhelyet oszlat el a pszichológiával és magával a terápiás folyamattal kapcsolatban, olyannyira hiteles, hogy sok pszichológiai képzésben ajánlott irodalom státuszt kapott.

5. Trónok harca (2011-2019)

Kevés sorozat van, amit a nézők 99,9%-ának nem kell bemutatni, de a Trónok harca ilyen, mégsem hagyhatjuk ki a listánkról. Ha azt mondjuk, hogy kult, az sem fejezi ki azt a „tömegpszichózist”, amit a fantasy-sorozat elindított. Az aktuális epizódok sugárzása valódi közösségbe kovácsolta a világ távoli pontjain éjszakázó, szabadnapot kérő, munkában sumákoló vagy éppen otthon tobzódó rajongókat. Azon túl, hogy a fantasy műfajának tényleg varázsos hatása lehet az emberekre, ez a széria sokkal többről szólt: mindenki megkapta tőle, amit várt. A legfontosabb motívuma az érdeklődésnek talán a fordulatosság. Számtalan reakcióvideó található az interneten, ahol az emberek testen kívül állapotban, hisztérikus sikoltozásokkal vagy szájukra szorított kézzel, a kanapéról lehemperedve jutalmaznak egy-egy nem várt eseményt. De emellett is, ez az a széria, ahol valódi karakterfejlődések, igazi motivációk dominálnak – talán éppen ezért is nehéz eleinte maradéktalanul azonosulni vele, míg rá nem jövünk, mennyire valódi az a szofisztikáltság, amivel a Trónok harca dolgozik. Óriási tétek mögött is ott liheg az ember, másodlagosnak gondolt érzelmek, ösztönök, szokások azok, amik ennek a világnak a magaspolitikáját mozgatják – ismerős lehet ez a képernyő innenső oldaláról is. A sorozat sikere számos színésznek fordította igazán komolyra a karrierjét, gondoljunk csak Kit Haringtonra, Emilia Clarke-ra vagy éppen Jason Momoára.

Trónok harca © HBO GO

6. Az ifjú pápa/Az új pápa (2016, 2020)

A lista legprovokatívabb darabjai Az ifjú és Az új pápa egy-egy évada. Vannak esetek, amikor a fikciót rendkívül nehezen választjuk le saját valóságunk tapasztalatairól, tudásunkról vagy elfogultságunkról. Ha egy világvallás a téma, akkor sokunk rendkívül érzékenyen reagálhat. Mégis érdemes esélyt adni a Pápának. Mert minden előzetes vagy alakuló elvárásunk ellenére ennek a szériának nem az a célja, hogy lebuktassa a Vatikánt, vagy ellenszenvet ébresszen az irányába, esetleg provokáljon – még akkor sem, ha sok mozzanatot könnyű provokatív fénytörésben látnunk. Főhajtás ez az emberi lélekbe vetett hit és a tapasztalaton túlmutató vágyódás előtt. Jude Law és John Malkovich remekelnek mint pápák, de akit először látunk majd itt (például a Voiello bíborost játszó Silvio Orlandót), az is lefegyverző alakítást fog nyújtani.

7. Aranyélet (2015-2018)

Sokan a mai napig az Aranyéletet tekintik a magyar sorozatgyártás legkiemelkedőbb darabjának. A finn eredetihez (Helppo elämä) képest a hazai remake-ben komolyabb változtatás volt, hogy az alkotók igyekeztek a magyar viszonyokat leképezni, így téve a sorozatot aktuálisabbá, hitelesebbé. A Miklósi-család története tulajdonképpen a megalkuvás, a fehérgalléros bűnözésbe való bemerítkezés története. Fantasztikus színészek keltik életre a karaktereket, a tapasztaltabb művészek (Ónodi Eszter, Thuróczy Szabolcs, Anger Zsolt) mellett megjelentek olyan fiatalok, mint Döbrösi Laura vagy Olasz Renátó, akikről túlzás nélkül állítható, hogy a sorozat egy csapásra sztárt csinált belőlük. A teljes produkció egyik legizgalmasabb része, hogy az útját még kereső magyar filmmarketing ezúttal zseniális teaserekkel állt elő az egyes évadok környékén, nehéz elfelejteni akár a wannabe gengszterrap-klipet (amit az HBO teljes egészében leforgatott, a sorozatban csak részletek vannak, és azok is kicsit másképp), akár Miklósi Janka kampányvideóját vagy épp a Hollós Endre-(ál)interjút a Forbes oldalán.

Aranyélet © HBO GO

8. Westworld (2016-)

A 70-es években készült eredeti remake-elése és sorozattá bővítése talán az egyik legjobb dolog volt, ami a sci-fi rajongókkal történhetett. A Westworld az egyik ok, amiért szeretjük a sorozatokat, hiszen van tere a motivált karakterfejlődésnek (a tavalyi Nobel-díjas, Olga Tokarczuk kritikájának egyik cáfolata is lehetne a WW), az idősíkokkal való játéknak, és azoknak a technológiai környezetben élezett, illetve azzal összefüggő lételméleti kérdéseknek, amik minden igényes sci-fi sajátjai, legyen szó a mesterséges intelligencia vagy a szabad akarat összefüggéseiről, vagy arról, hogy mit hagyunk magunk mögött egy csúcsfejlettségű információs vagy technokrata társadalomban.

9. Eufória (2019-)

Nehéz összefoglalni az Eufória című sorozatot néhány mondatban, hiszen nagyon keveset mondunk, ha kijelentjük, traumatizált fiatalok életét, mindennapi problémáit, menekülőútjait követhetjük nyomon. A sorozat formai/képi megoldásai teszik olyannyira líraivá az egyes részeket, ami a nyers prózaisággal keveredve valami egészen szokatlan ambivalens, megismételhetetlen élményt biztosít a nézőnek. Elég, ha az egyik drogjelenet forgó szobájára gondolunk, aminek ennyire plasztikus kifejezésében nagyon fontos szerepe volt Rév Marcell operatőrnek, vagy arra a szekvenciára a 7. rész végén, amikor a két főszereplőt felváltva látjuk, az egyik súlyos depresszióval küzdve tartja vissza a pisilést, a másikuk pedig egy fülledt buliban tombol. Ezek a bámulatosan sűrű jelenetsorok sodorják a filmsorozatot a költészet határára.

10. Csernobil (2019)

A csernobili katasztrófát a hitelesség igényével feldolgozó minisorozat bekapcsolja minden magyar néző érintettségét, hiszen sokan még emlékeznek, hogy a szerencsétlenség hogyan befolyásolta saját életüket. Hiánypótló az alkotás, hiszen a több mint 30 éve történt esetről nem készült játékfilm. És elsőre egy olyan alkotás látott napvilágot, aminek látványvilága lenyűgözően pontos, a karakterek és az alakítások hitelesek, és az az abszurditás is rendkívül plasztikusan jelenik meg, mely szerint a mindenkori hatalom képes elmenni odáig, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is megpróbálja torzítani a valóságot.

Csernobil © HBO GO

