Míg másoknak 2020 a túlélésről szólt, a Számlázz.hu-nál sorban értek el újabb és újabb mérföldköveket. A növekedés nem könnyű dolog, az új kihívások és feszített munkatempó mellett a munkatársak mégis úgy gondolják, hogy még egy ötöslottó főnyeremény mellett is a cégnél dolgoznának. Ángyán Balázs ügyvezetővel és Stygár László szolgáltatásfejlesztési vezetővel a munkavállalói értékekről, a skandináv modellről és befektetőről, valamint a jövőről beszélgettünk, de szóba került a cég 15. születésnapjának megünneplése is.

2020 mindenki számára furcsa év volt. Ám Önöknek minden bizonnyal másképp, mint a többségnek. Hogyan élték meg eddig a 2020-as évet?

Ángyán Balázs: 2020 valóban különleges év volt eddig. Kicsit úgy érzem magam, mintha egy sportautóról szálltunk volna fel repülőgépre. 2017-ben hatalmas mérföldkő volt a Számlázz.hu életében, mikor elértük az 50 000 felhasználót. Óriási ünneplést csaptunk. 2020-ban elsuhannak mellettünk a mérföldövek: 200 ezer, 250 ezer, 300 ezer, 350 ezer vállalkozás és több mint 430 ezer regisztráció... Idén már közel 100 millió számlát készítettek rendszerünkben az elindulásunk óta. Egészen döbbenetesen gyorsan zajlanak az események.

Míg sajnálatos módon nagyon sok cég életében 2020 az összezsugorodás, a nadrágszíj megszorítás, a bizonytalanság éve volt, a mi esetünkben a döbbenetesen felgyorsuló fejlődésé. Emellett olyan dicséretet kaptunk, aminél nagyobbat cég soha nem kaphat: egy Facebook-posztnál, ami azt taglalta, hogy ki miért utálja a munkahelyét, az egyik munkatársunk azt írta, hogy ha megnyerné a lottó ötöst, akkor is nálunk dolgozna. Ez számomra óriási dicséret és elismerés. Megtiszteltetés számomra ennél a cégnél dolgozni.

Hogyan vették az akadályokat? Ilyen tempónál minden bizonnyal fel kellett venni a kesztyűt...

Stygár László: A Számlázz.hu működése 2010 óta egy stratégiai terv alapján folyik, amiben meghatározzuk az üzleti célokat és leírjuk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy megvalósuljanak. Ezt az üzleti tervet 2010 óta a Smart Commerce Consulting készíti nekünk.

2020 több szempontból is tele volt kihívásokkal: tudtuk, hogy július elsején lesz egy nagy jogszabályváltozás a NAV online rendszerével kapcsolatban, ami sok céget érint. Így az év első felében, sőt, már 2019 év végén is azzal foglalkoztunk, hogy megnézzük, pontosan mi ez a jogszabályváltozás, kikre hogyan fog hatni és hogyan tudjuk megteremteni azokat a feltételeket, hogy ki tudjuk szolgálni a felmerülő igényeket.

Rengeteget dolgoztunk, de megérte. A célirányosan végzett munkának hála, biztosítani tudtuk a piaci szereplőknek, amire szükségük van. A felhasználói számunk idén közel 200 ezer fővel nőtt meg. És még előttünk van az év második fele.

Milyen kihívásokkal járt ez a megnövekedett felhasználói szám?

Stygár László: A dinamikus növekedés miatt folyamatosan skálázódni kell. Ennek két fő lába van. Az egyik az természetesen az IT része: rendben kell lennie a hardvereknek és szoftvereknek, amik kiszolgálják a 370 ezer vállalkozást. Ez egy nagyon nagy feladat. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan IT csapathoz tartozhatok, aki meg tud felelni ezeknek a kihívásoknak.

Ángyán Balázs: A másik láb az emberi oldal. Hazugság lenne azt állítani, hogy könnyű együtt élni egy ennyire gyors növekedéssel. 2015-ig gyakorlatilag a három alapítótulajdonos és a stratégia tanácsadók vitték a céget. Az elmúlt 4-5 évben 500%-kal nőtt a csapat létszáma: most körülbelül 25-en vagyunk. Mentálisan ez egy nagyon nehezen feldolgozható helyzet, hiszen hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre megváltozik körülöttünk, hogy kikkel dolgozunk együtt. Nő a létszám, új embereket kell megszoknunk, új munkamódszerekhez kell igazodnunk.

Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője © Számlázz.hu

Sokat segít, hogy nagyon alapos a kiválasztási eljárásunk: törekszünk arra, hogy olyan új munkatársakat találjunk, akik könnyen beilleszkednek ebbe a szervezetbe, akik szeretnek velünk dolgozni, és mi is szeretünk velük dolgozni. És nem csak dolgozni szeretünk velük, hanem együtt lenni is. Ez egy kritikus pont – a felvétel részét képezi egy olyan csapatinterjú, ahol bárki felteheti a kezét és azt mondhatja, hogy ne haragudjatok, ezzel az illetővel én nem szeretnék együtt dolgozni. Ezáltal egy olyan csapat született meg, aminek tagjai szívesen töltik együtt az idejüket, akár munkahelyen, akár munkahelyen kívül. Ez sokat segített a gyors növekedés feldolgozásában. De azért még egy komoly út áll előttünk a következő években.

Hogyan tudták megtartani a jó hangulatot úgy, hogy rengeteg munka szakadt mindenki nyakába?

Ángyán Balázs: Az előbb felvázolt felvételi folyamat ebben sokat segített. Számunkra fontosabb, hogy valaki jó ember legyen, mint tökéletes szakember. A szakmaiságon és a tudáson lehet csiszolni, de azon, hogy ki milyen ember, kevés lehetőség van változtatni. Sokat tett mindehhez, hogy 2015-ben az alapító csapat egy külső szervezetfejlesztő vállalat bevonásával egy olyan cégkultúrának és működési alapelvnek az alapjait rakták le, ami nagyon szerethető, sok humor és szabadság van benne. Az egész kultúra a bizalomra épít. Ez pedig mindenkinek segít abban, hogy alkalmazkodjon és megszeresse a céget. Nálunk nincs hibáztatás és egymásra mutogatás: közös feladatok vannak, amiket együtt kell megoldanunk.

Mennyire törekszik arra a cég, hogy biztosítsa a munka-magánélet egyensúly megvalósulását?

Ángyán Balázs: A titok abban rejlik, hogy nincsenek kötelező programok – ha valaki nem akar részt venni egy közösségi programon, ne tegye. Persze azért nálunk is vannak kezdeményezések, de ezek belülről jönnek. Minden szerdán tartunk közös reggelit, amit két kisorsolt kolléga készít a többiek számára. Esténként pedig vannak póker- vagy lanpartik, amikor bent maradunk az irodában és játszunk kicsit.

De néha többet ér egy ilyen közös programnál egy teljesen spontán beszélgetés a kávégép mellett vagy egy közös ebéd.

Ez az attitűd összeköthető a svéd befektetővel, a Vismával?

Ángyán Balázs: Az, hogy a skandináv befektetővel nagyon hasonlóan gondolkodunk és hogy az alapító tulajdonosoktól egy ilyen gondolkodásmódot, attitűdöt örökölt a csapatunk, inkább egy szerencsés találkozásnak mondható. Ezt a lehetőség szerint igyekszünk fenntartani, ami persze egyre nehezebb.

Stygár László: Nem a befektetőktől kaptuk ajándékba a cégkultúránkat. Inkább fordítva történt: a picit skandinávos, nyitott cégkultúra tette lehetővé, hogy együtt tudjunk működni a skandináv befektetővel. Az, hogy a gondolkodásmódunk megegyezett a skandináv cégével és a kultúrával, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az együttműködés megszülethessen.

Stygár László, a Számlázz.hu szolgáltatásfejlesztési vezetője © Számlázz.hu

Hogyan alakult át egy magyar kkv skandináv szemléletű céggé? És ami még fontosabb: hogyan vették észre a befektetők?

Ángyán Balázs: 2017 környékén kezdtünk el arról gondolkodni, hogyan tudnánk együtt dolgozni befektetőkkel. Mindez sok szempontból egy nagyon tradicionális folyamat volt: egy külső tanácsadó cég végtelenül profin menedzselte le a folyamatot.

De hogy mitől is működött? Hagy meséljek el egy történetet ezzel kapcsolatban. A Vismával szerelem volt első látásra. Sose fogom elfelejteni, mikor egyszer Norvégiában, a Visma székházában, a vezérigazgatóval volt egy megbeszélésünk. A beszélgetés végén Laci megkérdezte, hogy ez a szép irodaház saját tulajdon-e vagy bérlemény. És a vezérigazgató, mint aki nem érti a kérdést, teljesen döbbent arccal odafordult Lacihoz és azt mondta, „mi emberekbe fektetünk, nem épületekbe.” Akkor láttam Lacin, hogy kisimult az arca. Ilyen emberekkel jó együtt dolgozni.

Stygár László: Sablonosan hangozhat, de a Számlázz.hu-nál kölcsönösen megbízunk egymásban és mindenki együtt vállal felelősséget. Mikor arról beszélünk, hogy a működésünk a bizalomra épül, az azt jelenti, hogy megbízunk a másikban, hogy tudja mi a feladata és felelősségteljesen el fogja végezni. Nem törekszünk arra, hogy bárki helyettesíthető legyen. Kimondva-kimondatlanul felvállaljuk azt a kockázatot, hogy bárkit vesztünk el, a Számlázz.hu meg fogja sínyleni. Nyilván a létszám növekedésével ez a kockázat csökken. Ez erős energiatakarékossági pont is egyben. Nem kell egy feladatkörre két embert felvenni, mert mi lesz, ha az egyik nem fog beválni.

A kezdetektől fogva az embert tartjuk a legfőbb értéknek. Számunkra nagyon fontos, hogy kik dolgoznak velünk. Az emberek nem fogaskerekek, hanem kollégák, társak, segítők és a lehető legtöbb esetben barátok is. Ez a fajta mentalitás nagyon találkozik a skandináv gondolkodásmóddal. A Visma vezérigazgatójánál is láthattuk, hogy épeszű ember nem épületekbe fektet, hanem emberekbe. Mert az épület nem érték, az ember az.

Mik a tervek a jövőre, mik a következő lépések?

Stygár László: A Számlázz.hu rendszerét jelenleg 370 ezer vállalkozás és több mint 430 ezer felhasználó használja. Nagyjából 650 ezerre tehető azon vállalkozások száma, amiknek a tulajdonosai számlát bocsátanak ki. Vagyis ezeknek nagyjából fele rendelkezik nálunk regisztrációval. Ez kettő dolgot jelent.

Az egyik, a kisebbik, hogy ma a Számlázz.hu-nál dolgozni és azt üzemeltetni nagyon komoly munka. Egy olyan szolgáltatás vagyunk, amit a magyar vállalkozók fele szinte mindennap használ. A Számlázz.hu Magyarország olyan szolgáltatójává nőtte ki magát, ami nagyon picit jellegében hasonlít a közműszolgáltatókhoz. Ez óriási felelősség, de egyben nagy büszkeség is, amit mi tudatosan vállalunk a jövőben is.

Ami ennél sokkal fontosabb és nagyobb dolog – és valójában 15 éve ott van tudatosan a Számlázz.hu növekedésébe – hogy ennek a 430 ezer használónak a mindennapi munkáját változtattuk meg. Kibocsátjuk a számlát, eljuttatjuk a vevőhöz, nyilván lehet tartani, hogy melyik számla van kifizetve, vagy automatikusan beérkezik a bankszámlakivonat a fiókokba – holott korábban kézzel kellett böngészni. Megváltoztattuk a magyar vállalkozások működését: hatékonyabbá tettük és sokkal kevesebb hiba történik, mert a szolgáltatás leveszi a rabszolgamunkát a vállalkozók válláról. Az egész szolgáltatási palettánk ebbe az irányba mozdul: ha egy munkát a számítógép sokkal gyorsabban és pontosabban tud elvégezni, akkor azt ne a vállalkozó végezze el.

Ezekben a percekben is azon dolgozunk, hogy olyan szolgáltatásokat vezessünk be, amik átalakítják ezeket a vállalkozói intézményeket. Pontosan tudjuk, mi az, ami sok szenvedést okoz egy magyar vállalkozónak, mik azok az unalmas, robotikus munkafolyamatok, amit a mai napig is vállalkozók százezrei végeznek el, holott egyáltalán nem nekik kellene. És nem látunk semmi akadályt abban, hogy ezeket a fejlesztéseket véghez vigyük és vállalkozók tömegei részére elérhetővé tegyük. Ezt csináltuk az elmúlt 15 évben is és ezt fogjuk csinálni a következő 150 évben is. Jelenleg azon dolgozunk, ha a felhasználók belépnek a Számlázz.hu-ba, az összes kimenő- és bejövő számlájuk elérhető legyen rendezett, kereshető, könyvelő számára könnyen továbbítható formában. A Számlázz.hu-s számlák és a nem Számlázz.hu-s számlák egyaránt (kéziszámlák is). Ez a Számlaverzum!

A terv tehát a jövőre nézve, hogy tovább folytassuk a teljes magyar vállalkozói réteg digitalizálását. Sok esetben egy magyar vállalkozó sokkal gyorsabban és sokkal „digitalizáltabban” tud dolgozni, mint az EU más országainak vállalkozói – és nem csak délre vagy keletre kell tekintenünk.

Idén ünneplik a cég 15 éves felállását. Mik a tervek?

Ángyán Balázs: Házon belül már megünnepeltük a születésnapot. Az ügyfelekkel pedig hamarosan egy Facebookon és Instagramon futó kampánnyal fogunk ünneplni, amiben három karakterre helyezzük a hangsúlyt, de lesz nyereményjáték is. Őket, nem szokványos Számlázz.hu felhasználókat egy ismert humorista, Kiss Ádám testesíti meg. Nagyon szeretjük ezeket a karaktereket – akiknek maszkjai fél napig készültek a forgatások alkalmával – hiszen egyszerűek, őszinték és haladnak a korral, mint mi. Mindegyik figurához külön játék kötődik, AR-filterekkel összekötve a játékosok is magukra ölthetik Ádám maszkjait. Magic Irén jóslatokat mond majd, Titusszal, a könyvelővel egy egyszerű, de nagyszerű Számlázz.hu kvízben vehetnek részt a játékosok, míg Joli néninél almákat lehet elkapni a fejünkkel nyereményekért cserébe. Az egész kampány fő kommunikációs célja a Számlázz.hu erősítése, és hogy a vállalkozók modernizálódjanak, függetlenedjek a számlatömbtől.

A tartalom a Számlázz.hu megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.