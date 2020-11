A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni.

A hideg idő érkezésével sokan már a megszokott rutinnal indulnak a kedvenc gumiszervizük felé, hogy a téli abroncsokat feltetessék az autójukra. Természetesen már az sem mindegy, hogy erre mikor kerítünk sort, de számos más tényezőt is figyelembe kell vennünk, hogy megfelelően fel tudjuk készíteni autónkat a hideg hónapokra. Lássuk, mire érdemes figyelni!

1.Ne a téli gumin spóroljon!

Egy készlet téli gumi olyan befektetés, ami nemcsak további kiadásoktól kíméli meg az autó tulajdonosát (például egy koccanás miatt), de potenciálisan életmentő is lehet. A téli és nyári gumiabroncsok összetétele ugyanis eltérő, előbbiek a melegebb útfelületen szinte gyurmaként tudnak elkenődni, ez pedig azzal jár, hogy elvesztik a tapadásukat, míg utóbbiak a síkos, nyirkos, hideg úttesten jelentősen megnövelik a fékutat, ami szintén komoly baleseti kockázatnövekedést jelent.

Az ökölszabály szerint, ha az átlaghőmérséklet 7 Celsius-fok alá esik, onnantól már csak téli gumival szabad részt venni a közlekedésben. Ha tehát még nem jelentkezett be a gumishoz, ideje minél hamarabb lépni, már csak azért is, mert ilyenkor a legtöbb helyen jelentősen megnövekedhet a várakozási idő.

Bár léteznek úgynevezett “négyévszakos” gumik, ha tehetjük, érdemes kifejezetten téli üzemre kifejlesztett abroncsot vásárolni, ezek ugyanis jóval hatékonyabbak.

2. A keréknyomásra is gondoljon!

Ha már felkerültek az autóra a téli “papucsok”, gondoskodni kell a megfelelő nyomás beállításáról is. Jó esetben a téli gumik felszerelésekor a szervizben megfelelő keménységűre fújják a kerekeket, ezeket azonban fenn is kell tartani! A szakértők egybecsengő véleménye szerint legalább hetente egyszer győződjünk meg róla, hogy az abroncsokban továbbra is megfelelő a nyomás, ha pedig csökkenést érzékelünk, pótoljuk az elszökött levegőt. A modernebb autókban már szenzorok is segítenek ebben, mivel akár a műszerfalon is képesek jelezni, hogy melyik kerékben milyen nyomás uralkodik, régebbi járművek esetén pedig ott a nyomásmérős pumpa a benzinkutakon.

Az alacsony keréknyomás egyébként megnövekedett fogyasztással is jár, illetve megrövidíti a gumiabroncsok élettartamát, míg a túlfújt keréknél csökken a tapadás, és megnő a defekt kockázata.

3. Ellenőrizze az akkumulátort!

Az akksik nem szeretik a hideget, ezért érdemes rájuk nézni, mielőtt nekivágnánk a téli autózásnak. A minimális karbantartás itt annyit jelent, hogy megnézzük, hogy áll a töltöttsége, és ha szükséges, feltöltjük. Aki azonban biztosra akar menni, annak érdemes szakértővel is megvizsgáltatni az akkumulátort, hogy minden cella rendben van-e, és ha szükséges, lecserélni egy újabb, korszerűbb változatra.

4. Súlyos tévhitek!

A fék az autó egyik legfontosabb része, elvégre gyorsan menni bárki tud, de megállni jóllehet még fontosabb! Jó esetben a fékbetéteket az autók kötelező szervize során – vagy a műszaki vizsgára való felkészítés jegyében – cserélik a szerelők, de azért nem árt megbizonyosodni róla, hogy valóban jó állapotban vannak-e, ugyanis télen nagyobb terhelés éri a fékeket, mint az év többi részében.

A csapadékos, havas, latyakos idő eleve nem kedvez a fékbetéteknek, ha pedig az utakat is sózzák, a sós hólé egészen „hatékonyan” képes korrodálni a féktárcsákat, ami csökkenti a hatékonyságukat.

A fékfolyadékhoz jó esetben szintén nem kell hozzányúlni, de érdemes lehet megkérni a szerelőnket, hogy vessen rá egy vigyázó pillantást, és ha szükséges, töltse fel, illetve téli üzemre alkalmas keverékre cserélje azt. Ezt majd a tél végén is érdemes megismételni, ugyanis a csapadékos időszak folyamán a sok víz miatt felhígulhat a fékfolyadék.

5. Cserélje az ablaktörlőket és a szélvédőmosót is!

Apróság, de fontos, hiszen a téli időszakban várhatóan sokkal többet használjuk majd az ablaktörlőket, ilyenkor pedig minimum bosszantó, ha a lapátok csak maszatolnak előttünk, de akár veszélyes is lehet, ha az amúgy sem jó látási viszonyokat még egy picit tovább rontjuk.

Az ablaktörlő lapátok gumija elöregedik a használat közben, amit a hideg idő tovább súlyosbít, ezért annak, aki biztosra szeretne menni, érdemes beszerezni egy komplett új szettet, szükség esetén pedig a tél folyamán újra lecserélni az ablaktörlőit.

A szélvédőmosó folyadék cseréje is legalább ennyire fontos, a nyári keverék ugyanis megfagyhat, ahogy érkezik a hidegebb idő, de még a téliből is érdemes olyat választani, aminek a fagyáspontja jóval mínusz 20 fok alatt van. Az olcsóbb szélvédőmosókból könnyen kiválhat a víz, amivel azt érjük el, hogy egyetlen mozdulattal csodaszép jégvirágmezővé változtathatjuk a szélvédőt. Tény, hogy esztétikai szempontból még akár értékelhetnénk is, de vezetés közben fontosabb, hogy kilássunk az ablakon.

+1 Ne üres tankkal közlekedjen!

Ha sok az üres hely az üzemanyagtartályban, a pára miatt felhígulhat az üzemanyag, ami egyrészt megterheli az üzemanyagpumpát és a motor más alkatrészeit is, másrészt ha ez a nedvesség megfagy a tankban, még komolyabb károkat is okozhat.

Mindez elkerülhető, ha a lehetőségekhez mérten mindig teletankoljuk a kocsit. Ha azonban hosszabb időre – több nap, egy-két hét – le kell állítanunk, akkor fokozottan ajánljuk, hogy gondoskodjon arról, hogy az autó tele legyen üzemanyaggal.

Jön a tél – de mit érdemes választani? A MICHELIN Alpin termékcsalád abroncsai a legzordabb téli időjárási körülmények között is biztonságos és precíz vezetést tesznek lehetővé bármilyen útfelületen. Azoknak, akik a kényelmet és a hatékonyságot részesítik előnyben – emellett főleg városi közlekedésre használják az autót – kiváló választás lehet a MICHELIN CrossClimate+ abroncs, amely az első olyan nyári gumi, amely megkapta a 3PMSF, azaz a 3 Peak Mountain Snowflake téli minősítést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a MICHELIN CrossClimate+ abroncsok még azokban az országokban is használhatóak, ahol egyébként kötelező a téli abroncs felszerelése az autókra. A 3PMSF-minősítést egy független teszteléssel foglalkozó szervezet adja, vagyis ez a tökéletes garancia a megfelelő téli teljesítményre. A Michelin abroncskeresővel pedig mindenki megtalálhatja a vezetési szokásaihoz és autójához illeszkedő abroncsokat. Ha pedig téli vagy négyévszakos Michelin abroncsok mellett dönt, a cég téli promóciója keretében október 15. és november 30. között ajándékutalványt is kap. További részleteket itt olvashat az akcióról.

A tartalom a Michelin megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.