Ahogy a kinti levegő hőmérséklete 7 Celsius-fok alá hűl, megváltozik az autónk viselkedése. Pontosabban a nyári gumiabroncs válik használhatatlanná, annak anyagát ugyanis úgy tervezték, hogy a melegebb hónapokban nyújtson megfelelő tapadást az autónak. A gumikeverékek a hőmérséklettől függően válnak lágyabbá vagy keményebbé – ha nem a megfelelő hőmérsékleti tartományban használjuk az adott gumit, az semmiképpen sem lesz jó se nekünk, se az autónknak.

A téli időszakban használt nyári gumi a hidegtől megkeményedik, mintha rideg műanyagból lenne, azaz gyakorlatilag megszűnik a tapadás az abroncs és az útfelület között. Ez pedig azzal jár, hogy az autó irányíthatatlanná válik, nem csak a kanyarokban, akár egyenes futásnál is könnyen kitérhet a megfelelő irányból, ami baleset- és potenciálisan életveszélyes lehet. Lássuk tehát, miért nem szabad spórolni a téli gumin!

A varázsszó, ami megállítja a csúszást: a lamellák

A nyári gumiabroncsok felülete sokkal simább, mint a télieké. Aki néz autóversenyt, sokszor hallja a “slick” gumiabroncs kifejezést, ami teljesen sima felületű gumit jelent. A közúti autókon persze ilyet nem találunk, de elég összehasonlítani egy téli és nyári abroncs felületét, a különbség szemmel is jól látható lesz. A téli abroncsokon ugyanis rengeteg apró kis barázdát, úgynevezett lamellát alakítottak ki, amelyek segítik a tapadást a síkos, nedves téli úttesten. Ezek a lamellák az úttesthez érve szétnyílnak, ezzel extra tapadási felületet biztosítva a kerék számára.

Kivéve persze, ha valaki gondatlan volt, és egész évben a téli abroncsot használta az autóján. Ez a gyakorlat hatalmas felelőtlenség, a nyári nagy melegben az ilyen abroncs szinte a gyurmához hasonlóan képes “kenődni”, ami azzal jár, hogy a futófelület nagy részét ott fogjuk hagyni az úttesten. Arról nem beszélve, hogy ez a fékút jelentős növekedésével is jár, a gumi élettartamát pedig jelentősen megrövidíti. Ez természetesen a lamellák leradírozását is jelenti, magyarul, az egész nyáron használt téli gumi a hideg hónapokra ugyanolyan sima felületűvé válhat, mint a nyári abroncs, innentől pedig használhatatlanná válik a biztonságos közlekedésre.

Gumiabroncs-boszorkánykonyha

Az abroncsok fizikai kialakítása mellett annak kémiai összetétele is rendkívül fontos. A már említett gumikeverékek ugyanis eltérően viselkednek különböző hőmérsékleti és időjárási viszonyok mellett. A Michelin 1992-ben bevezette a szilika nevű kovasav vegyületek alkalmazását abroncsaik futófelületének fejlesztésekor. Ennek köszönhetően az abroncsok sokkal jobb tapadást és menettulajdonságokat biztosítanak a járműnek.

Profilprofizmus

A gumiabroncsok egyik legfontosabb minőségi mutatója az úgynevezett profilmélység, amely jelzi, ha az abroncs már cserére szorul, mint ahogy azt is, ha még biztonságosan használható. A téli abroncsok esetén a minimális profilmélység 4 milliméter, ha ennél már kopottabbak a gumik, nem szabad velük útra kelni. Ezért adott esetben akár a rendőr is megbüntethet, ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy a kopott abroncs potenciálisan életveszélyessé teszi a közlekedést, mind a bent ülők, mind a közlekedés többi résztvevője számára. A jó hír, hogy az új téli abroncsoknál 7 milliméter fölötti szokott lenni a profilmélység, így aki most vásárol egy új szettet, legalább két szezonra megnyugodhat, ha a többi útmutatást is betartja.

A négyévszakos gumi is ér?

Több módszer is adódik a spórolásra, ha valaki nincs olyan anyagi helyzetben, hogy a nagyjából százezer forint körüli teljes cserét egy alkalommal meg tudja oldani. Lehetséges például úgynevezett négyévszakos gumira váltani, ilyenkor nem kell minden tavaszi-őszi szezonváltáskor elzarándokolni a gumiszervizbe. Értelemszerűen ezek az abroncsok azonban jobban kopnak, hiszen egész évben használjuk azokat, emellett extrém hőmérsékleti körülmények között, azaz rendkívüli hidegben és melegben nem nyújtanak optimális teljesítményt.

Arra is van lehetőség, hogy két pár helyett csak egy pár gumit cseréljünk egyszerre, ugyanis az előírás szerint tengelyenként kell azonos abroncsot szerelni az autóra. Ilyenkor a meghajtott kerekek abroncsait kell cserélni először, hiszen ott kerül át az energia a motorból az úttestre.

Egy (gumi)nyomós érv

Fontos kérdés a keréknyomás kérdése is. A legtöbb autós pontosan tudja, hogy mekkora nyomásnak kell uralkodnia az első, illetve a hátsó abroncsokban. Igen ám, de mi a helyzet akkor, ha jön a hideg? A fizika törvényei szerint, ha nő a hőmérséklet, akkor nő a térfogat is, ez természetesen fordítva is igaz. Azaz, ha lehűl az idő, az autónk kerekében lévő levegő is “összemegy”, azaz csökken a nyomása. Ezért a téli hónapokra érdemes egy picit keményebbre fújni az abroncsokat.

Fontos azonban, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára, a túl keményre fújt abroncs ugyanis nem tapad megfelelően, ráadásul ilyenkor csak a közepe fog kopni, ami nem tesz jót a gumi élettartamának.

A Michelin abroncsai minden téli autósnak megoldást kínálnak A francia gumigyártó mindig is élen járt az innovatív megoldások fejlesztésében, és ez a mostani téli szezonban sincs másként. A költséghatékonyságra koncentráló sofőrök számára például kiváló választás lehet a MICHELIN CrossClimate+, amely, bár nyári guminak számít, mégis megkapta a téli gumiknak járó 3 Peak Mountain Snowflake, azaz 3PMSF-minősítést. Ez azt jelenti, hogy az ilyen abroncsokkal szerelt autó még azokban az országokban is legálisan használható, ahol kötelezik a sofőröket a téli gumi használatára. A MICHELIN Alpin termékcsalád gumiabroncsaival pedig még a legmostohább téli időjárás esetén is biztonságosan juthatunk el úti célunkhoz, bármilyen útfelületről legyen is szó. A Michelin egyébként a weboldalán interaktív gumikeresővel segíti az autósokat, hogy mindenki megtalálja az autójához illeszkedő gumit. Ha pedig téli vagy négyévszakos Michelin abroncsok mellett dönt, a cég téli promóciója keretében október 15. és november 30. között ajándékutalványt is kap. További részleteket itt olvashat az akcióról.

A tartalom a Michelin megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.