Janza Kata elmondása szerint mindig is nagyon szerette a karácsonyt és az ünnepeket, ráadásul könnyű neki ajándékot választani, mert mindennek őszintén örül. Az utóbbi évek karácsonyait azonban már nem élvezte, mert főleg a rohanásról és az őrült ajándékhajhászásról szóltak:

„Elveszett az öröm, a végén már teljesen lefáradva azon gondolkodtam, kinek nem tudtam ajándékot beszerezni, kit hagytam ki. Pont a lényegről feledkeztünk meg. Amit az idei, a kényszerhelyzettől kicsit furára sikeredő karácsonytól várok, hogy tényleg arról szóljon, amiről kellene.”

A színésznő – aki jövő nyáron az Apáca Show-ban szerepel Csonka Andrással a Szegedi Szabadtéri Játékokon – idén nem esett kétségbe, hogy novemberben még nincs kidekorálva a lakás, és új karácsonyfadíszeket sem vett:

„Meghitt hangulatot lehet a régi díszekből is teremteni, és mostanában sokszor felteszem a kérdést egy-egy újabb karácsonyi dekoráció kapcsán: feltétlenül szükség van rá? A járvány első hulláma alatt jöttem rá arra is, hogy mindig is élveztem sütni-főzni, csak az elmúlt huszonöt évben masszív rohanásból álltak az ünnepek. Az utóbbi időben viszont nagyon rákaptam a sütésre, ezért is jutottam arra a megoldásra, hogy idén karácsonykor díszdobozokba csomagolt, házi készítésű sütit fogok ajándékozni, amikbe különböző cédulákat sütök. Mindenki személyre szóló üzenetet kap, ami a vírusra való tekintettel most extra pozitív tartalmat közvetít majd.”

Idén a Szegedi Szabadtéri Játékok is hozzájárul ahhoz, hogy biztonságosan, otthonról, pár kattintással valódi színházi élményt ajándékozhasson szeretteinek. Hiszen jövőre is biztosan lesz Szabadtéri, ami mindig egy régen várt ünnep a színészeknek és a közönségnek egyaránt. 2021-ben pedig – a legnagyobb hazai sztárokkal – világhírű Broadway musicalek, egy slágeropera, vígjáték és mesebalett is szerepel a repertoárban, amit ismét a csillagok alatt élvezhet és élhet át a közönség. A nagyszabású 90. évaddal kapcsolatos részletekről itt tájékozódhat.

Csonka András szerint korszakonként változik az embernél, mennyire kötődik az ünnepekhez és várja őket:

„Nyilván mindannyiunk gyerekkorának meghatározó eleme, hogy izgatottan készül a karácsonyra. A legfontosabb, hogy a kicsik számára megteremtsük ennek a varázslatnak az érzését.”

A színész kicsit másképp készül az ünnepekre, mióta a szülei már nem élnek. Családjában édesanyja volt az ünnepi készülődés motorja, az ő lelkesedéséhez kötődtek a karácsonnyal kapcsolatos tevékenységek:

„Nagyon izgatottan nem várom a karácsonyt, mindig vegyül mellé egy kis szomorúság is emiatt. Ugyanakkor felnőttként beérem azzal, hogy együtt vagyunk. Amióta édesanyám nem él, a nővéreméknél, Szegeden van a bázis. Kevesen vagyunk a családban, fontos, hogy mi viszont együtt legyünk ilyenkor. Mivel a nővérem Szegeden, a fiai pedig Londonban élnek, a karácsony azon ritka alkalmak egyike, amikor együtt tudunk lenni. Idén még ez sem biztos, a korlátozások miatt nem tudom, hogy a gyerekek haza tudnak-e jönni. Olyan még nem volt, hogy ne lettünk volna együtt, félek is kicsit, hogy mi lesz most.”

Csonkáéknak nincsenek speciális karácsonyi hagyományaik, a menüt leszámítva, ami évek óta állandó. Gyerekkorukban azonban kialakult koreográfiája volt az ünnepnek – mondja el a színész:

„A nappalinkban volt egy festménybe beépített, zenélő óránk, amit csak karácsonykor húztunk fel, és annak a hangjaira »érkezett meg a Jézuska«, akkor vonult be mindenki a szobába ajándékozni.”

Stohl András imád ünnepelni, emiatt minden ünnepet nagyon szeret, legyen szó születésnapról, névnapról vagy a karácsonyról:

„Minden olyan eseményt szeretek, amikor lehet egy kicsit örülni egymásnak, és ajándékot adni. A készülődést is élvezem, ha időm engedi, a nagycsaládos összejöveteleket viszont eléggé nehezen viselem. Eleinte mindig valami feszültséget érzek magamban, hogy mindenki jól érezze magát, kell néhány óra, míg elengedem magam és minden a maga útján megy már”

– mondta el nekünk a jövő nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokon látható West Side Story-ban szereplő színész, aki szerint a karácsonyban különösen jó a várakozással teli készülődés, illetve azt látni, ahogyan a gyerekek kibontják az ajándékokat, jó nézni, ahogy örülnek.

A színész számára mindig különleges volt a karácsony:

„Egy kétszobás lakásban laktunk a Józsefvárosban, az egyik szobában anyuék, a másikban mi, a nővéremmel. A két szoba között volt egy nagy ajtó, amin keresztül láttuk a szüleim szobájában felállított karácsonyfát, miután már »megjött a Jézuska«. Ezt az érzést nagyon imádtam, amikor még nem keltünk ki az ágyból, csak megpillantottuk a tőlünk néhány méterre álló fát, alatta az ajándékokkal.”

Stohl Andráséké és Janza Katáéké is mozaikcsalád, így több helyszínen töltik a karácsonyt.

A színész szerint, mivel sokan vannak, fontos az időbeosztás. Négy gyermeke december 23-án nála és feleségénél tölti az estét, másnap a nagyobbak hazamennek, a színész pedig a két kicsivel átmegy azok édesanyjához, ott „várják a Jézuskát” és az ajándékokat. Stohl András szerint változó, kinek milyen ajándékot ad, tárgyi vagy élményalapút.

Van, hogy a nagyobb gyerekeim mostanában inkább már élményt kapnak ajándékba, mert jobban tudják értékelni, a kicsiknek inkább tárgyi ajándékokat adunk."

Janza Katáéknál rengeteg a rokon, így minden nap máshova mennek ünnepelni. December 24-én a színésznő otthonában ünnepel a nagy család, ahol a vacsora és az ajándékozás mellett különleges műsort is tartanak a gyerekek. Van, aki zenél, más szaval. Ezt a szokást még Janza Kata és testvére kezdték el, mikor kicsik voltak.

„Ami nehézséget okoz, hogy folyamatos jövés-menésben vagyunk karácsonykor, minden nap más családtaghoz megyünk. Ez azt jelenti, hogy december 22-28-ig tulajdonképpen megállás nélkül megyünk ide-oda. Nagyon vágytam már egy olyan karácsonyra, amikor nem megyünk sehova, csak itthon vagyunk, beszélgetünk és játszunk, ez most valószínűleg a körülmények miatt összejön.”

A tartalom a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.