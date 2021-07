Az utóbbi bő másfél év járványidőszaka sok mindenre rádöbbentett minket, de leginkább arra, hogy egy ilyen nehéz körülményekkel terhelt időszakban a digitalizáció segíthet a kilábalásban, a lehetőségek megtalálásában és a fellendülésben – nemcsak a magán –, hanem a professzionális életünkben is.

A járványidőszak különösen a szépségipart, a vendéglátást és egyes szolgáltatói szektorokat sújtotta: hosszabb időre voltak kénytelenek bezárni a fodrászok, a kozmetikusok, a műkörmösök, az éttermek csak csökkentett üzemmódban működhettek, az edzőtermek pedig – ahol megtehették – átköltöztek az online térbe.

Míg vannak országok, ahol a digitalizáció az élet minden területén szélsebesen haladt, itthon az üteme visszafogott volt. A pandémia ezt a sebességet gyorsíthatja fel, különösen igaz lehet ez a vállalkozások terén. Ráadásul a járvány intenzitásának jelentős csökkenésével a digitalizáció különös jelentőséggel bír az újranyitás megkönnyítésében, így azoknak is érdemes efelé venni az irányt, akik eddig kevésbé voltak nyitottak erre. Változni és változtatni nem könnyű, de be kell látni, vállalkozóként csak úgy lehet lépést tartani, ha nyitnak a digitalizáció nyújtotta lehetőségek, fejlesztések felé, egyszóval a digitális transzformáció irányába ­– ezek a lépések pedig, látni fogjuk, nem csak egy járványidőszak alatt jelentenek előnyt, már kisebb fejlesztésekkel is biztosítható a magasabb minőségű szolgáltatás.

Cikkünkben végigvesszük a fő "ellenállási pontokat", amik visszatartják a kisvállalkozókat a digitális átállástól, mindez pedig azért fontos, mert ennek hiánya nemcsak nekik lehet hátráltató tényező, hanem a vendégeiket, klienseiket, vevőiket is kényelmetlenül érintheti.

1. Túl drága

A digitalizációnak ellenálló vállalkozók legtöbbje árérzékeny, ezért a drágasággal indokolja, hogy büdzséjéből eddig nem fordított többet digitális eszközök beszerzésére. Bár a POS-terminál beszerzése és üzemeltetése járhat némi pluszköltséggel, ma már ez sem lehet kifogás, hiszen akár egy applikáció is elég az elektronikus fizetés lebonyolításához.

Az is tény, hogy számos eszközre lehet pénzt költeni, amelyek miatt a vállalkozónak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Nem elég például számítógépet venni, arra vírusirtót is célszerű beszerezni, lehet számlázási szoftvert is használni, ami szintén nem ingyen van, és a könyvelést támogató programok alkalmazása is pénzbe kerül. Érdemes és rendkívül fontos azonban látni azt is, hogy ezek a kiadások viszonylag rövid úton megtérülnek, mert például egy könyvelő alkalmazása drágább, mint egy megfelelő programé.

2. Macerás

Azt senki sem állítja, hogy egy honlap elindítása, az online pénztárgép beüzemelése vagy a POS-terminál működtetése a világ legegyszerűbb dolga lenne, viszont mindegyik a vállalkozás és a kliensek érdekeit szolgálják. Vegyünk egy honlapot: valóban idő és energia annak megtervezése, ráadásul folyamatosan “gondozni”, frissíteni kell azt, de bőven megéri, mert sokkal több potenciális vevőt lehet elérni az online térben. Ráadásul ma már nem is szükséges egy komplett honlap kialakítása a vállalkozónak: sokkal fontosabb a közösségi médiás jelenlét, éppen ezért sokuknak nincs is saját weblapjuk, „pusztán” a Facebookon és/vagy Instagramon érhetők el. Ezek a lehetőségek ingyenesek, kis energiabefektetést igényelnek, viszont rendkívül sok embert tudnak megszólítani velük. Már ezeken a felületeken is integrálható például az online időpontfoglalás. Gondoljunk bele, mennyire kényelmes, hogy egy fodrász vagy egy kozmetikus nemcsak a munkáit tudja prezentálni referenciaként, hanem rögtön lehetőséget is biztosít egy kényelmes és megbízható időpontfoglalásra, amit a leendő vendég rögtön felvisz az online naptárába. A megfelelő időpontban kap egy emlékeztetőt, hogy biztosan ne feledkezzen meg arról, hogy mikorra kell odaérnie – ezáltal könnyen elkerülhetők az ilyenkor szokásos bosszantó csúszások, félreértések.

3. "Offline is mindig boldogultam"

Jellemző hozzáállás a digitalizációnak ellenállók körében, hogy a kártyás fizetési lehetőség és az internet előtt is működött a vállalkozás, meg lehetett oldani mindent. Csakhogy a digitalizáció feltartóztathatatlanul halad előre, és már a vevőknek is fontos, hogy legyen például kártyás fizetési lehetőség, mert ha nincs, könnyen lehet, hogy egy másik szolgáltatót választanak. Sose felejtsük el, hogy csak azért, mert a szépség- vagy masszázsszalonunk, illetve a személyi edzői vállalkozásunk úgy is működik, hogy a vendégeink sosem panaszkodnak, hogy szeretnének inkább kártyával fizetni, ez még nem jelenti azt, hogy ne is vágynának rá.

És persze, lehet saját honlap vagy közösségi médiás jelenlét nélkül is működni, de mára a bizalom egyik kulcsa lehet az, ha előre tudnak tájékozódni egy adott vállalkozásról, illetve szolgáltatóról, hogy mit képes nyújtani. Látják például egy edző Instagram-oldalán, hogy milyen eredményt ért el másoknál, illetve kardinális kérdés az elérés is, hiszen ezek nélkül jóval kevesebb potenciális vevőt fognak megtalálni.

Aki kimarad, az lemarad

A fenti példák is mutatják, hogy ugyan lehet kevésbé nyitottan hozzáállni a digitalizációhoz, de nem érdemes: a folyamat az utóbbi időben rendkívüli mértékben felgyorsult. Aki kimarad, az egyértelmű, hogy le is marad, és rövid időn beül jelentős hátrányt szenvedhet. Különösen igaz ez egy olyan helyzetben, mint amit a járvány teremtett: a vírus miatti korlátozások átalakították a fogyasztói szokásokat, máshogy vásárolunk, dolgozunk, tanulunk és szórakozunk, és egyes felmérések szerint ezek a megváltozott szokások velünk is fognak maradni. Sok vállalkozásnak a digitális átállás okozta az egyik legnagyobb gondot, mert tudás vagy pénz híján nem tudtak lépni. Nekik újra fel kellett találni magukat, aminek egyik módja a digitális eszközökbe való befektetés volt, igazodva az átalakult fogyasztói szokásokhoz.

Egy vállalkozó számára motiváló erő lehet az, hogy a pandémia idején a digitalizált kisvállalkozások nagyobb eséllyel találtak új üzleti lehetőségeket, mint a kevésbé digitalizáltak.

Ahhoz, hogy egy vállalkozás válságálló legyen, nem kell feltétlenül nagy dologokba invesztálni. Ügyfélkapu- és cégkapu-hozzáféréssel digitálisan lehet intézni az adminisztrációs és bürokratikus ügyeket. Jelentős tétel lehet egy kisvállalkozó számára a számlák nyomtatása és postázása, de erre is van megoldás: az elektronikus számlázás.

Lehetőségekből és megoldásokból – legyen szó nagyobb léptékű vagy apróbb változásokról – tehát nincs hiány. Már csak az eddig ellenálló vállalkozásoknak kell elhatározniuk, hogy engednek a digitalizáció elkerülhetetlen térhódításának, hogy már kis- és középtávon is egy kényelmesebb és gazdaságosabb úton folytathassák működésüket.

