A lakossági állampapírnak mintha a nevéből is az következne, hogy nem elsősorban a privátbanki ügyfelek portfólióiba szánta őket az ÁKK. Mennyire érvényesül ez a gyakorlatban, milyen szerepe van a privátbanki ügyfelek vagyonának kezelésében a lakossági állampapíroknak?

Tabányi Mónika: A lakossági állampapír valóban nem feltétlenül, nem minden helyzetben triviális építőköve egy privátbanki portfóliónak, ugyanakkor az ügyfelek pénzügyi tudatossága és a befektetési szolgáltatások szakmai színvonala egyaránt a privátbanki szolgáltatásokban a legmagasabb szintű. Ebből pedig az következik, hogy ha kivételesen jó lehetőségek adódnak valamely befektetési eszköz piacán, akkor a privátbanki ügyfélkör lesz az első, amely megtalálja ezeket a lehetőséget. Ez pontosan így történt az elmúlt években kivételes hozamokat biztosító lakossági állampapírok esetében is. A nagy különbség a privátbanki ügyfelek és a valóban „lakosságinak” nevezhető megtakarítók között az, hogy a professzionális szakmai támogatásra építeni tudó, pénzügyileg tudatos privátbanki ügyfelek a másik irányba is gyorsan szoktak reagálni, tehát ha egy befektetési eszköz veszít a vonzerejéből, az adott eszköznek nagyon gyorsan le szokott csökkenni a súlya a portfóliókban.

Tabányi Mónika, a Concorde private banking igazgatója

Ez tehát azt jelenti, hogy a privátbanki ügyfelek fogják a leggyorsabban más befektetésekre cserélni a jövő évtől kevésbé vonzó kamatozású lakossági állampapírjaikat?

Tabányi Mónika: Igen, ez biztosra vehető, és ez nem jelentéktelen tényező akkor sem, ha a lakossági állampapírpiac egésze felől nézzük, ugyanis ez a piac lényegesen koncentráltabb annál, mint amit ennek az értékpapírfajtának a neve sugall. Az állomány igen jelentős része kifejezetten nagy portfóliókban van, és ezek egyszerre, és valóban az elsők között fognak mozdulni a vonzóbb befektetési lehetőségek felé, amint változnak a feltételek.

Ebből mintha az következne, hogy a nagy vagyonok felett rendelkező, ráadásul profi befektetési szakemberek által segített befektetők kiszállnak ebből az eszközből, és éppen a jövőre lecsökkenő kamatozás teszi majd ezeket valóban lakossági megtakarítási termékké. Nem okozhat zavart ez a változás?

Tabányi Mónika: Ha egy kicsit is hosszabb perspektívából nézzük, akkor éppen azt látjuk, hogy a fenntarthatatlanul magas kamatozás volt a piaci anomália. Ez egyfajta szükségintézkedés volt, senki nem kalkulálhatott azzal, hogy ez hosszú távú megoldás lehet az államadósság finanszírozására. Ahogy a jegybank irányadó kamatának alakulásában, úgy a lakossági állampapírok kamatozásában is lehetnek és vannak is válsághelyzetek által indukált kiugrások, amelyeket szükségszerűen egy rendezett normalizációnak kell követnie, és el kell érni a hosszú távon fenntartható kamatszinteket. Ennek jön el az ideje most a lakossági állampapírok piacán.

Az Önök tapasztalatai szerint a privátbanki ügyfelek milyen eszközök és milyen szolgáltatások felé veszik az irányt, ha a lakossági állampapírokból kiáramló pénzüknek új helyet keresnek?

Először is szögezzük le, hogy igaz ugyan, hogy jövőre drasztikusan csökken a lakossági állampapírok vonzereje, és emiatt a privátbanki ügyfelek részéről ritkán látott mértékű átsúlyozások várhatók a portfóliókban, de ettől még az állampapíroknak megvan a maguk helye minden szakszerűen kezelt portfólióban, ebben nem lesz változás. A változás az arányokban lesz tetten érhető.

Ami a Concorde-ot illeti, mi a piac legfelsőbb szegmensét látjuk a legjobban, hiszen a privátbanki szolgáltatások nálunk 120 millió forinttól, az írországi leányvállalatunkban 500 ezer eurótól érhetőek el.

A Concorde-ban hagyományosan erős mind a globális kitekintésű, a nemzetközi részvénypiacokra és a külföldi devizában elérhető kötvényekre fókuszáló tanácsadás, mind pedig a vagyonkezelés, amelyben a Concorde portfóliókezelő csapata leveszi az ügyfél válláról a befektetési döntések terhét. Így az a tapasztalatunk az állampapírok vonzerejének jelentős csökkenésekor, hogy a tanácsadási szolgáltatásainkban elsősorban a külföldi devizában kibocsátott, ugyanakkor vonzó hozamú kötvények felé, vagy a döntést ránk bízó vagyonkezelési szolgáltatásaink felé mozdulnak el az ügyfelek.

