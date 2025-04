Van valami megmagyarázhatatlan varázsa annak, amikor az ember a Duna mentén teker. Mintha a folyó húzna magával – nemcsak a víz sodrása, hanem a történelem és a táj is. A kerékpárút alsó-ausztriai szakasza olyan, mint egy mozgó képeslap: kastélyok bukkannak elő domboldalakról, szőlősorok nyújtóznak a napfényben, és minden sarkon ott a lehetőség, hogy megállj szusszanni és belefeledkezni a tájba.

Rejtett kincsek a folyók mentén

Mostviertel térsége nemcsak zamatos gyümölcseiről és híres gyümölcsborairól híres, hanem öt folyójáról is, amelyek szinte szabályosan szelik át a tájat: az Ybbs, Enns, Erlauf, Pielach és Traisen mentén kanyargó kerékpárutak új nézőpontból mutatják be az Alpok hangulatát.

Ezek közül talán az Ybbstal-kerékpárút a legszebb, amely a Duna partján fekvő Ybbs városából indul, és egészen az alpesi Lunzer See-ig vezet. A körülbelül 107 km hosszú út Waidhofen an der Ybbs és Lunz am See között nagyrészt az Ybbstalbahn egykori vasútvonalán halad, így nemcsak meredek emelkedőktől mentes, kényelmes terep, hanem a vasúti történelem romantikája is végigkíséri.

Ybbstal-kerékpárút © Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

Ha különösen kalandvágyó vagy, érdemes kipróbálnod a sínkerékpárt. Az egykori vasúti sínekre illesztett különleges kerékpárokon tekerve egy teljesen új perspektívából láthatod a tájat, mintha a valóság egy másik vágányán utaznál. Gyerekekkel, barátokkal, vagy akár egy romantikus randevú keretében is emlékezetes program.

Utadba kerül az Ofenloch-szurdok is, egy igazi rejtett természeti csoda az Ybbstal kerékpárút mentén. Itt a táj hirtelen vadabb arcát mutatja: meredek sziklafalak, sűrű növényzet és zubogó víz között vezet az út, ahol minden kanyar újabb meglepetést tartogat. A szurdok neve – „kemény sziklahasadék” – pontosan kifejezi, milyen erőkkel formálódott ez a völgy: az Ybbs folyó évszázadok óta dolgozik azon, hogy ilyen lenyűgöző formákat hozzon létre. Aki itt teker vagy túrázik, nemcsak a látvány, hanem a hangok és a hűvös, párás levegő miatt is úgy érezheti, mintha egy másik világba csöppent volna. A szurdok különösen nyáron ajánlott: természetes klímája kellemes felfrissülést nyújt a meleg napokon.

Ha pedig megéheznél a tekerés után, a legjobb falat a frissen fogott pisztráng, a vajban sült vagy grillezett sügér. A hal ízében ott a környék tisztasága, és egy hosszú nap végén egy pohár helyi cider vagy egy könnyű fehérbor is dukál mellé.

Fürdés, pihenés és vadon

A Lunzer See nem csupán pihenőhely. Alsó-Ausztria egyetlen természetes tava nem véletlenül közkedvelt a helyiek körében: a vize kristálytiszta, a hőmérséklete nyáron is frissítő, és a partján megkapóan szép sétány vezet körbe, ami séta vagy piknik céljára is tökéletes.

Lunz am See, Lunzer See, Mostviertel © Niederösterreich Werbung/ Sabine Wieser

Itt tényleg minden megvan, ami a tökéletes pihenőhöz kell: hűsítő víz, bérelhető csónakok, part menti kávézók és egy tó körüli ösvény, ami lassítani hív. Fürdőzhetsz, napozhatsz a stégen, vagy épp evezhetsz és SUP-ozhatsz, és ha elég bátor vagy, akár az ugródeszkáról is csobbanhatsz egyet.

A tó környéke még ezen felül is rejt meglepetéseket a természetjáróknak: a Vadon Háza nevű interaktív látogatóközpont például betekintést nyújt a Dürrenstein környéki érintetlen őserdő világába. Ez az egyik utolsó olyan terület Közép-Európában, ahol emberi kéz által alig érintett, természetes erdőrengeteg található, és ahol a vadon minden részlete saját ökoszisztémaként működik.

Zubogó víz és alpesi szurdokok

Ha igazán elmélyülnél a vidék titkaiban, a közeli Mendlingtal szurdok is meglepetéseket tartogat. Ez nem csupán egy vadregényes természeti csoda, hanem időutazás is. A régi faúsztató rendszer nyomait követve fahidakon és ösvényeken haladsz át, miközben a víz végigkísér. A faházak, malmok és vízvezetékrendszerek közt lépkedve mintha újra abba a korba csöppennél, ahol a természet és az ember még nem egymás ellen, hanem együtt működtek.

Ha pedig még messzebbre merészkednél, az Ötschergräben-szurdok, más néven Ausztria Grand Canyonja sem hiányozhat a bakancslistádról. Az Ötscher-Tormäuer természetpark lenyűgöző sziklaalakzataival, vízeséseivel és rejtett ösvényeivel a természeti szépségek legjavát kínálja – különösen, ha kerékpárral közelíted meg a Lunzer See-től.

A kör bezárul: visszatérés a Dunához

A visszavezető utat az Erlauftal kerékpárút biztosítja, így újra a Duna mellett lyukadsz ki. Ez az útvonal az Ötscher-hegy lenyűgöző látványát kínálja, végig követve az Erlauf folyót, ami hol csendesen csordogál, hol vadul zúdul le a sziklák között. A körút tehát ideális választás, ha nemcsak tekerni szeretnél, hanem felfedezni is.

Közben az Erlauf-szurdokon haladsz át, ahol a meredek falak közt parányinak érezheted magad a természethez képest. Tavasszal, amikor az olvadó hó duzzasztja, a folyó minden méteren változik: hol kristálytiszta medencékben pihen meg, hol vadul zubog a mélybe.

A túra Duna menti szakasza sem kevésbé lenyűgöző. Az Ybbs és Pozsony közti mintegy 210 kilométeres útvonal során a folyó állandó társad, miközben elhaladsz a szelíd szőlőültetvények, várromok, kastélyok és hangulatos falvak mellett.

A Wachau régió különösen emlékezetes lehet: a teraszos szőlővidék, a barokk templomok és a kis borospincék autentikus osztrák élményt nyújtanak, amit akár egy kóstolóval is megkoronázhatsz. Itt minden kanyarban meg kell állni egy pillanatra: egy pohár Grüner Veltliner egy rusztikus borospincében, egy beszélgetés egy idős gazdával, aki mesél az évjáratokról, vagy csak egy séta a folyóparton – mind részei Wachau különleges hangulatának, amitől az ember nem akar elszakadni.

A Duna mentén ráadásul nemcsak tekerni lehet, meg is mártózhatsz benne – és ez a kerékpártúra egyik fénypontja. A folyó partján több helyen is kijelölt strandok várják a felfrissülni vágyókat: homokos vagy füves partszakaszok, lassan mélyülő víz, napozóhelyek. Eldugott kis fürdőhelyeket találsz, ahol a Duna csendesen hömpölyög, és csak a madarak vagy egy-egy távolban elhaladó hajó törik meg a nyugalmat. Egy gyors csobbanás vagy egy hosszabb pihenő a vízparton nemcsak a testet hűsíti, hanem új lendületet is ad a további kilométerekhez.

Dunai strand Hainburg és a Duna-híd között, Alsó-Ausztriában © Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

Ez a különleges, körtúraként is bejárható bringaút tehát nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is feltölt. Ráadásul a tavaszi időszak – akár már húsvét környékén – ideális egy ilyen kalandra, mert a hó még csillog a hegycsúcsokon, de az alsóbb régiókban már zöldülnek a rétek, virágoznak a fák, és a folyók újra megtelnek élettel.

Ezek az útvonalak tehát nemcsak a természet közelségéről szólnak, hanem arról is, hogy mennyire jól esik néha kiszakadni a megszokottból. A Lunzer See friss levegője, a szurdokok ereje, a folyók nyugalma és a Duna-menti falvak vendégszeretete együtt teszik ezt a túrát igazán emlékezetessé. Legyen szó egy hosszú hétvégéről vagy egy többnapos kalandról, itt minden adott, hogy a mozgás, a természet és a kikapcsolódás tökéletes egyensúlyba kerüljön.

Nyitókép: © Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

A tartalom az Alsó-Ausztria megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.