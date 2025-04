Egyelőre kevesen veszik igénybe Magyarországon a bizalmi vagyonkezelést (bvk-t) a családi vagyonok átörökítéséhez, pedig szinte minden tekintetben egyszerűbbé teheti az eljárást egy végrendelethez képest.

A végrendelkezés önmagában jó eszköz, hiszen azt mutatja, a családi vagyon aktuális kezelője tervezhető formában kíván gondoskodni az utána következő nemzedékekről. Történelmi adottságok miatt nálunk az első generációs vagyonok a jellemzők, amelyek fő komponense általában egy vagy több, leginkább a rendszerváltozást követő privatizációs hullámban alapított családi vállalkozás. „Ez azért is lényeges, mert így nem hogy annak gyakorlata nem alakulhatott ki, hogyan történjen meg a generációváltás a cégnél, de még csak ilyen precedens sem sok van, amiből ki lehetne indulni” – szögezi le Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője.

Végrendelet persze nem árt, ha van, hiszen annak hiányában a hagyatéki tárgyalás olyan hosszasan elhúzódhat, hogy az már az örökség esetleges működőképességét is fenyegetheti. Számos rossz példát lehet látni a hazai gyakorlatban, a megfelelő jogosultságok híján ellehetetlenülő vállalati működéstől, a beavatkozás nélkül értéküket vesztő befektetésekig. A végrendelet tehát alapból jó, de Bozsogi Tamás szerint van egy komoly hátulütője: mivel egy vagyonleltárt rögzít a végrendelkező halálának pillanatában, ez alapján osztja el a törvényes örökösök között a vagyont. Így azonban nincs rá garancia, hogy tekintettel van például a családi vállalkozás működőképességének fenntarthatóságára, vagy akár arra, hogy az alapító által felhalmozott vagyon ne hulljon darabjaira. „A bvk legfontosabb erénye, hogy egyben tartja a tulajdonosi jogokat” – véli Bozsogi Tamás. Azaz a családi vállalkozás és a vagyon akkor is tovább gyarapodhat, ha az utódokban semmifajta hajlandóság nincs rá, hogy érdemben foglalkozzanak ezek kezelésével.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője

Egy megfontoltan kialakított bvk konstrukció azt is lehetővé teszi, hogy a vagyon kezelője akkor is az eredeti szemléletben képviselje tovább a tulajdonosi jogokat, ha az alapító – tehát a vagyonrendelő – átengedi magát az aktív pihenéssel is tölthető időskornak, vagy esetleg elhunyna. Így az sem boríthatja fel a családi vállalkozás működését, ha például az utódok között családi viszály dúl. Teljhatalomtól sem kell tartani: a bvk kereteit rögzítő megállapodásban, jó előre rögzíteni lehet, hogy milyen mértékben gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat a bizalmi vagyonkezelő. Ugyanez a szerződés tartalmazza azt is, milyen járandóságok illetik meg a kedvezményezetteket.

Köztük egyébként lehetnek olyanok is, akik nem tartoznak a vagyonrendelő természetes örökösei közé, ahogy olyanok is, akik még meg sem születtek. A bvk ebből a szempontból is messzemenően rugalmas, ráadásul a vagyonrendelő akár feltételekhez is kötheti a vagyontárgyak átadását vagy a juttatások folyósítását. Kizáró okként kötheti ki például a szenvedélybetegség meglétét, de időzíthető is a szerződésben rögzített apanázs folyósítása: hozzákapcsolható a kedvezményezett nagykorúvá válásához vagy a felsőfokú tanulmányok befejezéséhez.

„A bvk további nagy előnye a fenntartható folytonosság” – mondja Bozsogi Tamás. Azáltal, hogy a konstrukció gondosan meghatározza a családi vállalkozás és a vagyon jövőjét, túlmutat egy sima felosztáson az utódok között. Ez pedig hosszútávon is üzleti biztonságot eredményez, hiszen a vagyonelemek a későbbiekben is képesek gyarapodni, további előnyöket hordozva a kedvezményezetteknek. A jól megkonstruált bvk ráadásul válságállóbbá teszi a családi céget és a vagyonelemeket is: pontosan akkora mozgásteret nyújt ugyanis a bizalmi vagyonkezelőnek, amely egy krízis esetén érdemi beavatkozási és korrekciós lehetőséget ad számára anélkül, hogy az eredeti szerződésben rögzített célokat bármilyen módon is veszélyeztetné.

A tájékoztatás nem teljes körű, csupán a figyelem felkeltését szolgálja és nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek vagy adótanácsadásnak. Az OTP Bank Nyrt. bizalmi vagyonkezelési szolgáltatást nem nyújt, amennyiben ilyen szolgáltatást venne igénybe, forduljon bizalmi vagyonkezelési szolgáltatásban jártas szakértőhöz. Ha bővebb információra van szüksége a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó banki szolgáltatásról, forduljon privát banki tanácsadójához.

Az oldalon elhelyezett tartalom az OTP Private Banking megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.